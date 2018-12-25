Додано: Вів 25 гру, 2018 13:26

jabba написав: kalinavalera1 Ну кому тут интересны наши прогнозы? Вон я давал на этот год 1220-1370, практически угадал не считая короткого периода когда были ниже 1200. И хоть кто-то из участников конференции извлек себе пользу с этих прогнозов - типо продал при 1320 и откупился при 1200? Ну кому тут интересны наши прогнозы? Вон я давал на этот год 1220-1370, практически угадал не считая короткого периода когда были ниже 1200. И хоть кто-то из участников конференции извлек себе пользу с этих прогнозов - типо продал при 1320 и откупился при 1200?

Извините, если бы вы не написали - я бы не понял даже смысл вашего прогноза. Я его прочитал - так " цена золота возможно будет какая-нибудь - может 1200 - а возможно и 1320. При этом я решил, что и так ясно - что такие цены будут в течении года - "какие-нибудь".Сразу видно как работают мозги профессионала и мозги дилетанта. Но я легко обучаюсь. Я темой интересуюсь 2-3 года не на профессиональном, а на любительском пока уровне, но очень интересно. И сталкивался уже по жизни с необходимостью " купить- продать" золото, и еще будет надо , так что нужны понимание и знания в этой области.С аналитикой проблем нет. А вот терминологию не всегда понимаю тонкости речи, вернее тонкости "быстрой торговли". Со временем все узнаю. Я легко обучаюсь. И упор на быструю торговлю я конечно не делаю. Ломбарда у меня нет и магаза ювелирного тож. Хотя были ситуации как раз вот именно срочно нужно было " продать-купить".Что вы писали конкретно оба показателя - вилку колебаний годовой цены, и подразумевалось конкретно и нижний, и верхний уровень - я просто не понял ваш стиль изложения. Я как-то воспринимаю прогноз так , что большую часть года цена будет топтаться около 1270, к примеру. Конечно ваш прогноз куда более полезный и верный подход.