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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1843184418451846 Додано: Вів 25 гру, 2018 11:27

https://twitter.com/realDonaldTrump/sta ... again.html

Похоже, пахнет дефолтом и ликвидацией ФРС. Не зря Трамп портрет никсона повесил, тот золотой стандарт пох..рил, этот - трежеря, а может и бакс. Погодите, конец года еще не настал. Сейчас этот выстроенный печатным станком карточный домик мировой финансовой системы может в любой момент рухнуть, с фондой уже катастрофа, следующие трежеря с баксом! Хотя, возможно, это будет уже с следующем году. Поживем - увидим. А пока столкновения трампона с ФРС набирают обороты:Похоже, пахнет дефолтом и ликвидацией ФРС. Не зря Трамп портрет никсона повесил, тот золотой стандарт пох..рил, этот - трежеря, а может и бакс. Grisha1 Повідомлень: 135 З нами з: 29.11.18 Подякував: 47 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 гру, 2018 13:26 jabba написав: kalinavalera1 Ну кому тут интересны наши прогнозы? Вон я давал на этот год 1220-1370, практически угадал не считая короткого периода когда были ниже 1200. И хоть кто-то из участников конференции извлек себе пользу с этих прогнозов - типо продал при 1320 и откупился при 1200? Ну кому тут интересны наши прогнозы? Вон я давал на этот год 1220-1370, практически угадал не считая короткого периода когда были ниже 1200. И хоть кто-то из участников конференции извлек себе пользу с этих прогнозов - типо продал при 1320 и откупился при 1200?



Извините, если бы вы не написали - я бы не понял даже смысл вашего прогноза. Я его прочитал - так " цена золота возможно будет какая-нибудь - может 1200 - а возможно и 1320. При этом я решил, что и так ясно - что такие цены будут в течении года - "какие-нибудь". Сразу видно как работают мозги профессионала и мозги дилетанта. Но я легко обучаюсь. Я темой интересуюсь 2-3 года не на профессиональном, а на любительском пока уровне, но очень интересно. И сталкивался уже по жизни с необходимостью " купить- продать" золото, и еще будет надо , так что нужны понимание и знания в этой области.С аналитикой проблем нет. А вот терминологию не всегда понимаю тонкости речи, вернее тонкости "быстрой торговли". Со временем все узнаю. Я легко обучаюсь. И упор на быструю торговлю я конечно не делаю. Ломбарда у меня нет и магаза ювелирного тож . Хотя были ситуации как раз вот именно срочно нужно было " продать-купить".



Что вы писали конкретно оба показателя - вилку колебаний годовой цены, и подразумевалось конкретно и нижний, и верхний уровень - я просто не понял ваш стиль изложения. Я как-то воспринимаю прогноз так , что большую часть года цена будет топтаться около 1270, к примеру. Конечно ваш прогноз куда более полезный и верный подход. Извините, если бы вы не написали - я бы не понял даже смысл вашего прогноза. Я его прочитал - так " цена золота возможно будет какая-нибудь - может 1200 - а возможно и 1320. При этом я решил, что и так ясно - что такие цены будут в течении года - "какие-нибудь".Сразу видно как работают мозги профессионала и мозги дилетанта. Но я легко обучаюсь. Я темой интересуюсь 2-3 года не на профессиональном, а на любительском пока уровне, но очень интересно. И сталкивался уже по жизни с необходимостью " купить- продать" золото, и еще будет надо , так что нужны понимание и знания в этой области.С аналитикой проблем нет. А вот терминологию не всегда понимаю тонкости речи, вернее тонкости "быстрой торговли". Со временем все узнаю. Я легко обучаюсь. И упор на быструю торговлю я конечно не делаю. Ломбарда у меня нет и магаза ювелирного тож. Хотя были ситуации как раз вот именно срочно нужно было " продать-купить".Что вы писали конкретно оба показателя - вилку колебаний годовой цены, и подразумевалось конкретно и нижний, и верхний уровень - я просто не понял ваш стиль изложения. Я как-то воспринимаю прогноз так , что большую часть года цена будет топтаться около 1270, к примеру. Конечно ваш прогноз куда более полезный и верный подход. Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 25 гру, 2018 13:52, всього редагувалось 2 разів. kalinavalera1

