наблюдательный написав: Grisha1 написав:
Или вы не считаете выросший в десятки раз FAANG пузырем, считаете только упавшее золото и рухнувшее серебро?
Apple, Amazon и прочие Google, это очень хорошо работающие компании.
Капитализациия только одной Amazon уже превысила 1 трлн. баксов.
Это как всё ВВП Швейцарии и Австрии вместе взятых. И это только одна компания,
которая делает 10% всех розничных продаж в мире. При таких темпах эскалации у них продаж скоро будет ещё больше. Так что там до пузыря ещё далеко.
А падение золота и вашего любимого серебра есть следствие успешной работы и этих FAANG компаний.
Эта нереальная капитализация, раздутый до не могу пузырь. Даже рекордная прибыль амазона в прошлом отчетном квартале окупит эту капитализацию в 1.5 трюлика почти за 150 лет! А если взять прибыль, которая была в более неудачные из-за разных выплат кварталы, то потребуются сотни, если не тысячи лет! Это мегапузырь! Вы бы купили бизнес, который только окупится через сотни лет?
И розничные продажи - тоже мегапузырь. Все их потребление основано на том, что они дурачат весь мир и что вы скупаете бакс, а комании совершают байбэк акций и центробанки скупают американские акции и облигации. Так до бесконечности не выйдет. Пузыри уже лопаются и это уже не звоночек, а колокол. Мир уже не тянет кормить этого монстра.
Я вот как-то обхожусь без амазона. Ну, не нужны мне эти туфтовые побрякушки, а хлеб с маслом они не продают. И даже в Сильпо не пойду. Я лучше сам что-нибудь приготовлю и куплю молочные продукты у бабушек, они в 100 раз вкуснее и натуральнее. А одежду куплю в секонде - и дешевле, и качественнее. И так будут делать все больше людей по мере того, как уйдет пена шальных денег и начнется кризис. Всемирный. Сперва. А потом в кризисе останется одна Америка, так как ей придется жить по средствам. А это ой как непривычно после многих десятилетий нахлебничества.
Падение драг. металлов было средством манипуляций и загона в акции и доллар путем накрутки с печатных станков и байбэками акций (растет, значит, надо покупать, а все остальное продавать), обычный эффект финансовой пирамиды, который подошел к концу, а чтоб купить акции, надо было сперва купить доллар, плюс накручивали доллар ужесточением монетарной политики, которое тоже себя исчерпало и начало вызывать кризис ликвидности. Шагреневая кожа!
А серебро не мое любимое, просто отношение золота к нему сейчас почти вдвое выше среднего исторического. Но ходят они в одном направлении, так что, когда начнется рост, серебро будет расти в разы быстрее. И такое соотношение тоже указывает на скорый перелом тренда.