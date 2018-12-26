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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1845184618471848
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:24

  Grisha1 написав:Или вы не считаете выросший в десятки раз FAANG пузырем, считаете только упавшее золото и рухнувшее серебро? :shock:

Apple, Amazon и прочие Google, это очень хорошо работающие компании.
Капитализациия только одной Amazon уже превысила 1 трлн. баксов.
Это как всё ВВП Швейцарии и Австрии вместе взятых. И это только одна компания,
которая делает 10% всех розничных продаж в мире. При таких темпах эскалации у них продаж скоро будет ещё больше. Так что там до пузыря ещё далеко.
А падение золота и вашего любимого серебра есть следствие успешной работы и этих FAANG компаний.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:43

  наблюдательный написав:
  Grisha1 написав:Или вы не считаете выросший в десятки раз FAANG пузырем, считаете только упавшее золото и рухнувшее серебро? :shock:

Apple, Amazon и прочие Google, это очень хорошо работающие компании.
Капитализациия только одной Amazon уже превысила 1 трлн. баксов.
Это как всё ВВП Швейцарии и Австрии вместе взятых. И это только одна компания,
которая делает 10% всех розничных продаж в мире. При таких темпах эскалации у них продаж скоро будет ещё больше. Так что там до пузыря ещё далеко.
А падение золота и вашего любимого серебра есть следствие успешной работы и этих FAANG компаний.

Эта нереальная капитализация, раздутый до не могу пузырь. Даже рекордная прибыль амазона в прошлом отчетном квартале окупит эту капитализацию в 1.5 трюлика почти за 150 лет! А если взять прибыль, которая была в более неудачные из-за разных выплат кварталы, то потребуются сотни, если не тысячи лет! Это мегапузырь! Вы бы купили бизнес, который только окупится через сотни лет?
И розничные продажи - тоже мегапузырь. Все их потребление основано на том, что они дурачат весь мир и что вы скупаете бакс, а комании совершают байбэк акций и центробанки скупают американские акции и облигации. Так до бесконечности не выйдет. Пузыри уже лопаются и это уже не звоночек, а колокол. Мир уже не тянет кормить этого монстра.
Я вот как-то обхожусь без амазона. Ну, не нужны мне эти туфтовые побрякушки, а хлеб с маслом они не продают. И даже в Сильпо не пойду. Я лучше сам что-нибудь приготовлю и куплю молочные продукты у бабушек, они в 100 раз вкуснее и натуральнее. А одежду куплю в секонде - и дешевле, и качественнее. И так будут делать все больше людей по мере того, как уйдет пена шальных денег и начнется кризис. Всемирный. Сперва. А потом в кризисе останется одна Америка, так как ей придется жить по средствам. А это ой как непривычно после многих десятилетий нахлебничества.
Падение драг. металлов было средством манипуляций и загона в акции и доллар путем накрутки с печатных станков и байбэками акций (растет, значит, надо покупать, а все остальное продавать), обычный эффект финансовой пирамиды, который подошел к концу, а чтоб купить акции, надо было сперва купить доллар, плюс накручивали доллар ужесточением монетарной политики, которое тоже себя исчерпало и начало вызывать кризис ликвидности. Шагреневая кожа!
А серебро не мое любимое, просто отношение золота к нему сейчас почти вдвое выше среднего исторического. Но ходят они в одном направлении, так что, когда начнется рост, серебро будет расти в разы быстрее. И такое соотношение тоже указывает на скорый перелом тренда.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:24

Говорят, пустили пенсионные фонды на скупку фонды, надолго не хватит. Выиграть хоть чуть-чуть времени для удачного слива. Жадность больших дядь не знает границ, гребут как в последний день. Реально, может, не день, но считанные месяцы остались до краха этой системы.
И реальность совсем не располагает к росту:
Зображення
ФРС Ричмонд заявляет о рецессии! Нет причин для роста!
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:11

Друзья, что вы думаете по поводу создания темы по Обмену Драг Мет. ?
(Или может есть уже такая?)

К примеру: на сегодняшний день соотношение золота к серебру где то около 1 к 85ти.
Может кто захочет устроить такой бартер. Металл на металл, без налички!

Что скажите?
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