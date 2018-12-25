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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1843184418451846
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:27

Погодите, конец года еще не настал. Сейчас этот выстроенный печатным станком карточный домик мировой финансовой системы может в любой момент рухнуть, с фондой уже катастрофа, следующие трежеря с баксом! Хотя, возможно, это будет уже с следующем году. Поживем - увидим. А пока столкновения трампона с ФРС набирают обороты:
https://twitter.com/realDonaldTrump/sta ... again.html
Похоже, пахнет дефолтом и ликвидацией ФРС. Не зря Трамп портрет никсона повесил, тот золотой стандарт пох..рил, этот - трежеря, а может и бакс.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:26

  jabba написав:kalinavalera1 Ну кому тут интересны наши прогнозы? Вон я давал на этот год 1220-1370, практически угадал не считая короткого периода когда были ниже 1200. И хоть кто-то из участников конференции извлек себе пользу с этих прогнозов - типо продал при 1320 и откупился при 1200?


Извините, если бы вы не написали - я бы не понял даже смысл вашего прогноза. Я его прочитал - так " цена золота возможно будет какая-нибудь - может 1200 - а возможно и 1320. При этом я решил, что и так ясно - что такие цены будут в течении года - "какие-нибудь". :mrgreen: Сразу видно как работают мозги профессионала и мозги дилетанта. Но я легко обучаюсь. Я темой интересуюсь 2-3 года не на профессиональном, а на любительском пока уровне, но очень интересно. И сталкивался уже по жизни с необходимостью " купить- продать" золото, и еще будет надо , так что нужны понимание и знания в этой области.С аналитикой проблем нет. А вот терминологию не всегда понимаю тонкости речи, вернее тонкости "быстрой торговли". Со временем все узнаю. Я легко обучаюсь. И упор на быструю торговлю я конечно не делаю. Ломбарда у меня нет и магаза ювелирного тож :( . Хотя были ситуации как раз вот именно срочно нужно было " продать-купить".

Что вы писали конкретно оба показателя - вилку колебаний годовой цены, и подразумевалось конкретно и нижний, и верхний уровень - я просто не понял ваш стиль изложения. Я как-то воспринимаю прогноз так , что большую часть года цена будет топтаться около 1270, к примеру. Конечно ваш прогноз куда более полезный и верный подход.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 25 гру, 2018 13:52, всього редагувалось 2 разів.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:31

  Grisha1 написав: А пока столкновения трампона с ФРС набирают обороты:
https://twitter.com/realDonaldTrump/sta ... again.html
Похоже, пахнет дефолтом и ликвидацией ФРС.

Договорняк и работа на публику.
Типа, ты Пауэлл, ставочки потихоньку повышай и загоняй их в трежеря, дабы бабло дешевое к нам текло. Но так как дорогой доллар нам не нужен, то я тебя буду активно критиковать, сбивая на него цену. Ты уж извини...
Это как в РФ. Медведев премьер плохой, а вот президент у нас хороший.
Собаки лают, а власти делают деньги...

У Трампа кишка тонка ликвидировать ФРС. Скороее ФРС может убрать Трампа.
А вот министр финансов Мнучин может попасть под раздачу, так как нужен козёл отпущения.

Где ссылка на 13.5, балабол?
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:16

  наблюдательный написав:
  Grisha1 написав: А пока столкновения трампона с ФРС набирают обороты:
https://twitter.com/realDonaldTrump/sta ... again.html
Похоже, пахнет дефолтом и ликвидацией ФРС.

Договорняк и работа на публику.
Типа, ты Пауэлл, ставочки потихоньку повышай и загоняй их в трежеря, дабы бабло дешевое к нам текло. Но так как дорогой доллар нам не нужен, то я тебя буду активно критиковать, сбивая на него цену. Ты уж извини...
Это как в РФ. Медведев премьер плохой, а вот президент у нас хороший.
Собаки лают, а власти делают деньги...

