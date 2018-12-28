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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:15
Если Трамп загоняет в фонду, значит, все силы подключили, чтоб уменьшить обвал и дать большим дядям по-максимуму слиться. Не альтруизмом же он занялся. Делаем выводы! Предновогоднее рисование их не спасет.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:33
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Wells Fargo объяснил вчерашний взлет рынка акций США и цен на нефть, а также снижение курса доллара
Китайский фондовый рынок показал рекордное падение за год.
Японский фондовый индекс установил антирекорд. Он снизился впервые за 7 лет.
Додано: Суб 29 гру, 2018 02:43
Это значит что Америка хочет получать плату еще и наличкой за свою защиту от тех кого она раньше защищала бесплатно за их красивые глазки и плясания под ее дудку .
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