Повідомлень: 4808 З нами з: 07.05.11 Подякував: 657 раз. Подякували: 488 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 гру, 2018 13:31 Grisha1 написав: А пока столкновения трампона с ФРС набирают обороты:

https://twitter.com/realDonaldTrump/sta ... again.html

Похоже, пахнет дефолтом и ликвидацией ФРС. А пока столкновения трампона с ФРС набирают обороты:Похоже, пахнет дефолтом и ликвидацией ФРС.

Договорняк и работа на публику.

Типа, ты Пауэлл, ставочки потихоньку повышай и загоняй их в трежеря, дабы бабло дешевое к нам текло. Но так как дорогой доллар нам не нужен, то я тебя буду активно критиковать, сбивая на него цену. Ты уж извини...

Это как в РФ. Медведев премьер плохой, а вот президент у нас хороший.

Собаки лают, а власти делают деньги...



У Трампа кишка тонка ликвидировать ФРС. Скороее ФРС может убрать Трампа.

А вот министр финансов Мнучин может попасть под раздачу, так как нужен козёл отпущения.



Где ссылка на 13.5, балабол? Договорняк и работа на публику.Типа, ты Пауэлл, ставочки потихоньку повышай и загоняй их в трежеря, дабы бабло дешевое к нам текло. Но так как дорогой доллар нам не нужен, то я тебя буду активно критиковать, сбивая на него цену. Ты уж извини...Это как в РФ. Медведев премьер плохой, а вот президент у нас хороший.Собаки лают, а власти делают деньги...У Трампа кишка тонка ликвидировать ФРС. Скороее ФРС может убрать Трампа.А вот министр финансов Мнучин может попасть под раздачу, так как нужен козёл отпущения.Где ссылка на 13.5, балабол? наблюдательный

Повідомлень: 3183 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 гру, 2018 14:16 наблюдательный написав: Grisha1 написав: А пока столкновения трампона с ФРС набирают обороты:

https://twitter.com/realDonaldTrump/sta ... again.html

Похоже, пахнет дефолтом и ликвидацией ФРС. А пока столкновения трампона с ФРС набирают обороты:Похоже, пахнет дефолтом и ликвидацией ФРС.

Договорняк и работа на публику.

Типа, ты Пауэлл, ставочки потихоньку повышай и загоняй их в трежеря, дабы бабло дешевое к нам текло. Но так как дорогой доллар нам не нужен, то я тебя буду активно критиковать, сбивая на него цену. Ты уж извини...

Это как в РФ. Медведев премьер плохой, а вот президент у нас хороший.

Собаки лают, а власти делают деньги...



У Трампа кишка тонка ликвидировать ФРС. Скороее ФРС может убрать Трампа.

А вот министр финансов Мнучин может попасть под раздачу, так как нужен козёл отпущения.



Где ссылка на 13.5, балабол? Договорняк и работа на публику.Типа, ты Пауэлл, ставочки потихоньку повышай и загоняй их в трежеря, дабы бабло дешевое к нам текло. Но так как дорогой доллар нам не нужен, то я тебя буду активно критиковать, сбивая на него цену. Ты уж извини...Это как в РФ. Медведев премьер плохой, а вот президент у нас хороший.Собаки лают, а власти делают деньги...У Трампа кишка тонка ликвидировать ФРС. Скороее ФРС может убрать Трампа.А вот министр финансов Мнучин может попасть под раздачу, так как нужен козёл отпущения.Где ссылка на 13.5, балабол?



