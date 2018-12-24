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Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1842184318441845 Додано: Нед 23 гру, 2018 14:59 [kalinavalera1"]



Кстати, Калина, можете считать меня волшебником.

Ровно 3 года назад я тут писал:

....молдаванам уже год как визы отменили. И ничего с Европой не случилось.

Отменят и украинцам. Это уже политический момент. Они хотят максимально оторвать Украину от РФ. Да и риска для них практически никакого.

Наоборот.

В Украине немало денежных людей, желающих потратить денежку в Европе



kalinavalera1 писал(а):

Если безвизовый режим отменят в 2016 до октября месяца - поверю , что вы совсем волшебник. Как среди сотни лживых обещаний того же Пороха , угадать одно " честное"?



Пользуйтесь моментом.

Рейсы Киев- Вена за смешные 9.9 евро.

Туда и обратно - 19.9 евро.

https://biz.nv.ua/markets/avstrijskij-l ... 13462.html



Бывал там не раз.

Чудный город.... Кстати, Калина, можете считать меня волшебником.Ровно 3 года назад я тут писал:Если безвизовый режим отменят в 2016 до октября месяца - поверю , что вы совсем волшебник. Как среди сотни лживых обещаний того же Пороха , угадать одно " честное"?Пользуйтесь моментом.Рейсы Киев- Вена за смешные 9.9 евро.Туда и обратно - 19.9 евро.Бывал там не раз.Чудный город.... наблюдательный

Повідомлень: 3181 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 00:03 наблюдательный

За предсказание по золоту - аплодировать хочется. А считать волшебником за безвиз - нет.



Можно я пока не буду, а со временем посмотрим ? У меня две причины. Слова "безвиз" - совсем не значат реальный безвиз. Остался все тот же пропускной режим. Мне нужно собрать все те же документы и справки. И даже "желательно пройти собеседование личное в посольстве. Мне визу было легче раньше оформить. Проблем не было. Слышал отзывы - что не требуют эти справки в большинстве случав. Но их все равно нужно готовить по закону "безвизе". Я же не поеду до границы с ЕС без справок - в надежде , что справки не спросят ? Я хочу в гости к приятелям в Германию. Остановлюсь у них. Заставлять их - еще возиться - оформлять какие-то гарантийные письма на меня ? Мне неудобно их грузить. оН занятые люди. У них своих дел хватает. Придется самому оплатить гостиницу, которая мне не будет нужна ? Ведь такая справка нужна. Дальше - хочу съездить из Германии - может в Бельгию, Швейцарию и Чехию .



В Бельгии, мне понравилось. В Чехии говорят - красиво, но там не был. Может поеду с приятелями - на их машине. Может сам. Пока не знаю как все сложится. Какая погода будет . ( Был в конце мая - начале июня в Париже температура воздуха 0 и даже минус 2 с дождем ледяным , и снежинками). Кто брал с собой шубу в конце мая - июне ? При такой погоде - нет смысла там особо гулять) Разные могут быть обстоятельства. Плохая погода. Плохое настроение, может даже нездоровиться живому человеку.

Н0....нужен заранее обратный билет - предъявить при въезде в ЕС, согласно этому якобы " безвизу". Я не могу без визы въехать - когда мне удобно и оставаться там - сколько мне удобно - в рамках этого якобы "безвиза". Специально лететь просто в Вену -и обратно на один день ? Для меня бессмысленно. И очень дорого. ( я не имею ввиду 20 долларов- что это дорого). Живу я не в Киеве - как и 98% украинцев. Я из Днепра. Мне часов 7 до Киева ехать. Можно и часов 4-5 - но тогда не спать 2 ночи подряд - к 2 часам ночи явиться на вокзал - и тогда около 9 -10 я буду в Киеве. И на обратной дороге аналогично. Дорога до Киева и обратно - уже 50 долларов. Потом 1-2 часа автобусом до Борисполя. И регистрация в аэропорту . Вылететь я могу уже в 13.00 или 14.00.Пусть часов в 16.00 я попаду в центр Вены.



Чтобы не арендовать гостиницу - я должен вылететь обратно из Вены через пару часов. При этом я вторую ночь провожу в дороге без сна. Но с начала дорога в аэропорт - перелет обратно .А там автобус и поезд. И это - уже вторая ночь без сна, и очень утомительно часов 16 переездов ? и 8 часов оставалось бы на сон. А гулять по Вене когда ? То есть выходит бродить по Вене за счет сна ? Ради чего ? Там нужно остановиться где-то. И погулять спокойно - пару дней. А это уже не дешево совсем. Про лоукосты - слышал - от нас их вытурили, вроде дань не платили нашим бонзам ? или еще что ? Две ночи в Вене - это минимум 100 долларов только на отель.



Ой токо не пугайте меня- помню вы спали в Европе даже на скамейке на улице. Это не мое. Ни ради чего не стану спать на скамейке в парке. Там еще нужно есть и пить. Я этот ваш " безвиз " пока безвизом не считаю даже. Все тот же пропускной режим - только в профиль. Так что, сорри.



