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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:54
А это глюк или Индустриал реально повысил прием 250-граммового слитка серебра до 16.40 и продажу до 20, когда Юнекс якобы продет по 15?https://tables.finance.ua/ru/metals/cas ... ag/100#2:0
На сайте Индустриал не обновляет с 20 декабря.
Начался дефицит физ. мета?
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hxbbgaf
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:30
hxbbgaf написав:
Израиль нужен всем евреям. Трамп уже идет напопятную, понятно, что кинуть Израиль он не может, но уход из Сирии - это первый шаг к этому.
У звіті управління Конгресу США щодо бюджету за грудень зазначалося, що співвідношення державного боргу Сполучених Штатів до ВВП країни становило в 2018 фінансовому році 78%, що є найвищим показником з 1950 року. Це приблизно на 2% вище, ніж у 2017-му.
Это обман! Если они занимаюттся таким обманом, значит, совсем туги дела. Гос. долг и ВВП — это общедоступные цифры. Они думают, люди не могут взять и поделить одну на другую? Выходило что-то около 110%, а не 78. Гос. долг сейчас 22 трюлика, в 2017-м был больше 20, ВВП было 19.39.
Тем временем фонду опять надувают. Что такое этот пузырь? Киношки нетфликс, которые почему-то подорожали чуть не в 100 раз за несколько лет, это соц. сети, которые есть почти в каждой стране, это чашка отвратительного кофе от старбакс по цене его банки, это розничные ритейлеры, которые ничего не производят, но вдруг чего-то подорожали за несколько лет в десятки раз, а все их потребление основано только на том, что вы скупаете бакс, а центробанки многих стран идут у них на поводу, но даже им не под силу уже финансировать эти гигантские дефициты.
И вот опять дяди делают все, чтоб удачно слиться на хаях. Специально накрутили фонду и каждый день трещат, что все хорошо, то сам Трамп зашел в твиттер и заявил, что надо покупать фонду, теперь пауэлл снизошел до того, что сказал, что не будет спешить. Ну, сливаются же, и дураку ясно!
Днем ранее:
Павло Вернівський
Вчера стоимость «Яблока» упала на 9% в связи с тем, что компания объявила прогнозы по ожиданиям выручки. Прогнозы говорят о снижении выручки. Объясняют это тем, что замедляется экономика Китая. ............
Сейчас Эппл уже потеряла почти 40% своей стоимости, что является одним из самых сильных среди других технологических акций и одним из самых резких за последних 10 лет. Не знаю, что будет дальше с Эппл, но мы живём в очень динамичное время. И как мы стали свидетелями быстрого роста компаний, то можем стать и свидетелями быстрого падения. Судьба Эппл зависит только от дальнейших решений менеджмента.
Cегодня состоялась презентация смартфон Китайского Сяоми - камера 48 пикселей
, мощный, противоударное стекло, его топчут на глазах ошарашенных зрителей, и тп. Но главная бомба - цена ! Цена около 140 долларов
Специалисты говорят - это фантастика и супер-бомба. Я не спец в электронике, но сам имею Сяоми - разительно отличатся от привычной нам китайщины. Пока для меня это дыхание 21 века.
Осенью этой стал чудить мой смарт. Обратился к мастеру по ремонту Эппл. он сказал , что сейчас стоит покупать смарты Сяоми - там отличное железо - на уровне Эппл, а цена в разы меньше. Я так и поступил. Купил их "крайний" фаблет. Отличная машинка. Не знаю как в плане надежности, пока он мало у меня служит. Но аппарат очень достойного качества. Берешь в руку и видишь - что это вещь сразу. Корпус алюминиевый - все идеально подогнано, очень лаконичный дизайн, игры тянет весь день, остальные смарты от силы 2 часа и заряд кончается. Эта фирма имеет свой особый стиль и выпуска сейчас все, плоть до пылесосов-роботов.
Поэтому про замедление экономики Китая я не понял ? Судя по этой фирме - Китайский дракон взлетает. Это имхо. Составьте свое мнение - так как я в электронике не особо шарю. Но то что я вижу - поражает.
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kalinavalera1
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Додано: Чет 10 січ, 2019 21:29
Темпы рост ВВП и производства в Китае на минимуме за много лет, для Китая это уже замедление. А продажи Эпла, действительно, провалены, это не я написал.
З.Ы. Опять "рынок". Как только выступление ФРСников, так все падает, а фонда начинает расти. Пауэлл теперь выступает каждые 3 дня. И под эту лавчоку начинают сбивать серебро, чтоб повлиять на золото. Чтоб выработать такой инстинкт. Какая-то собака Павлова.... Пауэла. Тем временем цены на физ. мет. пошли в рост, я выше написал, что в Индустриалбанке. Доигрались? Начался дефицит физического металла?