Договорняк или нет, а убытки от обвала фонды солидные, компании совершали байбэки и здорово влетели, оценка компаний рухнула, а это обеспечение по кредитам, может быть каскад банкротств, плюс еще и убытки от финансовой деятельности, то есть это скажется на ВВП. Как минимум. Все связано. Вы, конечно, считаете, что первичен печатный станок, а не экономика, я считаю по-другому. Манипуляции манипуляциями, но это не плюс облигациям, если начинается кризис ликвидности и растет бюджетный дефицит. Уже заерзали:

Міністр фінансів США Стівен Мнучін зв'язався з топ-менеджерами шести найбільших банків країни на тлі обвалу фондового ринку і часткового припинення роботи уряду.



Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, передає Bloomberg.



"Керівники підтвердили наявність достатньої ліквідності для кредитування споживачів і бізнесу, а також для всіх інших ринкових операцій", - йдеться в повідомленні Мінфіну, прикріпленому до твіту Мнучіна.



Міністр також підтвердив, що "ринки продовжують функціонувати в нормальному режимі", випливає з повідомлення.



24 грудня Мнучін проведе нараду з робочою групою при президенті з фінансових ринків, яку він очолює.



Мнучін провів телефонні розмови з шістьма банкірами, оскільки вважає, що бесіди з великими учасниками ринку, а також нарада робочої групи будуть доречні в умовах сильної волатильності, повідомив представник Мінфіну.



Індекс S&P 500 впродовж 17-23 грудня впав на 7,1 відсотка, Nasdaq Composite вступив в "ведмежу" фазу.

Похоже, готовится очередной чрезвычайный пакет мер, среди которых может быть КуЕ-4. Как минимум.

Откуп в августе 2014-го - это и было по 13.5. Сейчас вы, конечно, будете говорить, что это не деньги с депозитов, а то, что вы заработали летом 2014-го. Хотя тогда кто зарабатывал, откупались сразу, потому что курс постоянно рос.. Договорняк или нет, а убытки от обвала фонды солидные, компании совершали байбэки и здорово влетели, оценка компаний рухнула, а это обеспечение по кредитам, может быть каскад банкротств, плюс еще и убытки от финансовой деятельности, то есть это скажется на ВВП. Как минимум. Все связано. Вы, конечно, считаете, что первичен печатный станок, а не экономика, я считаю по-другому. Манипуляции манипуляциями, но это не плюс облигациям, если начинается кризис ликвидности и растет бюджетный дефицит. Уже заерзали:Похоже, готовится очередной чрезвычайный пакет мер, среди которых может быть КуЕ-4. Как минимум.Откуп в августе 2014-го - это и было по 13.5. Сейчас вы, конечно, будете говорить, что это не деньги с депозитов, а то, что вы заработали летом 2014-го. Хотя тогда кто зарабатывал, откупались сразу, потому что курс постоянно рос.. Grisha1 Повідомлень: 135 З нами з: 29.11.18 Подякував: 47 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 гру, 2018 14:29 Grisha1 написав: Откуп в августе 2014-го - это и было по 13.5. Сейчас вы, конечно, будете говорить, что это не деньги с депозитов, а то, что вы заработали летом 2014-го. Хотя тогда кто зарабатывал, откупались сразу, потому что курс постоянно рос.. Откуп в августе 2014-го - это и было по 13.5. Сейчас вы, конечно, будете говорить, что это не деньги с депозитов, а то, что вы заработали летом 2014-го. Хотя тогда кто зарабатывал, откупались сразу, потому что курс постоянно рос..

Я и сейчас, при необходимости, покупаю. Курс 27.6

По вашей логике все ещё трачу гривневые депозиты 2014г.



Вам на будущее....

Дабы не быть смешным, фильтруйте свою писанину(базар). Я и сейчас, при необходимости, покупаю. Курс 27.6По вашей логике все ещё трачу гривневые депозиты 2014г.Вам на будущее....Дабы не быть смешным, фильтруйте свою писанину(базар). наблюдательный

Повідомлень: 3183 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 гру, 2018 14:44 Нету сегодня курса 27.6. Разве что прием. Grisha1 Повідомлень: 135 З нами з: 29.11.18 Подякував: 47 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1843184418451846 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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