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Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 30 гру, 2018 14:31
tumos Существование государства Израиль - это камень в ботинке у мирового еврейства.
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jabba
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Додано: Нед 30 гру, 2018 18:41
tumos написав: hxbbgaf написав:
Не желание за так защищать Израиль уже будет восприниматься как наезд.
Что с того США ? Они спонсируют Израиль миллиардами долларов в год, а потому не желание идти на уступки тоже могут воспринять как "наезд". Да и евреи не однородны в своих целях. Есть хабад, есть приверженцы финансового глобализма и т.д. Кто из них и как будет реагировать не знаю.
Зато я знаю, как будут реагироть Хамас, Хезбола, Асад, Игил и все остальные. И что тогда евреи сделают с Трампом. То, что он сдал Сирию, сваливает из Афгана и вот-вот сдаст Ирак, это ему до поры - до времени никак не грозит, кроме потери авторитета и сдачи позиций США в мире, но аппетиты путина растут и если он нас и Беларусь проглотит, то следующая Прибалтика, а потом и центральная и восточная Европа, если при этом НАТО затрещит по швам и трамп откажется и им помогать, то дальше неизбежна будет ядерная война россии и остатков НАТО. А если откажется от поддержки Израиля, то еврейская элита в США просто сотрет его в порошок. Свал из Сирии - это уже первый шаг к этому.
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hxbbgaf
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Додано: Пон 31 гру, 2018 17:52
hxbbgaf написав:
И что тогда евреи сделают с Трампом...
А если откажется от поддержки Израиля, то еврейская элита в США просто сотрет его в порошок.
Не прислушались к моим словам и jabba. Я абсолтный ноль в раскладе еврейских элит. Высказываю исключительно предположение. Есть религиозное течение, которое нынешнее существование государства Израиль за государство не воспринимает. Для его существования необходимо выполнение ряда условий. Например, возведение иерусалимского храма. Другие евреи заинтересованы в существовании Израиля, проживают там. Третьим Израиль не нужен. Определитесь о какой элите в США идет речь. И может ли одна элита свести на нет действия другой национальной элиты ?
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tumos
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Додано: Суб 05 січ, 2019 14:19
Израиль нужен всем евреям. Трамп уже идет напопятную, понятно, что кинуть Израиль он не может, но уход из Сирии - это первый шаг к этому.
У звіті управління Конгресу США щодо бюджету за грудень зазначалося, що співвідношення державного боргу Сполучених Штатів до ВВП країни становило в 2018 фінансовому році 78%, що є найвищим показником з 1950 року. Це приблизно на 2% вище, ніж у 2017-му.
Это обман! Если они занимаюттся таким обманом, значит, совсем туги дела. Гос. долг и ВВП — это общедоступные цифры. Они думают, люди не могут взять и поделить одну на другую? Выходило что-то около 110%, а не 78. Гос. долг сейчас 22 трюлика, в 2017-м был больше 20, ВВП было 19.39.
Тем временем фонду опять надувают. Что такое этот пузырь? Киношки нетфликс, которые почему-то подорожали чуть не в 100 раз за несколько лет, это соц. сети, которые есть почти в каждой стране, это чашка отвратительного кофе от старбакс по цене его банки, это розничные ритейлеры, которые ничего не производят, но вдруг чего-то подорожали за несколько лет в десятки раз, а все их потребление основано только на том, что вы скупаете бакс, а центробанки многих стран идут у них на поводу, но даже им не под силу уже финансировать эти гигантские дефициты.
И вот опять дяди делают все, чтоб удачно слиться на хаях. Специально накрутили фонду и каждый день трещат, что все хорошо, то сам Трамп зашел в твиттер и заявил, что надо покупать фонду, теперь пауэлл снизошел до того, что сказал, что не будет спешить. Ну, сливаются же, и дураку ясно!
Днем ранее:
Павло Вернівський
Вчера стоимость «Яблока» упала на 9% в связи с тем, что компания объявила прогнозы по ожиданиям выручки. Прогнозы говорят о снижении выручки. Объясняют это тем, что замедляется экономика Китая. Хотя падение объясняется не только этим.
В действительности, в своё время Эппл был своеобразным монополистом на рынке и благодаря этому довольно быстро завоевал своё место под солнцем. Однако тенденции последних лет показывают, что компания вместо того, чтобы развиваться, расслабилась и пользовалась дивидендами заработанными ранее.
Помимо того, чтобы активно инвестировать в новые направления, компания пользовалась манипулятивными способами повышения цен на акции - байбеками. На самом деле, байбек это способ вернуть доверие инвесторов. Ранее он использовался при падении цен на акции и таким образом компания говорила: у нас все хорошо и мы верим в наши акции. Сейчас же, компании начали злоупотреблять байбеками, с целью уменьшить количество акций в обороте и таким образом повысить спрос на акции. Все это делалалось по понятной причине. Зарплаты топ-менеджера сильно привязаны к стоимости акций, поскольку зарплату они получают в виде опционов на акции. С одной стороны, это должно мотивировать менеджера увеличивать доходы. Увеличение доходов будет отражаться на росте акций. С другой, стороны, не всегда есть возможность увеличивать выручку , особенно, если твоя компания крупнейшая в мире. И менеджер в условиях падения спроса на свою продукцию начинает искать другие пути повышения стоимости акций. Решением в этом случае были байбеки.
Только, как показало время, данный способ со временем вылился в проблему. Пока выручка компании демонстрировала позитивную динамику и превышала ожидания инвесторов, то байбеки позволяли толкать цены наверх и зарабатывать менеджеру солидные бонусы. Эппл данным инструментом злоупотребляла больше всех, выкупив примерно 25% своих акций. Ситуация с падением выручки показывает, что доверие инвесторов так же легко растерять как и заработать.
Сейчас Эппл уже потеряла почти 40% своей стоимости, что является одним из самых сильных среди других технологических акций и одним из самых резких за последних 10 лет. Не знаю, что будет дальше с Эппл, но мы живём в очень динамичное время. И как мы стали свидетелями быстрого роста компаний, то можем стать и свидетелями быстрого падения. Судьба Эппл зависит только от дальнейших решений менеджмента.
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hxbbgaf
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Додано: Суб 05 січ, 2019 15:39
Высокотехнологический пузырь - это, вообще, сказка. Все забыли пузырь доткомов, а капитализация компаний к ВВП уже на тех уровнях. Первые звоночки краха - это обвал битка. Смешно об этом говорить (я не верю в пустое место), но именно эта финансовая пирамида подняла спрос на многие комплектоущие, которые теперь стали не нужны, что ударит по производителям и вызовет цепную реакцию.
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