Кроме того - я сейчас никуда не могу поехать - я писал уже - у меня тяжело больная мать - лежачая, уже 4 года лежит, требует к себе нереального внимания и заботы. 4 года у постели умирающего больного - это очень тяжело. Поэтому сам проверить - этот безвиз пока не могу. Может что-то в нем есть хорошее ? Но пока не заметил никакого толку. То, что говорят - на словах - якобы " безвиз" - это еще не значит , что я реально могу без пропускного режима поехать в ЕС. Кстати в Грецию выходит виза не нужна ?

Сейчас такое время , что обнищание людей - войну - долги на грани дефолта, коррупцию и тп, у нас называют "перемога" ? А пропускной режим - называют "безвизом" ? Не считаю вас волшебником. Но вы сами можете себя считать - кем хотите. За предсказание по золоту - аплодировать хочется. А считать волшебником за безвиз - нет.Можно я пока не буду, а со временем посмотрим ? У меня две причины. Слова "безвиз" - совсем не значат реальный безвиз. Остался все тот же пропускной режим. Мне нужно собрать все те же документы и справки. И даже "желательно пройти собеседование личное в посольстве. Мне визу было легче раньше оформить. Проблем не было. Слышал отзывы - что не требуют эти справки в большинстве случав. Но их все равно нужно готовить по закону "безвизе". Я же не поеду до границы с ЕС без справок - в надежде , что справки не спросят ? Я хочу в гости к приятелям в Германию. Остановлюсь у них. Заставлять их - еще возиться - оформлять какие-то гарантийные письма на меня ? Мне неудобно их грузить. оН занятые люди. У них своих дел хватает. Придется самому оплатить гостиницу, которая мне не будет нужна ? Ведь такая справка нужна. Дальше - хочу съездить из Германии - может в Бельгию, Швейцарию и Чехию .В Бельгии, мне понравилось. В Чехии говорят - красиво, но там не был. Может поеду с приятелями - на их машине. Может сам. Пока не знаю как все сложится. Какая погода будет . ( Был в конце мая - начале июня в Париже температура воздуха 0 и даже минус 2 с дождем ледяным , и снежинками). Кто брал с собой шубу в конце мая - июне ? При такой погоде - нет смысла там особо гулять) Разные могут быть обстоятельства. Плохая погода. Плохое настроение, может даже нездоровиться живому человеку.Н0....нужен заранее обратный билет - предъявить при въезде в ЕС, согласно этому якобы " безвизу". Я не могу без визы въехать - когда мне удобно и оставаться там - сколько мне удобно - в рамках этого якобы "безвиза". Специально лететь просто в Вену -и обратно на один день ? Для меня бессмысленно. И очень дорого. ( я не имею ввиду 20 долларов- что это дорого). Живу я не в Киеве - как и 98% украинцев. Я из Днепра. Мне часов 7 до Киева ехать. Можно и часов 4-5 - но тогда не спать 2 ночи подряд - к 2 часам ночи явиться на вокзал - и тогда около 9 -10 я буду в Киеве. И на обратной дороге аналогично. Дорога до Киева и обратно - уже 50 долларов. Потом 1-2 часа автобусом до Борисполя. И регистрация в аэропорту . Вылететь я могу уже в 13.00 или 14.00.Пусть часов в 16.00 я попаду в центр Вены.Чтобы не арендовать гостиницу - я должен вылететь обратно из Вены через пару часов. При этом я вторую ночь провожу в дороге без сна. Но с начала дорога в аэропорт - перелет обратно .А там автобус и поезд. И это - уже вторая ночь без сна, и очень утомительно часов 16 переездов ? и 8 часов оставалось бы на сон. А гулять по Вене когда ? То есть выходит бродить по Вене за счет сна ? Ради чего ? Там нужно остановиться где-то. И погулять спокойно - пару дней. А это уже не дешево совсем. Про лоукосты - слышал - от нас их вытурили, вроде дань не платили нашим бонзам ? или еще что ? Две ночи в Вене - это минимум 100 долларов только на отель.Ой токо не пугайте меня- помню вы спали в Европе даже на скамейке на улице. Это не мое. Ни ради чего не стану спать на скамейке в парке. Там еще нужно есть и пить. Я этот ваш " безвиз " пока безвизом не считаю даже. Все тот же пропускной режим - только в профиль. Так что, сорри.Кроме того - я сейчас никуда не могу поехать - я писал уже - у меня тяжело больная мать - лежачая, уже 4 года лежит, требует к себе нереального внимания и заботы. 4 года у постели умирающего больного - это очень тяжело. Поэтому сам проверить - этот безвиз пока не могу. Может что-то в нем есть хорошее ? Но пока не заметил никакого толку. То, что говорят - на словах - якобы " безвиз" - это еще не значит , что я реально могу без пропускного режима поехать в ЕС. Кстати в Грецию выходит виза не нужна ?Сейчас такое время , что обнищание людей - войну - долги на грани дефолта, коррупцию и тп, у нас называют "перемога" ? А пропускной режим - называют "безвизом" ? Не считаю вас волшебником. Но вы сами можете себя считать - кем хотите. kalinavalera1

Повідомлень: 4807 З нами з: 07.05.11 Подякував: 657 раз. Подякували: 488 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 10:34 kalinavalera1 написав:

Можно я пока не буду, а со временем посмотрим ? У меня две причины. Слова "безвиз" - совсем не значат реальный безвиз. Остался все тот же пропускной режим. Мне нужно собрать все те же документы и справки. И даже "желательно пройти собеседование личное в посольстве. Можно я пока не буду, а со временем посмотрим ? У меня две причины. Слова "безвиз" - совсем не значат реальный безвиз. Остался все тот же пропускной режим. Мне нужно собрать все те же документы и справки. И даже "желательно пройти собеседование личное в посольстве.

