Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1846184718481849 Додано: Чет 27 гру, 2018 13:10 Grisha1 написав: За год заработал несчастные 3 ярда, а капитализация 1.5 трюлика. 400 с лишним лет, Карл, оно при таком раскладе должно окупать эту капитализацию. За год заработал несчастные 3 ярда, а капитализация 1.5 трюлика. 400 с лишним лет, Карл, оно при таком раскладе должно окупать эту капитализацию.

Какая капитализаця Германии? Наверняка вы не знаете.

Тем не менее германские облигации инвесторы покупают под смешные 0.23% годовых.

Потому что они верят в её экономику и никто не заморачивается через сколько столетий её предприятия, самолёты и пароходы окупятся. Вот так и с Amazon.

Только разница в доходе, который у Amazon в разы выше. За 2017г - 28%

Если не будет никаких потрясений, то эта компания может существовать столетиями. А что ваше серебро? Сколько прибыли оно вам принесло? Какая капитализаця Германии? Наверняка вы не знаете.Тем не менее германские облигации инвесторы покупают под смешные 0.23% годовых.Потому что они верят в её экономику и никто не заморачивается через сколько столетий её предприятия, самолёты и пароходы окупятся. Вот так и с Amazon.Только разница в доходе, который у Amazon в разы выше. За 2017г - 28%Если не будет никаких потрясений, то эта компания может существовать столетиями. А что ваше серебро? Сколько прибыли оно вам принесло? Востаннє редагувалось наблюдательный в Чет 27 гру, 2018 13:15, всього редагувалось 1 раз. наблюдательный

Повідомлень: 3192 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 гру, 2018 13:10 jabba написав: vladus17 написав: Друзья, что вы думаете по поводу создания темы по Обмену Драг Мет. ?

(Или может есть уже такая?)



К примеру: на сегодняшний день соотношение золота к серебру где то около 1 к 85ти.

Может кто захочет устроить такой бартер. Металл на металл, без налички!



Что скажите? Друзья, что вы думаете по поводу создания темы по Обмену Драг Мет. ?(Или может есть уже такая?)К примеру: на сегодняшний день соотношение золота к серебру где то около 1 к 85ти.Может кто захочет устроить такой бартер. Металл на металл, без налички!Что скажите?

Скажем что это не будет востребовано. Не для того придумали деньги, чтоб заниматься бартером. Я о такой сделке у знакомых слышал один раз за много лет и то в инвестиционных монетах с обеих сторон - один хитросделанный опасался падения серебра к золоту (которое вскоре упало таки) но не имел кому приличный объем быстро но дорого продать, а другой такой же жук видел свои пару десятков % заработка спекулятивного за счет того что премия по серебряным монетам больше и ему было кому их впарить задорого. Скажем что это не будет востребовано. Не для того придумали деньги, чтоб заниматься бартером. Я о такой сделке у знакомых слышал один раз за много лет и то в инвестиционных монетах с обеих сторон - один хитросделанный опасался падения серебра к золоту (которое вскоре упало таки) но не имел кому приличный объем быстро но дорого продать, а другой такой же жук видел свои пару десятков % заработка спекулятивного за счет того что премия по серебряным монетам больше и ему было кому их впарить задорого.



Во как замечательно. Успешний бартер для обеих сторон!



На счет ,,Не для того придумали деньги, чтоб заниматься бартером.,, - таким образом можно обойти затраты в виде огромных марж, при покупе и продаже драг мет. Во как замечательно. Успешний бартер для обеих сторон!На счет ,,Не для того придумали деньги, чтоб заниматься бартером.,, - таким образом можно обойти затраты в виде огромных марж, при покупе и продаже драг мет. Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha vladus17 Повідомлень: 621 З нами з: 21.03.14 Подякував: 109 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 гру, 2018 14:19 наблюдательный написав: Grisha1 написав: За год заработал несчастные 3 ярда, а капитализация 1.5 трюлика. 400 с лишним лет, Карл, оно при таком раскладе должно окупать эту капитализацию. За год заработал несчастные 3 ярда, а капитализация 1.5 трюлика. 400 с лишним лет, Карл, оно при таком раскладе должно окупать эту капитализацию.

Какая капитализаця Германии? Наверняка вы не знаете.

Тем не менее германские облигации инвесторы покупают под смешные 0.23% годовых.

Потому что они верят в её экономику и никто не заморачивается через сколько столетий её предприятия, самолёты и пароходы окупятся. Вот так и с Amazon.

Только разница в доходе, который у Amazon в разы выше. За 2017г - 28%

Если не будет никаких потрясений, то эта компания может существовать столетиями. А что ваше серебро? Сколько прибыли оно вам принесло? Какая капитализаця Германии? Наверняка вы не знаете.Тем не менее германские облигации инвесторы покупают под смешные 0.23% годовых.Потому что они верят в её экономику и никто не заморачивается через сколько столетий её предприятия, самолёты и пароходы окупятся. Вот так и с Amazon.Только разница в доходе, который у Amazon в разы выше. За 2017г - 28%Если не будет никаких потрясений, то эта компания может существовать столетиями. А что ваше серебро? Сколько прибыли оно вам принесло?

