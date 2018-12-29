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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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  #<1 ... 1847184818491850
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:15

Если Трамп загоняет в фонду, значит, все силы подключили, чтоб уменьшить обвал и дать большим дядям по-максимуму слиться. Не альтруизмом же он занялся. Делаем выводы! Предновогоднее рисование их не спасет.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:33

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Wells Fargo объяснил вчерашний взлет рынка акций США и цен на нефть, а также снижение курса доллара

http://www.profinance.ru/news/2018/12/2 ... akzhe.html

Китайский фондовый рынок показал рекордное падение за год.

https://korrespondent.net/business/fina ... nye-za-hod

Японский фондовый индекс установил антирекорд. Он снизился впервые за 7 лет.
http://www.lcmedia.com.ua/news/economyc ... e-za-7-let
Чукча2
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 02:43

  Grisha1 написав:Тем временем Трамп заявил, что Америка больше не будет мировым жандармом. Сливаются везде, идет вывод войск. При этом дефицит бюджета почему-то растет. Полный провал! Сказал а, говори и б, если Америка не будет мировым жандармом, то и доллар не будет мировой валютой.

Это значит что Америка хочет получать плату еще и наличкой за свою защиту от тех кого она раньше защищала бесплатно за их красивые глазки и плясания под ее дудку .
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:35

  jabba написав:
  Grisha1 написав:Тем временем Трамп заявил, что Америка больше не будет мировым жандармом. Сливаются везде, идет вывод войск. При этом дефицит бюджета почему-то растет. Полный провал! Сказал а, говори и б, если Америка не будет мировым жандармом, то и доллар не будет мировой валютой.

Это значит что Америка хочет получать плату еще и наличкой за свою защиту от тех кого она раньше защищала бесплатно за их красивые глазки и плясания под ее дудку .

И поэтому поспешно выводят войска. Ага. Кто будет платить, Сирия или Афган, Карл??
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:56

  hxbbgaf написав: Ага. Кто будет платить, Сирия или Афган, Карл??

Возьмем Сирию. Нахождение в ней войск США в интересах Израиля и Саудовской Аравии.
Чем может расплатиться Израиль ? Например, закрыв свой газовый проект.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... 02-348108/
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:01

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  jabba написав:Это значит что Америка хочет получать плату еще и наличкой за свою защиту от тех кого она раньше защищала бесплатно за их красивые глазки и плясания под ее дудку .


Защищали за пляски под их дудку, это да, а за чем нужны такие пляски - дудящему ? Что бы незаметно - в пляске привести к выгодному и нужному для себя раскладу и получить выгоду. Сейчас то ли процесс упрощают, хотят все без дудки получать ? то ли с одной овцы будут сдирать 2 шкуры. Дудка тоже будет присутствовать. А точно - кому-то нужна защита США на столько - что за нее будут платить ? И смогут ли платить Например тот ж Израиль потянет ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 00:00

  tumos написав:
  hxbbgaf написав: Ага. Кто будет платить, Сирия или Афган, Карл??

Возьмем Сирию. Нахождение в ней войск США в интересах Израиля и Саудовской Аравии.
Чем может расплатиться Израиль ? Например, закрыв свой газовый проект.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... 02-348108/

Они уже свалили и вряд ли вернутся - будет как минимум некуда. А если Трамп наедет на Израиль, то ему этого не простят.
hxbbgaf
 
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