Додано: Вів 25 гру, 2018 22:45





Мой вам ранний Новогодний подарок

ПыСы Сейчас на Инвестинге зависаю, так как здесь у вас скучно бывает.

Не пишет никто днями.

ПыСы2 Доу джонс, Насдак САП500 вошли в медвежий тренд.

