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Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 30 гру, 2018 14:31
tumos Существование государства Израиль - это камень в ботинке у мирового еврейства.
Додано: Нед 30 гру, 2018 18:41
Зато я знаю, как будут реагироть Хамас, Хезбола, Асад, Игил и все остальные. И что тогда евреи сделают с Трампом. То, что он сдал Сирию, сваливает из Афгана и вот-вот сдаст Ирак, это ему до поры - до времени никак не грозит, кроме потери авторитета и сдачи позиций США в мире, но аппетиты путина растут и если он нас и Беларусь проглотит, то следующая Прибалтика, а потом и центральная и восточная Европа, если при этом НАТО затрещит по швам и трамп откажется и им помогать, то дальше неизбежна будет ядерная война россии и остатков НАТО. А если откажется от поддержки Израиля, то еврейская элита в США просто сотрет его в порошок. Свал из Сирии - это уже первый шаг к этому.
Додано: Пон 31 гру, 2018 17:52
Не прислушались к моим словам и jabba. Я абсолтный ноль в раскладе еврейских элит. Высказываю исключительно предположение. Есть религиозное течение, которое нынешнее существование государства Израиль за государство не воспринимает. Для его существования необходимо выполнение ряда условий. Например, возведение иерусалимского храма. Другие евреи заинтересованы в существовании Израиля, проживают там. Третьим Израиль не нужен. Определитесь о какой элите в США идет речь. И может ли одна элита свести на нет действия другой национальной элиты ?
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