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hxbbgaf
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Додано: Чет 10 січ, 2019 21:30
kalinavalera1 написав:
Я не спец в электронике, но сам имею Сяоми - разительно отличатся от привычной нам китайщины. Пока для меня это дыхание 21 века.
А OnePlus,Oppo,Vivo от BBK, Huawei (Honor) тоже привычная вам китайщина ?
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tumos
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:50
Можно внятный ответ без "теории заговора"? То что фондовый рынок США растет затем снижается и снова растет обновляя максимумы это не для кого не секрет(кто не верит посмотрите график SNP500 даже если бы вы вложились на пике 2008 сейчас были бы все равно в плюсе, и дивиденды стригли бы не плохие). Гос.долг США выражается в % от ВВП а не в числах что в свою очередь говорит нам о том что США занимают 9-ю строчку должников мира.
П.С покупайте etf на SPY и etf на treasure 10y.-30y. и будет вам счастье на пенсии.
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Oleg_z1
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:17
Oleg_z1 написав:
Можно внятный ответ без "теории заговора"? То что фондовый рынок США растет затем снижается и снова растет обновляя максимумы это не для кого не секрет(кто не верит посмотрите график SNP500 даже если бы вы вложились на пике 2008 сейчас были бы все равно в плюсе, и дивиденды стригли бы не плохие). Гос.долг США выражается в % от ВВП а не в числах что в свою очередь говорит нам о том что США занимают 9-ю строчку должников мира.
П.С покупайте etf на SPY и etf на treasure 10y.-30y. и будет вам счастье на пенсии.
А откуда уверенность что так будет вечно ? Вечного нет ничего. Я бы не был таким наивным, и рекомендовал диверсифицировать риски.
что касается "теории заговоров" - то не нужно нас этим пугать. Там где крутятся деньги - всегда идут - сделки, а вокруг них переговоры, договоры и часто даже откровенно криминальные, полукриминальные, или просто мутные и сомнительные сговоры. Так устроена наша планета и жизнь на ней такая. Поэтому шарахаться от заговоров - то есть манипуляционных сговоров - очень глупо. Зная о них можно себя обезопасить. Такие сговоры есть всегда и везде, часто в быту даже, и всегда по крайней мере там где крутятся деньги, кто-то у кого-то их хочет отжать и старается как может. Другой вопрос - не всегда они -эти сговоры - значимы ,действенны, успешны и хорош организованы. Часто ими можно и пренебречь. Но с начала нужно их взвесить
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в П'ят 11 січ, 2019 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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kalinavalera1
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:10
kalinavalera1 написав: Oleg_z1 написав:
Можно внятный ответ без "теории заговора"? То что фондовый рынок США растет затем снижается и снова растет обновляя максимумы это не для кого не секрет(кто не верит посмотрите график SNP500 даже если бы вы вложились на пике 2008 сейчас были бы все равно в плюсе, и дивиденды стригли бы не плохие). Гос.долг США выражается в % от ВВП а не в числах что в свою очередь говорит нам о том что США занимают 9-ю строчку должников мира.
П.С покупайте etf на SPY и etf на treasure 10y.-30y. и будет вам счастье на пенсии.
А откуда уверенность что так будет вечно ? Вечного нет ничего. Я бы не был таким наивным, и рекомендовал диверсифицировать риски.
что касается "теории заговоров" - то не нужно нас эти пугать. Там где крутятся деньги - всегда идут - сделки, а вокруг них переговоры, договоры и часто даже откровенно криминальные, полукриминальные, или просто мутные и сомнительные сговоры. Так устроена наша планета и жизнь на ней такая. Поэтому шарахаться от заговоров - то есть манипуляционных сговоров - очень глупо. Зная о них можно себя обезопасить. Таки сговоры есть всегда и везде. по крайней мере там где крутятся деньги, кто-то у кого-то их хочет отжать и старается как может. Другой вопрос - не всегда они -эти сговоры - значимы ,действенны, успешны и хорош организованы. Часто ими можно и пренебречь. Но с начала нужно их взвесить
Тот чувак не соображает, о чем говорит. Америкнская фонда не была на пике в 2008-м, была в 2007-м, а в 2008-м был обвал. И в прошлом году была на пике.
Очередной желающий сидеть в баксе до пенсии. Если б он еще посоветовал сидеть в фонде, но бакс и трежеря. Не думаю, что сейчас довольны те, кто сидел в них с 90-х.
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hxbbgaf
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