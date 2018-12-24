Погодите, конец года еще не настал. Сейчас этот выстроенный печатным станком карточный домик мировой финансовой системы может в любой момент рухнуть, с фондой уже катастрофа, следующие трежеря с баксом! Хотя, возможно, это будет уже с следующем году. Поживем - увидим. А пока столкновения трампона с ФРС набирают обороты: https://twitter.com/realDonaldTrump/sta ... again.html Похоже, пахнет дефолтом и ликвидацией ФРС. Не зря Трамп портрет никсона повесил, тот золотой стандарт пох..рил, этот - трежеря, а может и бакс.