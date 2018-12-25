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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1844184518461847 Додано: Сер 26 гру, 2018 10:48 наблюдательный написав: Grisha1 написав: наблюдательный написав: 1. 1050 никто и не ждал. Я же в прогнозе ясно написал:

...сли ВВП США перевалит за 4%, что в этом году мало вероятно...

Читать вроде не разучились? По 1050 я могу купить, если посчитаю нужным...

1. 1050 никто и не ждал. Я же в прогнозе ясно написал:Читать вроде не разучились? По 1050 я могу купить, если посчитаю нужным...

Ну, так прошлое значение ВВП, кажется, было 4.2. Но 1050 мы так и не увидели.

А в пятницу уже вышло 3.4, ухудшение. Так что же выходит, надо скупать золото? Ну, так прошлое значение ВВП, кажется, было 4.2. Но 1050 мы так и не увидели.А в пятницу уже вышло 3.4, ухудшение. Так что же выходит, надо скупать золото?

1. Вы как-то странно считаете. Прогноз был дан на год. Так что и ВВП нужно считать за год, а не за квартал. На сегодня годовой рост ВВП США составляет 3%.

А до годовых 4% им ещё далеко. За этот год точно не будет.



2.Цена золота была указана не фиксированная 1050, а был указан коридор 1050-1150, с маржой в 100$

Вас постоянно на крайности тянет.

Манипулятор... 1. Вы как-то странно считаете. Прогноз был дан на год. Так что и ВВП нужно считать за год, а не за квартал. На сегодня годовой рост ВВП США составляет 3%.А до годовых 4% им ещё далеко. За этот год точно не будет.2.Цена золота была указана не фиксированная 1050, а был указан коридор 1050-1150, с маржой в 100$Вас постоянно на крайности тянет.Манипулятор...

Не было ни 1050, ни 1150, откупаться вы собирались по 1050. Ну, да, уже за год. То есть вы предлагаете, даже если ВВП начнет падать с 1-го квартала, ждать по результатам года и реагировать только через год? Это, по-моему, уже даже не по-эстонски. Не было ни 1050, ни 1150, откупаться вы собирались по 1050. Ну, да, уже за год. То есть вы предлагаете, даже если ВВП начнет падать с 1-го квартала, ждать по результатам года и реагировать только через год? Это, по-моему, уже даже не по-эстонски. Grisha1 Повідомлень: 142 З нами з: 29.11.18 Подякував: 47 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 гру, 2018 11:13 Кстати, с покупкой по 27.6 уже пролет. Grisha1 Повідомлень: 142 З нами з: 29.11.18 Подякував: 47 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 гру, 2018 12:45 Grisha1 написав: Не было ни 1050, ни 1150, откупаться вы собирались по 1050. Ну, да, уже за год. То есть вы предлагаете, даже если ВВП начнет падать с 1-го квартала, ждать по результатам года и реагировать только через год? Это, по-моему, уже даже не по-эстонски. Не было ни 1050, ни 1150, откупаться вы собирались по 1050. Ну, да, уже за год. То есть вы предлагаете, даже если ВВП начнет падать с 1-го квартала, ждать по результатам года и реагировать только через год? Это, по-моему, уже даже не по-эстонски.

Помимо прочего вы ещё и зануда...

Есть прогнозы, а есть факты.

1050-1150, это был П-Р-О-Г-Н-О-З, с определенными условиями.

Он может свершиться, а может и нет.



Что касается моей покупки, то это может быть тогда, когда увижу там прибыль хотя бы 20-25%

Как в былые времена. По какой цене, это уже мое дело, а не ваше. В остальных случаях оно мне мало интересно, так как это довольно рискованный актив. А такая прибыль, в ближайшей перспективе, золоту не светит. Закапывать прелесть под дубом на старость я не собираюсь. Хотя и понимаю тех людей которые это делают.



Лично вам я сейчас ничего не предлагаю. Вообще ничего. В начале года предлагал продать по 1345, чтобы потом купить дешевле. Но вы успешно прошляпили 90$ на унции.

