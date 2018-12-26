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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 27 гру, 2018 13:10
Grisha1 написав:
За год заработал несчастные 3 ярда, а капитализация 1.5 трюлика. 400 с лишним лет, Карл, оно при таком раскладе должно окупать эту капитализацию.
Какая капитализаця Германии? Наверняка вы не знаете.
Тем не менее германские облигации инвесторы покупают под смешные 0.23% годовых.
Потому что они верят в её экономику и никто не заморачивается через сколько столетий её предприятия, самолёты и пароходы окупятся. Вот так и с Amazon.
Только разница в доходе, который у Amazon в разы выше. За 2017г - 28%
Если не будет никаких потрясений, то эта компания может существовать столетиями. А что ваше серебро? Сколько прибыли оно вам принесло?
Востаннє редагувалось наблюдательный
в Чет 27 гру, 2018 13:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 13:10
jabba написав: vladus17 написав:
Друзья, что вы думаете по поводу создания темы по Обмену Драг Мет. ?
(Или может есть уже такая?)
К примеру: на сегодняшний день соотношение золота к серебру где то около 1 к 85ти.
Может кто захочет устроить такой бартер. Металл на металл, без налички!
Что скажите?
Скажем что это не будет востребовано. Не для того придумали деньги, чтоб заниматься бартером. Я о такой сделке у знакомых слышал один раз за много лет и то в инвестиционных монетах с обеих сторон - один хитросделанный опасался падения серебра к золоту (которое вскоре упало таки) но не имел кому приличный объем быстро но дорого продать, а другой такой же жук видел свои пару десятков % заработка спекулятивного за счет того что премия по серебряным монетам больше и ему было кому их впарить задорого.
Во как замечательно. Успешний бартер для обеих сторон!
На счет ,,Не для того придумали деньги, чтоб заниматься бартером.,, - таким образом можно обойти затраты в виде огромных марж, при покупе и продаже драг мет.
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vladus17
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Додано: Чет 27 гру, 2018 14:19
наблюдательный написав: Grisha1 написав:
За год заработал несчастные 3 ярда, а капитализация 1.5 трюлика. 400 с лишним лет, Карл, оно при таком раскладе должно окупать эту капитализацию.
Какая капитализаця Германии? Наверняка вы не знаете.
Тем не менее германские облигации инвесторы покупают под смешные 0.23% годовых.
Потому что они верят в её экономику и никто не заморачивается через сколько столетий её предприятия, самолёты и пароходы окупятся. Вот так и с Amazon.
Только разница в доходе, который у Amazon в разы выше. За 2017г - 28%
Если не будет никаких потрясений, то эта компания может существовать столетиями. А что ваше серебро? Сколько прибыли оно вам принесло?
При чем тут облигации и Германия, мы говорим о компаниях. Да и там такой маленький процент, потому что их явно выкупает ЕЦБ. Это не рынок. И что инвесторы (если, конечно, таковые есть) заработали за последний год на этих облигациях? Только потеряли.
Потому что лень искать что-то с потенциалом роста, а не падения. Росло, значит, надо брать. Эффект финансовой пирамиды, щедро подогретый центробанками и байбэками. Но вечно же так не может быть, в противном случае амазон через несколько лет будет стоить квадриллион и это уже точно будет абсурд. Неужели это непонятно?
И государства защищены армией и, по крайней мере, делают вид, что они гарантируют деньги и облигации, а амазон ничем не защищен от конкурентов, от финансового кризиса и т.д. и стоимость его акций никто не гарантирует.
28% от чего?
У серебра все впереди, а у пузырей позади.
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Grisha1
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