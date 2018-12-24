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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1843184418451846
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:27

Погодите, конец года еще не настал. Сейчас этот выстроенный печатным станком карточный домик мировой финансовой системы может в любой момент рухнуть, с фондой уже катастрофа, следующие трежеря с баксом! Хотя, возможно, это будет уже с следующем году. Поживем - увидим. А пока столкновения трампона с ФРС набирают обороты:
https://twitter.com/realDonaldTrump/sta ... again.html
Похоже, пахнет дефолтом и ликвидацией ФРС. Не зря Трамп портрет никсона повесил, тот золотой стандарт пох..рил, этот - трежеря, а может и бакс.
Grisha1
 
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