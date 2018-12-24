Похоже, пахнет дефолтом и ликвидацией ФРС. Не зря Трамп портрет никсона повесил, тот золотой стандарт пох..рил, этот - трежеря, а может и бакс.
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Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 25 гру, 2018 11:27
Погодите, конец года еще не настал. Сейчас этот выстроенный печатным станком карточный домик мировой финансовой системы может в любой момент рухнуть, с фондой уже катастрофа, следующие трежеря с баксом! Хотя, возможно, это будет уже с следующем году. Поживем - увидим. А пока столкновения трампона с ФРС набирают обороты:
Похоже, пахнет дефолтом и ликвидацией ФРС. Не зря Трамп портрет никсона повесил, тот золотой стандарт пох..рил, этот - трежеря, а может и бакс.
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:26
Извините, если бы вы не написали - я бы не понял даже смысл вашего прогноза. Я его прочитал - так " цена золота возможно будет какая-нибудь - может 1200 - а возможно и 1320. При этом я решил, что и так ясно - что такие цены будут в течении года - "какие-нибудь". Сразу видно как работают мозги профессионала и мозги дилетанта. Но я легко обучаюсь. Я темой интересуюсь 2-3 года не на профессиональном, а на любительском пока уровне, но очень интересно. И сталкивался уже по жизни с необходимостью " купить- продать" золото, и еще будет надо , так что нужны понимание и знания в этой области.С аналитикой проблем нет. А вот терминологию не всегда понимаю тонкости речи, вернее тонкости "быстрой торговли". Со временем все узнаю. Я легко обучаюсь. И упор на быструю торговлю я конечно не делаю. Ломбарда у меня нет и магаза ювелирного тож . Хотя были ситуации как раз вот именно срочно нужно было " продать-купить".
Что вы писали конкретно оба показателя - вилку колебаний годовой цены, и подразумевалось конкретно и нижний, и верхний уровень - я просто не понял ваш стиль изложения. Я как-то воспринимаю прогноз так , что большую часть года цена будет топтаться около 1270, к примеру. Конечно ваш прогноз куда более полезный и верный подход.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 25 гру, 2018 13:52, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:31
Договорняк и работа на публику.
Типа, ты Пауэлл, ставочки потихоньку повышай и загоняй их в трежеря, дабы бабло дешевое к нам текло. Но так как дорогой доллар нам не нужен, то я тебя буду активно критиковать, сбивая на него цену. Ты уж извини...
Это как в РФ. Медведев премьер плохой, а вот президент у нас хороший.
Собаки лают, а власти делают деньги...
У Трампа кишка тонка ликвидировать ФРС. Скороее ФРС может убрать Трампа.
А вот министр финансов Мнучин может попасть под раздачу, так как нужен козёл отпущения.
Где ссылка на 13.5, балабол?
Додано: Вів 25 гру, 2018 14:16
Договорняк или нет, а убытки от обвала фонды солидные, компании совершали байбэки и здорово влетели, оценка компаний рухнула, а это обеспечение по кредитам, может быть каскад банкротств, плюс еще и убытки от финансовой деятельности, то есть это скажется на ВВП. Как минимум. Все связано. Вы, конечно, считаете, что первичен печатный станок, а не экономика, я считаю по-другому. Манипуляции манипуляциями, но это не плюс облигациям, если начинается кризис ликвидности и растет бюджетный дефицит. Уже заерзали:
Похоже, готовится очередной чрезвычайный пакет мер, среди которых может быть КуЕ-4. Как минимум.
Откуп в августе 2014-го - это и было по 13.5. Сейчас вы, конечно, будете говорить, что это не деньги с депозитов, а то, что вы заработали летом 2014-го. Хотя тогда кто зарабатывал, откупались сразу, потому что курс постоянно рос..
Додано: Вів 25 гру, 2018 14:29
Я и сейчас, при необходимости, покупаю. Курс 27.6
По вашей логике все ещё трачу гривневые депозиты 2014г.
Вам на будущее....
Дабы не быть смешным, фильтруйте свою писанину(базар).
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