Ну какой ворох бумаги? Горы бумаг я собирал раньше. Начиная от справок о доходах и всевозможных документов из БТИ, подтверждающих что у меня что-то есть за душой и что я не последний бомж. Анкеты на всех родственников до 3-го колена.... И заканчивая справкой о несудимости. А в советские времена ещё комсомольскими характеристиками и проверками по линии КГБ, чтобы меня только туда выпустили. Потому что так было нужно. Очереди под посольствами и ощущения человека третьего сорта которому запросто могли дать пинком под зад. Личное собеседование? Это кто вам такую глупость сказал? Если хотите в Штаты, то да. Но с ними нет безвиза. Со странами шенгена нет никаких проблем, если у вас биометрический паспорт. Если его нет, тогда уже другой колинкор... Нужно только приглашение от родственников или друзей. Если их нет то бронь в отеле и обратный билет. Если нет денег на приличный отель, есть бюджетные хостелы. А какая разница, главное показать бронь. Ну деньги ещё должны быть на жизнь. Без них туговато будет... Ну и всё. Пропускной режим есть. А как вы хотели? При**рков сейчас везде полно. Что у нас, что у них...



Иное дело что это всё вам не нужно. По разным причинам.

Как и многим другим.

Так вас никто и никуда не посылает и ни к чему не обязывает.

Вам просто дают возможность.

А пользоваться ею, или нет, сугубо личное дело. Ну какой ворох бумаги? Горы бумаг я собирал раньше. Начиная от справок о доходах и всевозможных документов из БТИ, подтверждающих что у меня что-то есть за душой и что я не последний бомж. Анкеты на всех родственников до 3-го колена.... И заканчивая справкой о несудимости. А в советские времена ещё комсомольскими характеристиками и проверками по линии КГБ, чтобы меня только туда выпустили. Потому что так было нужно. Очереди под посольствами и ощущения человека третьего сорта которому запросто могли дать пинком под зад. Личное собеседование? Это кто вам такую глупость сказал? Если хотите в Штаты, то да. Но с ними нет безвиза. Со странами шенгена нет никаких проблем, если у вас биометрический паспорт. Если его нет, тогда уже другой колинкор... Нужно только приглашение от родственников или друзей. Если их нет то бронь в отеле и обратный билет. Если нет денег на приличный отель, есть бюджетные хостелы. А какая разница, главное показать бронь. Ну деньги ещё должны быть на жизнь. Без них туговато будет... Ну и всё. Пропускной режим есть. А как вы хотели? При**рков сейчас везде полно. Что у нас, что у них...Иное дело что это всё вам не нужно. По разным причинам.Как и многим другим.Так вас никто и никуда не посылает и ни к чему не обязывает.Вам просто дают возможность.А пользоваться ею, или нет, сугубо личное дело. наблюдательный

Повідомлень: 3181 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 11:46 kalinavalera1 написав: Ой токо не пугайте меня- помню вы спали в Европе даже на скамейке на улице. Это не мое. Ни ради чего не стану спать на скамейке в парке. Там еще нужно есть и пить.

Ой токо не пугайте меня- помню вы спали в Европе даже на скамейке на улице. Это не мое. Ни ради чего не стану спать на скамейке в парке. Там еще нужно есть и пить. Да, было такое. Давно правда. При Горбачёве ещё, в 1991г. Только железный занавес открыли. Визы ещё в Москве делали, а уезжали из Днепра(На ул.Шевченковской было какое-то тур. агентство, которое организовало шопинг тур.) 3 дня в Польше, 2 дня в Германии и 3 дня во Франции. Жили в кемпинге под Парижем. Вечером загулялись и в кемпинг уже не попали.

Пришлось ночевать в сквере на лавках. Лето было, да и мы были молодые и задорные...

РОМАНТИКА! Да, было такое. Давно правда. При Горбачёве ещё, в 1991г. Только железный занавес открыли. Визы ещё в Москве делали, а уезжали из Днепра(На ул.Шевченковской было какое-то тур. агентство, которое организовало шопинг тур.) 3 дня в Польше, 2 дня в Германии и 3 дня во Франции. Жили в кемпинге под Парижем. Вечером загулялись и в кемпинг уже не попали.Пришлось ночевать в сквере на лавках. Лето было, да и мы были молодые и задорные...РОМАНТИКА! Востаннє редагувалось наблюдательный в Пон 24 гру, 2018 14:49, всього редагувалось 1 раз. наблюдательный

Повідомлень: 3181 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 14:46 наблюдательный Вы так просто пишете - вызов от друзей? А как он оформляется? Это же не просто от них письмо личное " Приезжай!Встретим!", а документ, оформляется где-то, не знаю как, но они наверное будут обязаны сами справки собирать финансовые - и гарантировать экономически мое там пребывание. Это все точно как было и раньше. Ничего не изменилось. Это не безвиз. У них тоже в семье мама тяжело больная, и работа каждый день. Им некогда ради меня по инстанциям шарахаться. А с моей стороны - обратиться , что бы они "гарантировали экономически мое путешествие" - крайне не прилично, хотя ясно что это формальность. Но я бы вряд-ли за кого-о сам стал ручаться финансово. Это не родня и не близкие друзья. Спасибо - что встретят и помогут сориентироваться в путешествии, и покажут что-то в Германии по мере возможности.