Так что покупайте когда хотите... Помимо прочего вы ещё и зануда...Есть прогнозы, а есть факты.1050-1150, это был П-Р-О-Г-Н-О-З, с определенными условиями.Он может свершиться, а может и нет.Что касается моей покупки, то это может быть тогда, когда увижу там прибыль хотя бы 20-25%Как в былые времена. По какой цене, это уже мое дело, а не ваше. В остальных случаях оно мне мало интересно, так как это довольно рискованный актив. А такая прибыль, в ближайшей перспективе, золоту не светит. Закапывать прелесть под дубом на старость я не собираюсь. Хотя и понимаю тех людей которые это делают.Лично вам я сейчас ничего не предлагаю. Вообще ничего. В начале года предлагал продать по 1345, чтобы потом купить дешевле. Но вы успешно прошляпили 90$ на унции.Так что покупайте когда хотите... наблюдательный

Повідомлень: 3187 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 гру, 2018 13:34 Grisha1 написав: Кстати, с покупкой по 27.6 уже пролет. Кстати, с покупкой по 27.6 уже пролет.

Очередной ляп.

На сейчас 6 банков продают ниже 27.6

Реально продают. На неформале курс еще ниже.... Очередной ляп.На сейчас 6 банков продают ниже 27.6Реально продают. На неформале курс еще ниже.... наблюдательный

Повідомлень: 3187 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 гру, 2018 17:19 наблюдательный написав: Grisha1 написав: Кстати, с покупкой по 27.6 уже пролет. Кстати, с покупкой по 27.6 уже пролет.

Очередной ляп.

На сейчас 6 банков продают ниже 27.6

Реально продают. На неформале курс еще ниже.... Очередной ляп.На сейчас 6 банков продают ниже 27.6Реально продают. На неформале курс еще ниже....

Я в том смысле, что на МБ уже 27.25, а тигипко сегодня продавал по 27.47. Пролет с покупкой по 27.60, даже если она имела место быть, так как вчера-позавчера курс был существенно выше. Я в том смысле, что на МБ уже 27.25, а тигипко сегодня продавал по 27.47. Пролет с покупкой по 27.60, даже если она имела место быть, так как вчера-позавчера курс был существенно выше. Grisha1 Повідомлень: 142 З нами з: 29.11.18 Подякував: 47 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 гру, 2018 17:22 наблюдательный написав: Grisha1 написав: Не было ни 1050, ни 1150, откупаться вы собирались по 1050. Ну, да, уже за год. То есть вы предлагаете, даже если ВВП начнет падать с 1-го квартала, ждать по результатам года и реагировать только через год? Это, по-моему, уже даже не по-эстонски. Не было ни 1050, ни 1150, откупаться вы собирались по 1050. Ну, да, уже за год. То есть вы предлагаете, даже если ВВП начнет падать с 1-го квартала, ждать по результатам года и реагировать только через год? Это, по-моему, уже даже не по-эстонски.

Помимо прочего вы ещё и зануда...

Есть прогнозы, а есть факты.

1050-1150, это был П-Р-О-Г-Н-О-З, с определенными условиями.

Он может свершиться, а может и нет.



Что касается моей покупки, то это может быть тогда, когда увижу там прибыль хотя бы 20-25%

Как в былые времена. По какой цене, это уже мое дело, а не ваше. В остальных случаях оно мне мало интересно, так как это довольно рискованный актив. А такая прибыль, в ближайшей перспективе, золоту не светит. Закапывать прелесть под дубом на старость я не собираюсь. Хотя и понимаю тех людей которые это делают.



Лично вам я сейчас ничего не предлагаю. Вообще ничего. В начале года предлагал продать по 1345, чтобы потом купить дешевле. Но вы успешно прошляпили 90$ на унции.

