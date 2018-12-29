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  #<1 ... 1848184918501851
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 14:31

tumos Существование государства Израиль - это камень в ботинке у мирового еврейства.
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:41

  tumos написав:
  hxbbgaf написав:Не желание за так защищать Израиль уже будет восприниматься как наезд.

Что с того США ? Они спонсируют Израиль миллиардами долларов в год, а потому не желание идти на уступки тоже могут воспринять как "наезд". Да и евреи не однородны в своих целях. Есть хабад, есть приверженцы финансового глобализма и т.д. Кто из них и как будет реагировать не знаю.

Зато я знаю, как будут реагироть Хамас, Хезбола, Асад, Игил и все остальные. И что тогда евреи сделают с Трампом. То, что он сдал Сирию, сваливает из Афгана и вот-вот сдаст Ирак, это ему до поры - до времени никак не грозит, кроме потери авторитета и сдачи позиций США в мире, но аппетиты путина растут и если он нас и Беларусь проглотит, то следующая Прибалтика, а потом и центральная и восточная Европа, если при этом НАТО затрещит по швам и трамп откажется и им помогать, то дальше неизбежна будет ядерная война россии и остатков НАТО. А если откажется от поддержки Израиля, то еврейская элита в США просто сотрет его в порошок. Свал из Сирии - это уже первый шаг к этому.
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