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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1848184918501851
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 14:31

tumos Существование государства Израиль - это камень в ботинке у мирового еврейства.
jabba
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