Ничего не изменилось. Вот вы пишете раньше нужна была справка о доходах - а сейчас "показать, что есть деньги" - это как ? Наличные достать из кармана - показать ? Поясните? ( Не очень разумно наличкой махать в дороге ). Мне Приват справку давал раньше для визы. Честь и хвала Привату, он даже форму справки для меня слегка изменили. Достойный был банк.



. Ничего сложного, тем более я банк хожу часто и он на каждому углу у нас. Я визы оформлял не раз. Все было очень просто до Майдана. Это даже при том что я не работал. Справку о несудимости - не требовали для визы. Она нужна только для получения загран. паспорта. 1 раз. После - не нужна. Никаких родственников у меня не проверяли. А показать владение недвигой было желательно, но не обязательно. Это всего лишь нужно было снять ксерокопии со свидетельства о собственности и приложить к справке из Привата о финансах, и копии паспорта - и даже все это не заверяли у нотариуса. По вашему паспорту и так ясно - что это ваша недвига. В БТИ для визы совсем не нужно. Туда нужно 1 раз - кода вы оформляете совсем другое - документ - право на собственность - на недвигу. Для визы БТИ не нужно. Все как и сейчас,справка еще нужна была - бронь из отеля, и обратный билет. Так точно и было все как сейчас. Что изменилось ?





Про " у вас нет денег" - совсем не понял. Полагаете у меня нет 20 долларов ? Вы так оценили перелет в Вену?





У меня впечатления - что под вашим ником пишут разные люди. Я человек не богатый - вы должны быть в курсе, уже терли об этом, но и не совсем уж бедный. 200 долларов найду. Вопрос всегда в том - за что и сколько денег есть смысл отдавать ? Оно того стоит ? Главное -это всегда вопрос цены. Я вам больше скажу - лететь в Вену " кофе попить и обратно" - это разве что своим самолетом, и то нагрузки при взлете и посадке - не айс терпеть. Как минимум сходить еще и в Оперный театр тогда. Ну и по магазам поглазеть. А так, без своего самолета - 16 часов в дороге ? Ради чашки кофе и получасовой прогулки ? Мне даже и даром не нужно такое приключение, не буду 16 часов ехать и две ночи не спать ради чашки кофе. Я дома прекрасный кофе , как говорят, колдую, или "шаманю" - с корицей , кардамоном , мускатным орехом и тп. И обязательно чуть-чуть с натуральным черным какао, лучше чем в Вене и по своему вкусу. В жизни все - вопрос цены - и цена не всегда в деньгах. Иногда на много дороже.



Поэтому вы - пока не волшебник. А романтика и дискомфорт-лишения - это не синонимы. Скорее наоборот. Романтика - этот внутреннее состояние души - за ней никуда ехать не нужно, она внутри вас, важно понимать - как обращаться с романтикой в себе - это не пустое состояние кошелька В комфорте романтика ярче и громче звучит. Вы все перепутали. Романтика и обман романтиков - это небо и земля - из разных мешков. В СССР манипулируя романтикой, таких романтиков посылали за копейки строить БАМ - жить в степи , но это просто мошенничество было - романтиков так использовали - обманывали. НЕ значит , что обман - или лишения - это и есть романтика. При высоком комфорте- романтика цветет пышным цветом - не смотря на годы.

