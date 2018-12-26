Grisha1 написав:Или вы не считаете выросший в десятки раз FAANG пузырем, считаете только упавшее золото и рухнувшее серебро?
Apple, Amazon и прочие Google, это очень хорошо работающие компании. Капитализациия только одной Amazon уже превысила 1 трлн. баксов. Это как всё ВВП Швейцарии и Австрии вместе взятых. И это только одна компания, которая делает 10% всех розничных продаж в мире. При таких темпах эскалации у них продаж скоро будет ещё больше. Так что там до пузыря ещё далеко. А падение золота и вашего любимого серебра есть следствие успешной работы и этих FAANG компаний.
Grisha1 написав:Или вы не считаете выросший в десятки раз FAANG пузырем, считаете только упавшее золото и рухнувшее серебро?
Apple, Amazon и прочие Google, это очень хорошо работающие компании. Капитализациия только одной Amazon уже превысила 1 трлн. баксов. Это как всё ВВП Швейцарии и Австрии вместе взятых. И это только одна компания, которая делает 10% всех розничных продаж в мире. При таких темпах эскалации у них продаж скоро будет ещё больше. Так что там до пузыря ещё далеко. А падение золота и вашего любимого серебра есть следствие успешной работы и этих FAANG компаний.
Эта нереальная капитализация, раздутый до не могу пузырь. Даже рекордная прибыль амазона в прошлом отчетном квартале окупит эту капитализацию в 1.5 трюлика почти за 150 лет! А если взять прибыль, которая была в более неудачные из-за разных выплат кварталы, то потребуются сотни, если не тысячи лет! Это мегапузырь! Вы бы купили бизнес, который только окупится через сотни лет? И розничные продажи - тоже мегапузырь. Все их потребление основано на том, что они дурачат весь мир и что вы скупаете бакс, а комании совершают байбэк акций и центробанки скупают американские акции и облигации. Так до бесконечности не выйдет. Пузыри уже лопаются и это уже не звоночек, а колокол. Мир уже не тянет кормить этого монстра. Я вот как-то обхожусь без амазона. Ну, не нужны мне эти туфтовые побрякушки, а хлеб с маслом они не продают. И даже в Сильпо не пойду. Я лучше сам что-нибудь приготовлю и куплю молочные продукты у бабушек, они в 100 раз вкуснее и натуральнее. А одежду куплю в секонде - и дешевле, и качественнее. И так будут делать все больше людей по мере того, как уйдет пена шальных денег и начнется кризис. Всемирный. Сперва. А потом в кризисе останется одна Америка, так как ей придется жить по средствам. А это ой как непривычно после многих десятилетий нахлебничества. Падение драг. металлов было средством манипуляций и загона в акции и доллар путем накрутки с печатных станков и байбэками акций (растет, значит, надо покупать, а все остальное продавать), обычный эффект финансовой пирамиды, который подошел к концу, а чтоб купить акции, надо было сперва купить доллар, плюс накручивали доллар ужесточением монетарной политики, которое тоже себя исчерпало и начало вызывать кризис ликвидности. Шагреневая кожа! А серебро не мое любимое, просто отношение золота к нему сейчас почти вдвое выше среднего исторического. Но ходят они в одном направлении, так что, когда начнется рост, серебро будет расти в разы быстрее. И такое соотношение тоже указывает на скорый перелом тренда.
Говорят, пустили пенсионные фонды на скупку фонды, надолго не хватит. Выиграть хоть чуть-чуть времени для удачного слива. Жадность больших дядь не знает границ, гребут как в последний день. Реально, может, не день, но считанные месяцы остались до краха этой системы. И реальность совсем не располагает к росту: ФРС Ричмонд заявляет о рецессии! Нет причин для роста!
vladus17 написав:Друзья, что вы думаете по поводу создания темы по Обмену Драг Мет. ? (Или может есть уже такая?) К примеру: на сегодняшний день соотношение золота к серебру где то около 1 к 85ти. Может кто захочет устроить такой бартер. Металл на металл, без налички! Что скажите?
На мента попасть, чтоб все забрал себе, еще и "штраф" выписал? Тоже себе в карман. Вряд ли многие захотят. З.Ы. Кроме твита Трампа о том, что надо покупать фонду (дурдом), еще и якобы договорились о встрече с китайцами 7 января, чтоб обговорить тарифы. Очередное бла-бла-бла, это никак ни долг ни снизит, ни торговый баланс не улучшит, ни бюджетный дефицит, ни китайцев не заставит переплачивать за американские товары, ликвидирует дисбалансы только ослабление доллара. Похоже на шумовую завесу - мол, вот вам причины роста рынка, совсем не выкуп с заднего хода. Похоже, скоро покатимся назад. Уж, много денег надо держать этот пузырь.
Grisha1 написав:На мента попасть, чтоб все забрал себе, еще и "штраф" выписал? Тоже себе в карман.
Да ладно вам. Не одну сотню раз покупал/продавал с рук/в руки через заявки физлил на финанс и тд - Нет никаких ментов. На крайняк можно сказать что посмотреть пришли просто, сделки никакой не будет) Да и кстати, сделки до 150тыс грн можно осуществлять таким образом, абсолютно легально. Никаких правонарушений.
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Grisha1 написав: Вы бы купили бизнес, который только окупится через сотни лет?
Нет. Я бы всё казино не купил, а купил бы его часть(акцию). Амазон заработал за год 3 млрд прибыли. И какая мне разница когда он там окупится и окупится ли вообще. Главное что у компании есть перспектива в плане генерации прибыли на мою акцию, так как за интернет торговлей будущее. А прибыль у них приличная и своих акционеров они не обижают. В этом плане золото/серебро отдыхают. Дутая капитализация? Это как сказать. Они акции не бесплатно раздают. За них акционеры платят живые деньги. Если они упадут в цене, что вполне возможно, то я, Безос и миллионы других акционеров станем беднее и будем уже меньше покупать других товаров. Но ваш гипер тут причём? Вы ставите телегу впереди лошади. Так как при недостаточном спросе на товары и услуги происходит снижение их цен, при котором темпы инфляции являются отрицательными. То есть наступает не инфляция а дефляция. Пример - Япония 90-х, или США начало 30-х.