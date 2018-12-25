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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:48
наблюдательный написав: Grisha1 написав: наблюдательный написав:
1. 1050 никто и не ждал. Я же в прогнозе ясно написал:...сли ВВП США перевалит за 4%, что в этом году мало вероятно...
Читать вроде не разучились? По 1050 я могу купить, если посчитаю нужным...
Ну, так прошлое значение ВВП, кажется, было 4.2. Но 1050 мы так и не увидели.
А в пятницу уже вышло 3.4, ухудшение. Так что же выходит, надо скупать золото?
1. Вы как-то странно считаете. Прогноз был дан на год. Так что и ВВП нужно считать за год, а не за квартал. На сегодня годовой рост ВВП США составляет 3%.
А до годовых 4% им ещё далеко. За этот год точно не будет.
2.Цена золота была указана не фиксированная 1050, а был указан коридор 1050-1150, с маржой в 100$
Вас постоянно на крайности тянет.
Манипулятор...
Не было ни 1050, ни 1150, откупаться вы собирались по 1050. Ну, да, уже за год. То есть вы предлагаете, даже если ВВП начнет падать с 1-го квартала, ждать по результатам года и реагировать только через год? Это, по-моему, уже даже не по-эстонски.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 11:13
Кстати, с покупкой по 27.6 уже пролет.
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Grisha1
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Додано: Сер 26 гру, 2018 12:45
Grisha1 написав:
Не было ни 1050, ни 1150, откупаться вы собирались по 1050. Ну, да, уже за год. То есть вы предлагаете, даже если ВВП начнет падать с 1-го квартала, ждать по результатам года и реагировать только через год? Это, по-моему, уже даже не по-эстонски.
Помимо прочего вы ещё и зануда...
Есть прогнозы, а есть факты.
1050-1150, это был П-Р-О-Г-Н-О-З, с определенными условиями.
Он может свершиться, а может и нет.
Что касается моей покупки, то это может быть тогда, когда увижу там прибыль хотя бы 20-25%
Как в былые времена. По какой цене, это уже мое дело, а не ваше. В остальных случаях оно мне мало интересно, так как это довольно рискованный актив. А такая прибыль, в ближайшей перспективе, золоту не светит. Закапывать прелесть под дубом на старость я не собираюсь. Хотя и понимаю тех людей которые это делают.
Лично вам я сейчас ничего не предлагаю. Вообще ничего. В начале года предлагал продать по 1345, чтобы потом купить дешевле. Но вы успешно прошляпили 90$ на унции.
Так что покупайте когда хотите...
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Додано: Сер 26 гру, 2018 13:34
Grisha1 написав:
Кстати, с покупкой по 27.6 уже пролет.
Очередной ляп.
На сейчас 6 банков продают ниже 27.6
Реально продают. На неформале курс еще ниже....
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Додано: Сер 26 гру, 2018 17:19
наблюдательный написав: Grisha1 написав:
Кстати, с покупкой по 27.6 уже пролет.
Очередной ляп.
На сейчас 6 банков продают ниже 27.6
Реально продают. На неформале курс еще ниже....
Я в том смысле, что на МБ уже 27.25, а тигипко сегодня продавал по 27.47. Пролет с покупкой по 27.60, даже если она имела место быть, так как вчера-позавчера курс был существенно выше.
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Grisha1
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Додано: Сер 26 гру, 2018 17:22
наблюдательный написав: Grisha1 написав:
Не было ни 1050, ни 1150, откупаться вы собирались по 1050. Ну, да, уже за год. То есть вы предлагаете, даже если ВВП начнет падать с 1-го квартала, ждать по результатам года и реагировать только через год? Это, по-моему, уже даже не по-эстонски.
Помимо прочего вы ещё и зануда...
Есть прогнозы, а есть факты.
1050-1150, это был П-Р-О-Г-Н-О-З, с определенными условиями.
Он может свершиться, а может и нет.
Что касается моей покупки, то это может быть тогда, когда увижу там прибыль хотя бы 20-25%
Как в былые времена. По какой цене, это уже мое дело, а не ваше. В остальных случаях оно мне мало интересно, так как это довольно рискованный актив. А такая прибыль, в ближайшей перспективе, золоту не светит. Закапывать прелесть под дубом на старость я не собираюсь. Хотя и понимаю тех людей которые это делают.
Лично вам я сейчас ничего не предлагаю. Вообще ничего. В начале года предлагал продать по 1345, чтобы потом купить дешевле. Но вы успешно прошляпили 90$ на унции.
Так что покупайте когда хотите...
Ну, да, фонда валится, темпы роста ВВП замедляются, долг взлетает, торговый баланс ужасный, бюджетный дефицит растет, трампон ссорится с ФРС, что еще надо, чтоб вы начали покупать золото? Рак на горе должен свистнуть? По-моему, вы просто пропагандист доллара...
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Додано: Сер 26 гру, 2018 17:38
Grisha1 написав: наблюдательный написав: Grisha1 написав:
Кстати, с покупкой по 27.6 уже пролет.
Очередной ляп.
На сейчас 6 банков продают ниже 27.6
Реально продают. На неформале курс еще ниже....
Я в том смысле, что на МБ уже 27.25, а тигипко сегодня продавал по 27.47. Пролет с покупкой по 27.60, даже если она имела место быть, так как вчера-позавчера курс был существенно выше.
Сегодня заехали на ВДНХ в ТАС банк Тигипка (Киев)
Сладкий курс на сайте а в отделении валюты на продажу нет
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Сер 26 гру, 2018 19:10
Grisha1 написав:
Ну, да, фонда валится, темпы роста ВВП замедляются, долг взлетает, торговый баланс ужасный, бюджетный дефицит растет, трампон ссорится с ФРС, что еще надо, чтоб вы начали покупать золото? Рак на горе должен свистнуть? По-моему, вы просто пропагандист доллара...
Фонда, как и следовало ожидать, уже неплохо отжимается.
А Трамп с Пауэллом сидят в овальном кабинете и накатывают дружеские рюмашки:
"За покупателей американских трежерей!". Которых они красиво развели на немалые деньги.
Я же вам писал что это всё договорняк.
Да, я от нечего делать, занимаюсь тут пропагандой доллара.
Потому что без меня никто и нигде его покупать не будет.
Мерзкая, никому не нужная валюта. Особенно в наших краях....
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Додано: Сер 26 гру, 2018 20:19
наблюдательный написав: Grisha1 написав:
Ну, да, фонда валится, темпы роста ВВП замедляются, долг взлетает, торговый баланс ужасный, бюджетный дефицит растет, трампон ссорится с ФРС, что еще надо, чтоб вы начали покупать золото? Рак на горе должен свистнуть? По-моему, вы просто пропагандист доллара...
Фонда, как и следовало ожидать, уже неплохо отжимается.
А Трамп с Пауэллом сидят в овальном кабинете и накатывают дружеские рюмашки:
"За покупателей американских трежерей!". Которых они красиво развели на немалые деньги.
Я же вам писал что это всё договорняк.
Да, я от нечего делать, занимаюсь тут пропагандой доллара.
Потому что без меня никто и нигде его покупать не будет.
Мерзкая, никому не нужная валюта. Особенно в наших краях....
Очередная коррекция, все, медвежий рынок, и надолго. И обвальный кабинет не спасет. Рычаги исчерпаны - или обвал с дефолтами, или гипер.
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Grisha1
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Додано: Сер 26 гру, 2018 20:21
Или вы не считаете выросший в десятки раз FAANG пузырем, считаете только упавшее золото и рухнувшее серебро?
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