При чем тут облигации и Германия, мы говорим о компаниях. Да и там такой маленький процент, потому что их явно выкупает ЕЦБ. Это не рынок. И что инвесторы (если, конечно, таковые есть) заработали за последний год на этих облигациях? Только потеряли.

Потому что лень искать что-то с потенциалом роста, а не падения. Росло, значит, надо брать. Эффект финансовой пирамиды, щедро подогретый центробанками и байбэками. Но вечно же так не может быть, в противном случае амазон через несколько лет будет стоить квадриллион и это уже точно будет абсурд. Неужели это непонятно?

И государства защищены армией и, по крайней мере, делают вид, что они гарантируют деньги и облигации, а амазон ничем не защищен от конкурентов, от финансового кризиса и т.д. и стоимость его акций никто не гарантирует.

28% от чего?

У серебра все впереди, а у пузырей позади. При чем тут облигации и Германия, мы говорим о компаниях. Да и там такой маленький процент, потому что их явно выкупает ЕЦБ. Это не рынок. И что инвесторы (если, конечно, таковые есть) заработали за последний год на этих облигациях? Только потеряли.Потому что лень искать что-то с потенциалом роста, а не падения. Росло, значит, надо брать. Эффект финансовой пирамиды, щедро подогретый центробанками и байбэками. Но вечно же так не может быть, в противном случае амазон через несколько лет будет стоить квадриллион и это уже точно будет абсурд. Неужели это непонятно?И государства защищены армией и, по крайней мере, делают вид, что они гарантируют деньги и облигации, а амазон ничем не защищен от конкурентов, от финансового кризиса и т.д. и стоимость его акций никто не гарантирует.28% от чего?У серебра все впереди, а у пузырей позади. Grisha1 Повідомлень: 164 З нами з: 29.11.18 Подякував: 47 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 гру, 2018 15:05 Вас почитать, так и жить не захочется.

У каждого своя стратегия и тактика зарабатывания денег.

Одни что-то десятилетиями ждут, надеясь на манну небесную, в виде золота и серебра, а другие ищут варианты....



Пожалуй пора заканчивать эту говорильню... наблюдательный

Повідомлень: 3192 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 гру, 2018 15:56 Ага, покупать по любой стоимости, уже если вас послушать. Вы же такую стратегию касательно амазона рекомендуете? И плевать, если завтра он подешевеет в 3 раза или, вообще, пузырь сдуется в десятки раз. Если такая стратегия у всех, то в финансовой системе беда. Grisha1 Повідомлень: 164 З нами з: 29.11.18 Подякував: 47 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 гру, 2018 17:31 Где вы узрели мои рекомендации?

Я вам вообще ничего не рекомендую, так как у вас устойчивый сдвиг по фазе в сторону всемирного армагедона. С вашими мыслями нужно сидеть в каком-то подвале с запасами спичек и керосина. А дабы не скучно было то регулярно проверять свой сьедобный провиант от нашествия голодных мышей и прочей живности...

Ну будет кризис, как же без него. Сдуются пузыри. Ну и что? Жизнь вокруг закончится?

Что вы носитесь со своими чёрными флагами по всех веткам форума уже кажись десятый год?

За это время уже можно было заработать уйму денег и не ходить с гордым видом по киевским секонд хендам.

Дорогу осилит идущий, а не нытик.



Удачи. наблюдательный

Повідомлень: 3192 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 гру, 2018 17:34 Опять иррациональное падение. Хоть и небольшое. Полная манипуляция, чтобы золото падало во время падения доллара и американской фонды! Цель очень маленькая - не допустить роста до вчерашних уровней, чтоб потом все боты на инвестинге трещали о "lower high". Вот так и тянут это все, а за это время какие-нибудь морганы скупят еще несколько тонн физического золота у лохов. Grisha1 Повідомлень: 164 З нами з: 29.11.18 Подякував: 47 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 гру, 2018 17:51 Тем временем Трамп заявил, что Америка больше не будет мировым жандармом. Сливаются везде, идет вывод войск. При этом дефицит бюджета почему-то растет. Полный провал! Сказал а, говори и б, если Америка не будет мировым жандармом, то и доллар не будет мировой валютой. Grisha1 Повідомлень: 164 З нами з: 29.11.18 Подякував: 47 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 гру, 2018 22:47 Опять та же манипуляция под конец американских торгов. Кто-то еще верит в рынок? Все в ручном режиме, чтоб большие дяди по-максимум успевали сливаться. Похоже, это печатный станок с заднего хода скупает фонду. Сливайте бакс! Шоу только до нового года, потом придется садиться на землю. Grisha1 Повідомлень: 164 З нами з: 29.11.18 Подякував: 47 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 гру, 2018 23:31 Обмен Драгоценных Металлов

Всех с Наступающим Новым Годом!

viewtopic.php?f=19&t=221866&p=4538620#p4538620 Для всех интересующихся драг металлами рекомендую проверить новую ветку, может кого заинтересует.Всех с Наступающим Новым Годом! Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha vladus17 Повідомлень: 621 З нами з: 21.03.14 Подякував: 109 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1846184718481849 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Ірина_