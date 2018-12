Додано: Чет 27 гру, 2018 13:10

jabba написав: vladus17 написав: Друзья, что вы думаете по поводу создания темы по Обмену Драг Мет. ?

(Или может есть уже такая?)



К примеру: на сегодняшний день соотношение золота к серебру где то около 1 к 85ти.

Может кто захочет устроить такой бартер. Металл на металл, без налички!



Скажем что это не будет востребовано. Не для того придумали деньги, чтоб заниматься бартером. Я о такой сделке у знакомых слышал один раз за много лет и то в инвестиционных монетах с обеих сторон - один хитросделанный опасался падения серебра к золоту (которое вскоре упало таки) но не имел кому приличный объем быстро но дорого продать, а другой такой же жук видел свои пару десятков % заработка спекулятивного за счет того что премия по серебряным монетам больше и ему было кому их впарить задорого.



Во как замечательно. Успешний бартер для обеих сторон!



Во как замечательно. Успешний бартер для обеих сторон!

На счет ,,Не для того придумали деньги, чтоб заниматься бартером.,, - таким образом можно обойти затраты в виде огромных марж, при покупе и продаже драг мет.