Так что покупайте когда хотите... Помимо прочего вы ещё и зануда...Есть прогнозы, а есть факты.1050-1150, это был П-Р-О-Г-Н-О-З, с определенными условиями.Он может свершиться, а может и нет.Что касается моей покупки, то это может быть тогда, когда увижу там прибыль хотя бы 20-25%Как в былые времена. По какой цене, это уже мое дело, а не ваше. В остальных случаях оно мне мало интересно, так как это довольно рискованный актив. А такая прибыль, в ближайшей перспективе, золоту не светит. Закапывать прелесть под дубом на старость я не собираюсь. Хотя и понимаю тех людей которые это делают.Лично вам я сейчас ничего не предлагаю. Вообще ничего. В начале года предлагал продать по 1345, чтобы потом купить дешевле. Но вы успешно прошляпили 90$ на унции.Так что покупайте когда хотите...

Ну, да, фонда валится, темпы роста ВВП замедляются, долг взлетает, торговый баланс ужасный, бюджетный дефицит растет, трампон ссорится с ФРС, что еще надо, чтоб вы начали покупать золото? Рак на горе должен свистнуть? По-моему, вы просто пропагандист доллара... Ну, да, фонда валится, темпы роста ВВП замедляются, долг взлетает, торговый баланс ужасный, бюджетный дефицит растет, трампон ссорится с ФРС, что еще надо, чтоб вы начали покупать золото? Рак на горе должен свистнуть? По-моему, вы просто пропагандист доллара... Grisha1 Повідомлень: 142 З нами з: 29.11.18 Подякував: 47 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 гру, 2018 17:38 Grisha1 написав: наблюдательный написав: Grisha1 написав: Кстати, с покупкой по 27.6 уже пролет. Кстати, с покупкой по 27.6 уже пролет.

Очередной ляп.

На сейчас 6 банков продают ниже 27.6

Реально продают. На неформале курс еще ниже.... Очередной ляп.На сейчас 6 банков продают ниже 27.6Реально продают. На неформале курс еще ниже....

Я в том смысле, что на МБ уже 27.25, а тигипко сегодня продавал по 27.47. Пролет с покупкой по 27.60, даже если она имела место быть, так как вчера-позавчера курс был существенно выше. Я в том смысле, что на МБ уже 27.25, а тигипко сегодня продавал по 27.47. Пролет с покупкой по 27.60, даже если она имела место быть, так как вчера-позавчера курс был существенно выше.

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Повідомлень: 7418 З нами з: 18.06.08 Подякував: 11 раз. Подякували: 537 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 гру, 2018 19:10 Grisha1 написав: Ну, да, фонда валится, темпы роста ВВП замедляются, долг взлетает, торговый баланс ужасный, бюджетный дефицит растет, трампон ссорится с ФРС, что еще надо, чтоб вы начали покупать золото? Рак на горе должен свистнуть? По-моему, вы просто пропагандист доллара... Ну, да, фонда валится, темпы роста ВВП замедляются, долг взлетает, торговый баланс ужасный, бюджетный дефицит растет, трампон ссорится с ФРС, что еще надо, чтоб вы начали покупать золото? Рак на горе должен свистнуть? По-моему, вы просто пропагандист доллара...

Фонда, как и следовало ожидать, уже неплохо отжимается.

А Трамп с Пауэллом сидят в овальном кабинете и накатывают дружеские рюмашки:

"За покупателей американских трежерей!". Которых они красиво развели на немалые деньги.

Я же вам писал что это всё договорняк.



Да, я от нечего делать, занимаюсь тут пропагандой доллара.

Потому что без меня никто и нигде его покупать не будет.

Мерзкая, никому не нужная валюта. Особенно в наших краях.... Фонда, как и следовало ожидать, уже неплохо отжимается.А Трамп с Пауэллом сидят в овальном кабинете и накатывают дружеские рюмашки:"За покупателей американских трежерей!". Которых они красиво развели на немалые деньги.Я же вам писал что это всё договорняк.Да, я от нечего делать, занимаюсь тут пропагандой доллара.Потому что без меня никто и нигде его покупать не будет.Мерзкая, никому не нужная валюта. Особенно в наших краях.... наблюдательный

Повідомлень: 3187 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1844184518461847 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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