А прогнозы по золоту на следующий год будут ? А лучше вообще по макроэкономике в целом ? У меня уже год, если не больше - ничего не вижу . А вы на коне! Вы так просто пишете - вызов от друзей? А как он оформляется? Это же не просто от них письмо личное " Приезжай!Встретим!", а документ, оформляется где-то, не знаю как, но они наверное будут обязаны сами справки собирать финансовые - и гарантировать экономически мое там пребывание. Это все точно как было и раньше. Ничего не изменилось. Это не безвиз. У них тоже в семье мама тяжело больная, и работа каждый день. Им некогда ради меня по инстанциям шарахаться. А с моей стороны - обратиться , что бы они "гарантировали экономически мое путешествие" - крайне не прилично, хотя ясно что это формальность. Но я бы вряд-ли за кого-о сам стал ручаться финансово. Это не родня и не близкие друзья. Спасибо - что встретят и помогут сориентироваться в путешествии, и покажут что-то в Германии по мере возможности.Ничего не изменилось. Вот вы пишете раньше нужна была справка о доходах - а сейчас "показать, что есть деньги" - это как ? Наличные достать из кармана - показать ? Поясните? ( Не очень разумно наличкой махать в дороге). Мне Приват справку давал раньше для визы. Честь и хвала Привату, он даже форму справки для меня слегка изменили. Достойный был банк.. Ничего сложного, тем более я банк хожу часто и он на каждому углу у нас. Я визы оформлял не раз. Все было очень просто до Майдана. Это даже при том что я не работал. Справку о несудимости - не требовали для визы. Она нужна только для получения загран. паспорта. 1 раз. После - не нужна. Никаких родственников у меня не проверяли. А показать владение недвигой было желательно, но не обязательно. Это всего лишь нужно было снять ксерокопии со свидетельства о собственности и приложить к справке из Привата о финансах, и копии паспорта - и даже все это не заверяли у нотариуса. По вашему паспорту и так ясно - что это ваша недвига. В БТИ для визы совсем не нужно. Туда нужно 1 раз - кода вы оформляете совсем другое - документ - право на собственность - на недвигу. Для визы БТИ не нужно. Все как и сейчас,справка еще нужна была - бронь из отеля, и обратный билет. Так точно и было все как сейчас. Что изменилось ?Про " у вас нет денег" - совсем не понял. Полагаете у меня нет 20 долларов ?Вы так оценили перелет в Вену?У меня впечатления - что под вашим ником пишут разные люди.Я человек не богатый - вы должны быть в курсе, уже терли об этом, но и не совсем уж бедный. 200 долларов найду. Вопрос всегда в том - за что и сколько денег есть смысл отдавать ? Оно того стоит ? Главное -это всегда вопрос цены. Я вам больше скажу - лететь в Вену " кофе попить и обратно" - это разве что своим самолетом, и то нагрузки при взлете и посадке - не айс терпеть. Как минимум сходить еще и в Оперный театр тогда. Ну и по магазам поглазеть. А так, без своего самолета - 16 часов в дороге ? Ради чашки кофе и получасовой прогулки ? Мне даже и даром не нужно такое приключение, не буду 16 часов ехать и две ночи не спать ради чашки кофе. Я дома прекрасный кофе , как говорят, колдую, или "шаманю" - с корицей , кардамоном , мускатным орехом и тп. И обязательно чуть-чуть с натуральным черным какао, лучше чем в Вене и по своему вкусу. В жизни все - вопрос цены - и цена не всегда в деньгах. Иногда на много дороже.Поэтому вы - пока не волшебник. А романтика и дискомфорт-лишения - это не синонимы. Скорее наоборот. Романтика - этот внутреннее состояние души - за ней никуда ехать не нужно, она внутри вас, важно понимать - как обращаться с романтикой в себе - это не пустое состояние кошелькаВ комфорте романтика ярче и громче звучит. Вы все перепутали. Романтика и обман романтиков - это небо и земля - из разных мешков. В СССР манипулируя романтикой, таких романтиков посылали за копейки строить БАМ - жить в степи , но это просто мошенничество было - романтиков так использовали - обманывали. НЕ значит , что обман - или лишения - это и есть романтика. При высоком комфорте- романтика цветет пышным цветом - не смотря на годы.А прогнозы по золоту на следующий год будут ? А лучше вообще по макроэкономике в целом ? У меня уже год, если не больше - ничего не вижу . А вы на коне! kalinavalera1

Повідомлень: 4807 З нами з: 07.05.11 Подякував: 657 раз. Подякували: 488 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 17:08 kalinavalera1 написав: наблюдательный Вы так просто пишете - вызов от друзей? А как он оформляется? Это же не просто от них письмо личное " Приезжай!Встретим!", а документ, оформляется где-то, не знаю как, но они наверное будут обязаны сами справки собирать финансовые - и гарантировать экономически мое там пребывание.

Вы так просто пишете - вызов от друзей? А как он оформляется? Это же не просто от них письмо личное " Приезжай!Встретим!", а документ, оформляется где-то, не знаю как, но они наверное будут обязаны сами справки собирать финансовые - и гарантировать экономически мое там пребывание.

Я не знаю куда вы собираетесь ехать или лететь.

В каждой стране есть небольшие различия.

https://travel.europewb.org.ua/bezviz-invitation/

Я не пользуюсь приглашениями дабы никого не напрягать. Цель поездки - Туризм. Бронь в отеле или в кемпинге. Хоть на день. Обратный билет, который в любом случае будет нужен, если вы не используете личный транспорт. Ну и деньги на карточках, которые у меня никогда не проверяли. Всё. Правда у меня в паспорте уже штампов некуда ставить, и сроков пребывания там я никогда не нарушал. Может поэтому и отношение ко мне было лояльное.

Если нужна именно Германия, то купите себе тур из Львова до Дрездена. Довезут за 2 дня за смешные 52 евро. Без всяких броней и обратных билетов. Плюс по дороге покажут Краков и переночуете в отеле с завтраком. А там уже по обстановке.



kalinavalera1 написав: Что изменилось ?

Что изменилось ?

Изменилось то, что раньше по 1 одной визе вы могли посетить только 1 страну. Сейчас 26 стран вообще без ничего.

kalinavalera1 написав: У меня впечатления - что под вашим ником пишут разные люди.

