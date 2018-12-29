Додано: Суб 29 гру, 2018 19:01

jabba написав: Это значит что Америка хочет получать плату еще и наличкой за свою защиту от тех кого она раньше защищала бесплатно за их красивые глазки и плясания под ее дудку . Это значит что Америка хочет получать плату еще и наличкой за свою защиту от тех кого она раньше защищала бесплатно за их красивые глазки и плясания под ее дудку .

Защищали за пляски под их дудку, это да, а за чем нужны такие пляски - дудящему ? Что бы незаметно - в пляске привести к выгодному и нужному для себя раскладу и получить выгоду. Сейчас то ли процесс упрощают, хотят все без дудки получать ? то ли с одной овцы будут сдирать 2 шкуры. Дудка тоже будет присутствовать. А точно - кому-то нужна защита США на столько - что за нее будут платить ? И смогут ли платить Например тот ж Израиль потянет ?