Если Трамп загоняет в фонду, значит, все силы подключили, чтоб уменьшить обвал и дать большим дядям по-максимуму слиться. Не альтруизмом же он занялся. Делаем выводы! Предновогоднее рисование их не спасет.
Grisha1 написав:Тем временем Трамп заявил, что Америка больше не будет мировым жандармом. Сливаются везде, идет вывод войск. При этом дефицит бюджета почему-то растет. Полный провал! Сказал а, говори и б, если Америка не будет мировым жандармом, то и доллар не будет мировой валютой.
Это значит что Америка хочет получать плату еще и наличкой за свою защиту от тех кого она раньше защищала бесплатно за их красивые глазки и плясания под ее дудку .
Grisha1 написав:Тем временем Трамп заявил, что Америка больше не будет мировым жандармом. Сливаются везде, идет вывод войск. При этом дефицит бюджета почему-то растет. Полный провал! Сказал а, говори и б, если Америка не будет мировым жандармом, то и доллар не будет мировой валютой.
Это значит что Америка хочет получать плату еще и наличкой за свою защиту от тех кого она раньше защищала бесплатно за их красивые глазки и плясания под ее дудку .
И поэтому поспешно выводят войска. Ага. Кто будет платить, Сирия или Афган, Карл??
jabba написав:Это значит что Америка хочет получать плату еще и наличкой за свою защиту от тех кого она раньше защищала бесплатно за их красивые глазки и плясания под ее дудку .
Защищали за пляски под их дудку, это да, а за чем нужны такие пляски - дудящему ? Что бы незаметно - в пляске привести к выгодному и нужному для себя раскладу и получить выгоду. Сейчас то ли процесс упрощают, хотят все без дудки получать ? то ли с одной овцы будут сдирать 2 шкуры. Дудка тоже будет присутствовать. А точно - кому-то нужна защита США на столько - что за нее будут платить ? И смогут ли платить Например тот ж Израиль потянет ?
hxbbgaf написав:Они уже свалили и вряд ли вернутся - будет как минимум некуда. А если Трамп наедет на Израиль, то ему этого не простят.
Я не знаю, что вы вкладываете в слова Трамп наедет... Что касается уже свалили, то вполне допустимой версией (в числе других) является не желание заинтересованных в их присутствии платить. США руки выкручивает ЕС, что бы не было северного потока 2 и покупали их сжиженный газ, а тут конкуренты лезут со своими интересами.
hxbbgaf написав:Не желание за так защищать Израиль уже будет восприниматься как наезд.
Что с того США ? Они спонсируют Израиль миллиардами долларов в год, а потому не желание идти на уступки тоже могут воспринять как "наезд". Да и евреи не однородны в своих целях. Есть хабад, есть приверженцы финансового глобализма и т.д. Кто из них и как будет реагировать не знаю.