У меня впечатления - что под вашим ником пишут разные люди.

Калина, я знаю что я пишу, и за свои слова в отличии от всяких Гриш отвечаю.

А меня только в Англию было 5 виз. Для вашего сведения там только одна анкета занимает 10 страниц на 90 вопросов. Включая сведения о близких родственниках.

А уж справки о доходах и имуществе, заверенные как положено, это святое.

Потому что вы должны доказать свои неиммиграционные намерения. Иначе быстро получите пинок под зад с потерей визового сбора.

Так что поправлять меня не нужно.

Мой смарт и паспорта у меня под рукой.

Можете поглазеть, если сомневаетесь,

Последние две визы 1991г. ещё в паспорте СССP.

То, в чем вы засомневались.









kalinavalera1 написав: Я человек не богатый - вы должны быть в курсе, но и не совсем уж бедный. 200 долларов найду без особого напряга . Вопрос всегда в том - за что и сколько денег есть смысл отдавать ? Оно того стоит ? Главное -это всегда вопрос цены. Я вам больше скажу - лететь в Вену " кофе попить и обратно" - это разве что своим самолетом, и то нагрузки при взлете и посадке - не айс терпеть. Как минимум сходить еще и в Оперный театр тогда. Ну и по магазам поглазеть. А так, без своего самолета - 16 часов в дороге ? Ради чашки кофе и получасовой прогулки ? Мне даже и даром не нужно такое приключение, не буду 16 часов ехать и две ночи не спать ради чашки кофе. Я дома прекрасный кофе , как говорят колдую, или "шаманю" - с корицей , кардамоном , мускатным орехом и тп. И обязательно с натуральным черным какао, лучше чем в Вене и по своему вкусу. В жизни все - вопрос цены - и цена не всегда в деньгах. Иногда на много дороже.

Я человек не богатый - вы должны быть в курсе, но и не совсем уж бедный. 200 долларов найду без особого напряга. Вопрос всегда в том - за что и сколько денег есть смысл отдавать ? Оно того стоит ? Главное -это всегда вопрос цены. Я вам больше скажу - лететь в Вену " кофе попить и обратно" - это разве что своим самолетом, и то нагрузки при взлете и посадке - не айс терпеть. Как минимум сходить еще и в Оперный театр тогда. Ну и по магазам поглазеть. А так, без своего самолета - 16 часов в дороге ? Ради чашки кофе и получасовой прогулки ? Мне даже и даром не нужно такое приключение, не буду 16 часов ехать и две ночи не спать ради чашки кофе. Я дома прекрасный кофе , как говорят колдую, или "шаманю" - с корицей , кардамоном , мускатным орехом и тп. И обязательно с натуральным черным какао, лучше чем в Вене и по своему вкусу. В жизни все - вопрос цены - и цена не всегда в деньгах. Иногда на много дороже.

Повторяю. Вас никто и никуда не посылает.

Ни в Вену, ни ещё куда то...

Я вот с удовольствием езжу в горы. В дикие.





Там бывает холодно, дождливо и вообще нет никакого кофию.

Каждому своё....



Кажись мы отклонились от темы ветки... Я не знаю куда вы собираетесь ехать или лететь.В каждой стране есть небольшие различия.Я не пользуюсь приглашениями дабы никого не напрягать. Цель поездки - Туризм. Бронь в отеле или в кемпинге. Хоть на день. Обратный билет, который в любом случае будет нужен, если вы не используете личный транспорт. Ну и деньги на карточках, которые у меня никогда не проверяли. Всё. Правда у меня в паспорте уже штампов некуда ставить, и сроков пребывания там я никогда не нарушал. Может поэтому и отношение ко мне было лояльное.Если нужна именно Германия, то купите себе тур из Львова до Дрездена. Довезут за 2 дня за смешные 52 евро. Без всяких броней и обратных билетов. Плюс по дороге покажут Краков и переночуете в отеле с завтраком. А там уже по обстановке.Изменилось то, что раньше по 1 одной визе вы могли посетить только 1 страну. Сейчас 26 стран вообще без ничего.Калина, я знаю что я пишу, и за свои слова в отличии от всяких Гриш отвечаю.А меня только в Англию было 5 виз. Для вашего сведения там только одна анкета занимает 10 страниц на 90 вопросов. Включая сведения о близких родственниках.А уж справки о доходах и имуществе, заверенные как положено, это святое.Потому что вы должны доказать свои неиммиграционные намерения. Иначе быстро получите пинок под зад с потерей визового сбора.Так что поправлять меня не нужно.Мой смарт и паспорта у меня под рукой.Можете поглазеть, если сомневаетесь,Последние две визы 1991г. ещё в паспорте СССP.То, в чем вы засомневались.Повторяю. Вас никто и никуда не посылает.Ни в Вену, ни ещё куда то...Я вот с удовольствием езжу в горы. В дикие.Там бывает холодно, дождливо и вообще нет никакого кофию.Каждому своё....Кажись мы отклонились от темы ветки... наблюдательный

Повідомлень: 3181 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 22:00 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Изменилось то, что раньше по 1 одной визе вы могли посетить только 1 страну. Сейчас 26 стран вообще без ничего. Изменилось то, что раньше по 1 одной визе вы могли посетить только 1 страну. Сейчас 26 стран вообще без ничего.

