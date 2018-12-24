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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1843184418451846
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:27

Погодите, конец года еще не настал. Сейчас этот выстроенный печатным станком карточный домик мировой финансовой системы может в любой момент рухнуть, с фондой уже катастрофа, следующие трежеря с баксом! Хотя, возможно, это будет уже с следующем году. Поживем - увидим. А пока столкновения трампона с ФРС набирают обороты:
https://twitter.com/realDonaldTrump/sta ... again.html
Похоже, пахнет дефолтом и ликвидацией ФРС. Не зря Трамп портрет никсона повесил, тот золотой стандарт пох..рил, этот - трежеря, а может и бакс.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:26

  jabba написав:kalinavalera1 Ну кому тут интересны наши прогнозы? Вон я давал на этот год 1220-1370, практически угадал не считая короткого периода когда были ниже 1200. И хоть кто-то из участников конференции извлек себе пользу с этих прогнозов - типо продал при 1320 и откупился при 1200?


Извините, если бы вы не написали - я бы не понял даже смысл вашего прогноза. Я его прочитал - так " цена золота возможно будет какая-нибудь - может 1200 - а возможно и 1320. При этом я решил, что и так ясно - что такие цены будут в течении года - "какие-нибудь". :mrgreen: Сразу видно как работают мозги профессионала и мозги дилетанта. Но я легко обучаюсь. Я темой интересуюсь 2-3 года не на профессиональном, а на любительском пока уровне, но очень интересно. И сталкивался уже по жизни с необходимостью " купить- продать" золото, и еще будет надо , так что нужны понимание и знания в этой области.С аналитикой проблем нет. А вот терминологию не всегда понимаю тонкости речи, вернее тонкости "быстрой торговли". Со временем все узнаю. Я легко обучаюсь. И упор на быструю торговлю я конечно не делаю. Ломбарда у меня нет и магаза ювелирного тож :( . Хотя были ситуации как раз вот именно срочно нужно было " продать-купить".

Что вы писали конкретно оба показателя - вилку колебаний годовой цены, и подразумевалось конкретно и нижний, и верхний уровень - я просто не понял ваш стиль изложения. Я как-то воспринимаю прогноз так , что большую часть года цена будет топтаться около 1270, к примеру. Конечно ваш прогноз куда более полезный и верный подход.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 25 гру, 2018 13:52, всього редагувалось 2 разів.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:31

  Grisha1 написав: А пока столкновения трампона с ФРС набирают обороты:
https://twitter.com/realDonaldTrump/sta ... again.html
Похоже, пахнет дефолтом и ликвидацией ФРС.

Договорняк и работа на публику.
Типа, ты Пауэлл, ставочки потихоньку повышай и загоняй их в трежеря, дабы бабло дешевое к нам текло. Но так как дорогой доллар нам не нужен, то я тебя буду активно критиковать, сбивая на него цену. Ты уж извини...
Это как в РФ. Медведев премьер плохой, а вот президент у нас хороший.
Собаки лают, а власти делают деньги...

У Трампа кишка тонка ликвидировать ФРС. Скороее ФРС может убрать Трампа.
А вот министр финансов Мнучин может попасть под раздачу, так как нужен козёл отпущения.

Где ссылка на 13.5, балабол?
наблюдательный
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