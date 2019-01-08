|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 30 гру, 2018 14:31
tumos Существование государства Израиль - это камень в ботинке у мирового еврейства.
Додано: Нед 30 гру, 2018 18:41
Зато я знаю, как будут реагироть Хамас, Хезбола, Асад, Игил и все остальные. И что тогда евреи сделают с Трампом. То, что он сдал Сирию, сваливает из Афгана и вот-вот сдаст Ирак, это ему до поры - до времени никак не грозит, кроме потери авторитета и сдачи позиций США в мире, но аппетиты путина растут и если он нас и Беларусь проглотит, то следующая Прибалтика, а потом и центральная и восточная Европа, если при этом НАТО затрещит по швам и трамп откажется и им помогать, то дальше неизбежна будет ядерная война россии и остатков НАТО. А если откажется от поддержки Израиля, то еврейская элита в США просто сотрет его в порошок. Свал из Сирии - это уже первый шаг к этому.
Додано: Пон 31 гру, 2018 17:52
Не прислушались к моим словам и jabba. Я абсолтный ноль в раскладе еврейских элит. Высказываю исключительно предположение. Есть религиозное течение, которое нынешнее существование государства Израиль за государство не воспринимает. Для его существования необходимо выполнение ряда условий. Например, возведение иерусалимского храма. Другие евреи заинтересованы в существовании Израиля, проживают там. Третьим Израиль не нужен. Определитесь о какой элите в США идет речь. И может ли одна элита свести на нет действия другой национальной элиты ?
Додано: Суб 05 січ, 2019 14:19
Израиль нужен всем евреям. Трамп уже идет напопятную, понятно, что кинуть Израиль он не может, но уход из Сирии - это первый шаг к этому.
Это обман! Если они занимаюттся таким обманом, значит, совсем туги дела. Гос. долг и ВВП — это общедоступные цифры. Они думают, люди не могут взять и поделить одну на другую? Выходило что-то около 110%, а не 78. Гос. долг сейчас 22 трюлика, в 2017-м был больше 20, ВВП было 19.39.
Тем временем фонду опять надувают. Что такое этот пузырь? Киношки нетфликс, которые почему-то подорожали чуть не в 100 раз за несколько лет, это соц. сети, которые есть почти в каждой стране, это чашка отвратительного кофе от старбакс по цене его банки, это розничные ритейлеры, которые ничего не производят, но вдруг чего-то подорожали за несколько лет в десятки раз, а все их потребление основано только на том, что вы скупаете бакс, а центробанки многих стран идут у них на поводу, но даже им не под силу уже финансировать эти гигантские дефициты.
И вот опять дяди делают все, чтоб удачно слиться на хаях. Специально накрутили фонду и каждый день трещат, что все хорошо, то сам Трамп зашел в твиттер и заявил, что надо покупать фонду, теперь пауэлл снизошел до того, что сказал, что не будет спешить. Ну, сливаются же, и дураку ясно!
Днем ранее:
Додано: Суб 05 січ, 2019 15:39
Высокотехнологический пузырь - это, вообще, сказка. Все забыли пузырь доткомов, а капитализация компаний к ВВП уже на тех уровнях. Первые звоночки краха - это обвал битка. Смешно об этом говорить (я не верю в пустое место), но именно эта финансовая пирамида подняла спрос на многие комплектоущие, которые теперь стали не нужны, что ударит по производителям и вызовет цепную реакцию.
К тому же, смотрите на платину и палладий. Они вчера после голубиного тона Пауэла выросли сразу на 4%. Падение показало, по сути, только золото и серебро, все остальное выросло. То есть это была явная манипуляция. Как только рост фонды остановится, будет серьезный отскок золота и серебра. Еще и вырисовали перевернутые голову и плечи на многолетнем графике, что указывает на рост до 1440. Потом, может, на пару месяцев будет последнее падение (а может, и не будет), а потом в космос.
Летом будут мутки с долговым потолком, который уже почти достигнут (теперь можно рисовать любую доходность, набрались наперед). Трамп уже не раз предупреждал, что инвесторам в трежеря придется поделиться. Может и набузить на 3-м году президентства как его кумир Никсон.
Додано: Вів 08 січ, 2019 19:50
Не какую цепную реакцию биткоин не запустит, падение спроса на оборудование для майнинга это иголка в стоге сена. Ставка ФРС главный индикатор в конце 2018 года фонда США начала падать именно из-за повышения ставки ФРС что означает замедление роста мирового ВВП и заверешние экономического цикла, плюс к этому внесла свой негатив торговая война США и Китая, вслед за фондовый рынком повалилась и нефть т.к из-за замедления роста экономики спрос на нее замедлится, и конечно же США со своим сланцем, добыча которого выросла на 2млн. за 2018 года при прогнозе роста на 1млн. Что касается ситуации на данный момент то рост SPY +2.36% с начала года обусловлен тем что началось обсуждение о прекращении повышения ставки или даже снижении ее, к этому можно добавить то что инвесторы предпологают положительный исход в переговорах США и Китая по поводу пошлин, это означает только одно рост мирового ВВП, ну и ОПЕК сокращает добычу в очередной раз двигая котировки вверх.
П.С на платину и палладий я бы не обращался внимание т.к основная часть добычи этих металлов используется в промышленности.
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:16
Все у вас иголка в стоге сена, только печатный станок все решает. Первична экономика, печатный станок сам по себе ничего не стоит, Карл! Это фейковая псевдотеория и основаная на ней экономика будет уничтожена как Содом и Гоморра. Паразит уже изрядно всем надоел.
И переговоры не дадут никакого роста, это пустая болтовня. Наоборот, в Китае рост исчерпывается, а в США давно исчерпался. Люди не могут жрать втригорла, у них только одно горло. А переговоры никак не исправят ужасный американский дефицит торгового баланса и бюджета и взлетающий гос. долг, это может исправить только ослабление бакса. И фонда падала не из-за ставки, а из-за того, что это мегапузырь, которому больше некуда расти и была прекращена ее скупка центробанками и байбэки, сейчас это все восстановили и она опять растет, но пошли вверх опять ставки по облигациям, несмотря даже на их выкуп, и именно поэтому и растут драг. металлы последний месяц. Дальше - они не знают что делать.
Серебро тоже используется в промышленности и что. На нефть, которая используется в промышленности, вы обращаете внимание, а на платину и палладий нет. Кстати, она опять растет.
Додано: Сер 09 січ, 2019 13:50
Снижение рейтинга:
|