НЕТ! В страны шенгенской зоны нужна была только одна виза - дальше можно было ездить - по всем странам. Я же ездил. Но формально - виза должна быть той страны - где вы будете дольше всего находиться. Хотя это никто не проверял. Мне очень полена ваша инфа. И на счет приглашения - мне очень полезна инфа. Оказывается - там можно не формально дать их номер телефона. Они подтвердят, конечно. Карты и деньги на них - у меня будут, я на них буду путешествовать. На счет тура " Львов - Дрезден" тоже полезная инфа. Вопрос про паспорта - вы как их показываете на таможне? У меня в старом паспорте тоже есть визы, н он уже не действителен. Нужно новый получать. А этот брать с собой и показывать - типа " Смотрите ! У меня много виз!" - у меня не так уж много - но и не мало. На счет гор - мне вас не понять. Хотя в Германии мне пообещали - живописную природу даже со зверями знакомые. Но все в условиях комфорта. Я наверно не особо продвинутый - не понимаю - за чем в горы ? С детства помню мультик - " умный в гору не пойдет- умный гору обойдет " Если на автомобиле туда приехать - то нормально, и то в Крыму и на Кавказе такие серпантины, что я уже был не рад - что поехал. Вы альпинист ? Жесть. Как на мою простоту - так - альпинисты - это люди, которые ищут себе лишние трудности. Я не прав, конечно, но я так воспринимаю. А фотка откуда ? Похоже чем-то на Черногорию. Но там не так уж холодно и дождливо. Красотища конечно. Там люди с детьми похоже - вряд ли это дикие горы.



А по теме - жду прогнозы ваши на будущий год - это всем будет интересно. НЕТ! В страны шенгенской зоны нужна была только одна виза - дальше можно было ездить - по всем странам. Я же ездил. Но формально - виза должна быть той страны - где вы будете дольше всего находиться. Хотя это никто не проверял. Мне очень полена ваша инфа. И на счет приглашения - мне очень полезна инфа. Оказывается - там можно не формально дать их номер телефона. Они подтвердят, конечно. Карты и деньги на них - у меня будут, я на них буду путешествовать. На счет тура " Львов - Дрезден" тоже полезная инфа. Вопрос про паспорта - вы как их показываете на таможне? У меня в старом паспорте тоже есть визы, н он уже не действителен. Нужно новый получать. А этот брать с собой и показывать - типа " Смотрите ! У меня много виз!" - у меня не так уж много - но и не мало. На счет гор - мне вас не понять. Хотя в Германии мне пообещали - живописную природу даже со зверями знакомые. Но все в условиях комфорта. Я наверно не особо продвинутый - не понимаю - за чем в горы ? С детства помню мультик - " умный в гору не пойдет- умный гору обойдет "Если на автомобиле туда приехать - то нормально, и то в Крыму и на Кавказе такие серпантины, что я уже был не рад - что поехал. Вы альпинист ? Жесть. Как на мою простоту - так - альпинисты - это люди, которые ищут себе лишние трудности. Я не прав, конечно, но я так воспринимаю. А фотка откуда ? Похоже чем-то на Черногорию. Но там не так уж холодно и дождливо. Красотища конечно. Там люди с детьми похоже - вряд ли это дикие горы.А по теме - жду прогнозы ваши на будущий год - это всем будет интересно. kalinavalera1

Повідомлень: 4807 З нами з: 07.05.11 Подякував: 657 раз. Подякували: 488 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 гру, 2018 01:03 kalinavalera1 Ну кому тут интересны наши прогнозы? Вон я давал на этот год 1220-1370, практически угадал не считая короткого периода когда были ниже 1200. И хоть кто-то из участников конференции извлек себе пользу с этих прогнозов - типо продал при 1320 и откупился при 1200? jabba

Повідомлень: 5213 З нами з: 18.12.08 Подякував: 340 раз. Подякували: 328 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 гру, 2018 01:09 kalinavalera1 написав: НЕТ! В страны шенгенской зоны нужна была только одна виза - дальше можно было ездить - по всем странам. Я же ездил. Но формально - виза должна быть той страны - где вы будете дольше всего находиться. Хотя это никто не проверял.

НЕТ! В страны шенгенской зоны нужна была только одна виза - дальше можно было ездить - по всем странам. Я же ездил. Но формально - виза должна быть той страны - где вы будете дольше всего находиться. Хотя это никто не проверял.

Вам повезло, что у вас не проверили документы. Даже имея открытую визу, окончательное решение о пересечении границы принимается пограничной службой.

В интернете описывают массу случаев, когда за такие дела депортировали из страны с запретом въезда в шенген лет на 5.

kalinavalera1 написав: Вопрос про паспорта - вы как их показываете на таможне? У меня в старом паспорте тоже есть визы, н он уже не действителен. Нужно новый получать. А этот брать с собой и показывать - типа " Смотрите ! У меня много виз!" - у меня не так уж много - но и не мало.

