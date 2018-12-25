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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:48
наблюдательный написав: Grisha1 написав: наблюдательный написав:
1. 1050 никто и не ждал. Я же в прогнозе ясно написал:...сли ВВП США перевалит за 4%, что в этом году мало вероятно...
Читать вроде не разучились? По 1050 я могу купить, если посчитаю нужным...
Ну, так прошлое значение ВВП, кажется, было 4.2. Но 1050 мы так и не увидели.
А в пятницу уже вышло 3.4, ухудшение. Так что же выходит, надо скупать золото?
1. Вы как-то странно считаете. Прогноз был дан на год. Так что и ВВП нужно считать за год, а не за квартал. На сегодня годовой рост ВВП США составляет 3%.
А до годовых 4% им ещё далеко. За этот год точно не будет.
2.Цена золота была указана не фиксированная 1050, а был указан коридор 1050-1150, с маржой в 100$
Вас постоянно на крайности тянет.
Манипулятор...
Не было ни 1050, ни 1150, откупаться вы собирались по 1050. Ну, да, уже за год. То есть вы предлагаете, даже если ВВП начнет падать с 1-го квартала, ждать по результатам года и реагировать только через год? Это, по-моему, уже даже не по-эстонски.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 11:13
Кстати, с покупкой по 27.6 уже пролет.
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Grisha1
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Додано: Сер 26 гру, 2018 12:01
Grisha1 написав:
То есть вы предлагаете, даже если ВВП начнет падать с 1-го квартала, ждать по результатам года и реагировать только через год? Это, по-моему, уже даже не по-эстонски.
Я вам ничего не предлагаю. Вообще ничего. Покупайте когда хотите...
Я золото могу купить, когда увижу на нём прибыль хотя бы 25-30%
В остальных случаях оно мне не интересно, так как это довольно рискованный актив. А такая прибыль, в ближайшей перспективе, золоту вообще не светит.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 12:05
Grisha1 написав:
Кстати, с покупкой по 27.6 уже пролет.
Меня это не волнует. Будем покупать и по 30 и по 40,
ибо инфляция в этом мире будет вечно.
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