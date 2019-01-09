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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:54
А это глюк или Индустриал реально повысил прием 250-граммового слитка серебра до 16.40 и продажу до 20, когда Юнекс якобы продет по 15?https://tables.finance.ua/ru/metals/cas ... ag/100#2:0
На сайте Индустриал не обновляет с 20 декабря.
Начался дефицит физ. мета?
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hxbbgaf
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:30
hxbbgaf написав:
Израиль нужен всем евреям. Трамп уже идет напопятную, понятно, что кинуть Израиль он не может, но уход из Сирии - это первый шаг к этому.
У звіті управління Конгресу США щодо бюджету за грудень зазначалося, що співвідношення державного боргу Сполучених Штатів до ВВП країни становило в 2018 фінансовому році 78%, що є найвищим показником з 1950 року. Це приблизно на 2% вище, ніж у 2017-му.
Это обман! Если они занимаюттся таким обманом, значит, совсем туги дела. Гос. долг и ВВП — это общедоступные цифры. Они думают, люди не могут взять и поделить одну на другую? Выходило что-то около 110%, а не 78. Гос. долг сейчас 22 трюлика, в 2017-м был больше 20, ВВП было 19.39.
Тем временем фонду опять надувают. Что такое этот пузырь? Киношки нетфликс, которые почему-то подорожали чуть не в 100 раз за несколько лет, это соц. сети, которые есть почти в каждой стране, это чашка отвратительного кофе от старбакс по цене его банки, это розничные ритейлеры, которые ничего не производят, но вдруг чего-то подорожали за несколько лет в десятки раз, а все их потребление основано только на том, что вы скупаете бакс, а центробанки многих стран идут у них на поводу, но даже им не под силу уже финансировать эти гигантские дефициты.
И вот опять дяди делают все, чтоб удачно слиться на хаях. Специально накрутили фонду и каждый день трещат, что все хорошо, то сам Трамп зашел в твиттер и заявил, что надо покупать фонду, теперь пауэлл снизошел до того, что сказал, что не будет спешить. Ну, сливаются же, и дураку ясно!
Днем ранее:
Павло Вернівський
Вчера стоимость «Яблока» упала на 9% в связи с тем, что компания объявила прогнозы по ожиданиям выручки. Прогнозы говорят о снижении выручки. Объясняют это тем, что замедляется экономика Китая. ............
Сейчас Эппл уже потеряла почти 40% своей стоимости, что является одним из самых сильных среди других технологических акций и одним из самых резких за последних 10 лет. Не знаю, что будет дальше с Эппл, но мы живём в очень динамичное время. И как мы стали свидетелями быстрого роста компаний, то можем стать и свидетелями быстрого падения. Судьба Эппл зависит только от дальнейших решений менеджмента.
Cегодня состоялась презентация смартфон Китайского Сяоми - камера 48 пикселей
, мощный, противоударное стекло, его топчут на глазах ошарашенных зрителей, и тп. Но главная бомба - цена ! Цена около 140 долларов
Специалисты говорят - это фантастика и супер-бомба. Я не спец в электронике, но сам имею Сяоми - разительно отличатся от привычной нам китайщины. Пока для меня это дыхание 21 века.
Осенью этой стал чудить мой смарт. Обратился к мастеру по ремонту Эппл. он сказал , что сейчас стоит покупать смарты Сяоми - там отличное железо - на уровне Эппл, а цена в разы меньше. Я так и поступил. Купил их "крайний" фаблет. Отличная машинка. Не знаю как в плане надежности, пока он мало у меня служит. Но аппарат очень достойного качества. Берешь в руку и видишь - что это вещь сразу. Корпус алюминиевый - все идеально подогнано, очень лаконичный дизайн, игры тянет весь день, остальные смарты от силы 2 часа и заряд кончается. Эта фирма имеет свой особый стиль и выпуска сейчас все, плоть до пылесосов-роботов.
Поэтому про замедление экономики Китая я не понял ? Судя по этой фирме - Китайский дракон взлетает. Это имхо. Составьте свое мнение - так как я в электронике не особо шарю. Но то что я вижу - поражает.
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kalinavalera1
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