Вопрос про паспорта - вы как их показываете на таможне? У меня в старом паспорте тоже есть визы, н он уже не действителен. Нужно новый получать. А этот брать с собой и показывать - типа " Смотрите ! У меня много виз!" - у меня не так уж много - но и не мало.

На таможне паспорт не нужен. Он нужен на погран.контроле. Как показываю? Отдаю в руки вместе с принтами брони жилья и обратным билетом. Цель визита спросят 100%. Поэтому нужно подготовить нужный ответ. Тут главное не врать. Там не дураки сидят. Пару наводящих вопросов и вы в тупике. Пограничник царь и бог. Он может отменить любую визу. О деньгах меня ни разу никто не спрашивал. Дальше снятие отпечатков пальцев, получение багажа(если самолетом) и таможня. Зеленый коридор, если нет декларируемых товаров. Ни в коем случае не везти лишних сигарет и алкоголь. Собачки учуют сразу и за это можно получить волчий билет в обратную сторону. На границе с Польшей вас могут попросить выбросить все молочные и мясные продукты. Это не контрабанда, но нельзя...

Ну и т.д...

Старый паспорт я отдавал в визовый центр, для получения новых виз. А на границе с ним никто не будет заморачиваться, так как это уже не документ, а у пограничников как правило всегда мало времени. Им достаточно задать вам всего пару вопросов для принятия решения. Хотя можете конечно взять. А вдруг чем то поможет....



kalinavalera1 написав: На счет гор - мне вас не понять. Вы альпинист ? Жесть. Как на мою простоту - так - альпинисты - это люди, которые ищут себе лишние трудности. Я не прав, конечно, но я так воспринимаю. А фотка откуда ? Похоже чем-то на Черногорию. Но там не так уж холодно и дождливо. Красотища конечно. Там люди с детьми похоже - вряд ли это дикие горы.

На счет гор - мне вас не понять. Вы альпинист ? Жесть. Как на мою простоту - так - альпинисты - это люди, которые ищут себе лишние трудности. Я не прав, конечно, но я так воспринимаю. А фотка откуда ? Похоже чем-то на Черногорию. Но там не так уж холодно и дождливо. Красотища конечно. Там люди с детьми похоже - вряд ли это дикие горы.



Норвегия.

Нет, я не альпинист. Я любитель. Это пока не дикие горы. Но на авто туда никак. На скалу есть узкая каменная тропа, довольно крутая. Подъем занимает около 4 часов. Но дети поднимались шустрее родителей.





Дальше, на ледниках, было уже посложнее.





Ну и весь мир под ногами... Норвежские фьорды. Ляпота....

Вам повезло, что у вас не проверили документы. Даже имея открытую визу, окончательное решение о пересечении границы принимается пограничной службой.В интернете описывают массу случаев, когда за такие дела депортировали из страны с запретом въезда в шенген лет на 5.На таможне паспорт не нужен. Он нужен на погран.контроле. Как показываю? Отдаю в руки вместе с принтами брони жилья и обратным билетом. Цель визита спросят 100%. Поэтому нужно подготовить нужный ответ. Тут главное не врать. Там не дураки сидят. Пару наводящих вопросов и вы в тупике. Пограничник царь и бог. Он может отменить любую визу. О деньгах меня ни разу никто не спрашивал. Дальше снятие отпечатков пальцев, получение багажа(если самолетом) и таможня. Зеленый коридор, если нет декларируемых товаров. Ни в коем случае не везти лишних сигарет и алкоголь. Собачки учуют сразу и за это можно получить волчий билет в обратную сторону. На границе с Польшей вас могут попросить выбросить все молочные и мясные продукты. Это не контрабанда, но нельзя...Ну и т.д...Старый паспорт я отдавал в визовый центр, для получения новых виз. А на границе с ним никто не будет заморачиваться, так как это уже не документ, а у пограничников как правило всегда мало времени. Им достаточно задать вам всего пару вопросов для принятия решения. Хотя можете конечно взять. А вдруг чем то поможет....Норвегия.Нет, я не альпинист. Я любитель. Это пока не дикие горы. Но на авто туда никак. На скалу есть узкая каменная тропа, довольно крутая. Подъем занимает около 4 часов. Но дети поднимались шустрее родителей.Дальше, на ледниках, было уже посложнее.Ну и весь мир под ногами... Норвежские фьорды. Ляпота.... наблюдательный

Повідомлень: 3181 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 гру, 2018 01:11 jabba написав: kalinavalera1 Ну кому тут интересны наши прогнозы? Вон я давал на этот год 1220-1370, практически угадал не считая короткого периода когда были ниже 1200. И хоть кто-то из участников конференции извлек себе пользу с этих прогнозов - типо продал при 1320 и откупился при 1200? Ну кому тут интересны наши прогнозы? Вон я давал на этот год 1220-1370, практически угадал не считая короткого периода когда были ниже 1200. И хоть кто-то из участников конференции извлек себе пользу с этих прогнозов - типо продал при 1320 и откупился при 1200?

jabba, вы не угадали. Вы спрогнозировали!!! jabba, вы не угадали. Вы спрогнозировали!!! наблюдательный

Повідомлень: 3181 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1842184318441845 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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