У Трампа кишка тонка ликвидировать ФРС. Скороее ФРС может убрать Трампа.
А вот министр финансов Мнучин может попасть под раздачу, так как нужен козёл отпущения.

Где ссылка на 13.5, балабол?


Договорняк или нет, а убытки от обвала фонды солидные, компании совершали байбэки и здорово влетели, оценка компаний рухнула, а это обеспечение по кредитам, может быть каскад банкротств, плюс еще и убытки от финансовой деятельности, то есть это скажется на ВВП. Как минимум. Все связано. Вы, конечно, считаете, что первичен печатный станок, а не экономика, я считаю по-другому. Манипуляции манипуляциями, но это не плюс облигациям, если начинается кризис ликвидности и растет бюджетный дефицит. Уже заерзали:
Міністр фінансів США Стівен Мнучін зв'язався з топ-менеджерами шести найбільших банків країни на тлі обвалу фондового ринку і часткового припинення роботи уряду.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, передає Bloomberg.

"Керівники підтвердили наявність достатньої ліквідності для кредитування споживачів і бізнесу, а також для всіх інших ринкових операцій", - йдеться в повідомленні Мінфіну, прикріпленому до твіту Мнучіна.

Міністр також підтвердив, що "ринки продовжують функціонувати в нормальному режимі", випливає з повідомлення.

24 грудня Мнучін проведе нараду з робочою групою при президенті з фінансових ринків, яку він очолює.

Мнучін провів телефонні розмови з шістьма банкірами, оскільки вважає, що бесіди з великими учасниками ринку, а також нарада робочої групи будуть доречні в умовах сильної волатильності, повідомив представник Мінфіну.

Індекс S&P 500 впродовж 17-23 грудня впав на 7,1 відсотка, Nasdaq Composite вступив в "ведмежу" фазу.

Похоже, готовится очередной чрезвычайный пакет мер, среди которых может быть КуЕ-4. Как минимум.
Откуп в августе 2014-го - это и было по 13.5. Сейчас вы, конечно, будете говорить, что это не деньги с депозитов, а то, что вы заработали летом 2014-го. Хотя тогда кто зарабатывал, откупались сразу, потому что курс постоянно рос..
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:29

  Grisha1 написав:Откуп в августе 2014-го - это и было по 13.5. Сейчас вы, конечно, будете говорить, что это не деньги с депозитов, а то, что вы заработали летом 2014-го. Хотя тогда кто зарабатывал, откупались сразу, потому что курс постоянно рос..

Я и сейчас, при необходимости, покупаю. Курс 27.6
По вашей логике все ещё трачу гривневые депозиты 2014г.

Вам на будущее....
Дабы не быть смешным, фильтруйте свою писанину(базар).
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:44

Нету сегодня курса 27.6. Разве что прием.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:46

  наблюдательный написав:1. 1050 никто и не ждал. Я же в прогнозе ясно написал:
...сли ВВП США перевалит за 4%, что в этом году мало вероятно...
Читать вроде не разучились? По 1050 я могу купить, если посчитаю нужным...

Ну, так прошлое значение ВВП, кажется, было 4.2. Но 1050 мы так и не увидели.
А в пятницу уже вышло 3.4, ухудшение. Так что же выходит, надо скупать золото?
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:48

Любые попытки приостановить развивающиеся Рождественские распродажи могут спровоцировать паническое бегство из всех долларовых активов.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:45

Фучер прайс АУ

О чем речь братцы? Вот вам голд фучер прайс
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Мой вам ранний Новогодний подарок 8)
ПыСы Сейчас на Инвестинге зависаю, так как здесь у вас скучно бывает.
Не пишет никто днями.
ПыСы2 Доу джонс, Насдак САП500 вошли в медвежий тренд.
Золото прет вверх (падения уже не будет как при начале кризиса в 2008) так как все уже поняли что это Сейф Хевен ассет.
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