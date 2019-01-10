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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1849185018511852 Додано: Чет 10 січ, 2019 18:54

https://tables.finance.ua/ru/metals/cas ... ag/100#2:0

На сайте Индустриал не обновляет с 20 декабря.

Начался дефицит физ. мета? А это глюк или Индустриал реально повысил прием 250-граммового слитка серебра до 16.40 и продажу до 20, когда Юнекс якобы продет по 15?На сайте Индустриал не обновляет с 20 декабря.Начался дефицит физ. мета? hxbbgaf Повідомлень: 20116 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1184 раз. Подякували: 1977 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 січ, 2019 20:30 hxbbgaf написав: Израиль нужен всем евреям. Трамп уже идет напопятную, понятно, что кинуть Израиль он не может, но уход из Сирии - это первый шаг к этому.





У звіті управління Конгресу США щодо бюджету за грудень зазначалося, що співвідношення державного боргу Сполучених Штатів до ВВП країни становило в 2018 фінансовому році 78%, що є найвищим показником з 1950 року. Це приблизно на 2% вище, ніж у 2017-му.

Это обман! Если они занимаюттся таким обманом, значит, совсем туги дела. Гос. долг и ВВП — это общедоступные цифры. Они думают, люди не могут взять и поделить одну на другую? Выходило что-то около 110%, а не 78. Гос. долг сейчас 22 трюлика, в 2017-м был больше 20, ВВП было 19.39.

Тем временем фонду опять надувают. Что такое этот пузырь? Киношки нетфликс, которые почему-то подорожали чуть не в 100 раз за несколько лет, это соц. сети, которые есть почти в каждой стране, это чашка отвратительного кофе от старбакс по цене его банки, это розничные ритейлеры, которые ничего не производят, но вдруг чего-то подорожали за несколько лет в десятки раз, а все их потребление основано только на том, что вы скупаете бакс, а центробанки многих стран идут у них на поводу, но даже им не под силу уже финансировать эти гигантские дефициты.

И вот опять дяди делают все, чтоб удачно слиться на хаях. Специально накрутили фонду и каждый день трещат, что все хорошо, то сам Трамп зашел в твиттер и заявил, что надо покупать фонду, теперь пауэлл снизошел до того, что сказал, что не будет спешить. Ну, сливаются же, и дураку ясно!

Днем ранее:

Павло Вернівський



Вчера стоимость «Яблока» упала на 9% в связи с тем, что компания объявила прогнозы по ожиданиям выручки. Прогнозы говорят о снижении выручки. Объясняют это тем, что замедляется экономика Китая. ............



Сейчас Эппл уже потеряла почти 40% своей стоимости, что является одним из самых сильных среди других технологических акций и одним из самых резких за последних 10 лет. Не знаю, что будет дальше с Эппл, но мы живём в очень динамичное время. И как мы стали свидетелями быстрого роста компаний, то можем стать и свидетелями быстрого падения. Судьба Эппл зависит только от дальнейших решений менеджмента. Израиль нужен всем евреям. Трамп уже идет напопятную, понятно, что кинуть Израиль он не может, но уход из Сирии - это первый шаг к этому.Это обман! Если они занимаюттся таким обманом, значит, совсем туги дела. Гос. долг и ВВП — это общедоступные цифры. Они думают, люди не могут взять и поделить одну на другую? Выходило что-то около 110%, а не 78. Гос. долг сейчас 22 трюлика, в 2017-м был больше 20, ВВП было 19.39.Тем временем фонду опять надувают. Что такое этот пузырь? Киношки нетфликс, которые почему-то подорожали чуть не в 100 раз за несколько лет, это соц. сети, которые есть почти в каждой стране, это чашка отвратительного кофе от старбакс по цене его банки, это розничные ритейлеры, которые ничего не производят, но вдруг чего-то подорожали за несколько лет в десятки раз, а все их потребление основано только на том, что вы скупаете бакс, а центробанки многих стран идут у них на поводу, но даже им не под силу уже финансировать эти гигантские дефициты.И вот опять дяди делают все, чтоб удачно слиться на хаях. Специально накрутили фонду и каждый день трещат, что все хорошо, то сам Трамп зашел в твиттер и заявил, что надо покупать фонду, теперь пауэлл снизошел до того, что сказал, что не будет спешить. Ну, сливаются же, и дураку ясно!Днем ранее:



Cегодня состоялась презентация смартфон Китайского Сяоми - камера 48 пикселей , мощный, противоударное стекло, его топчут на глазах ошарашенных зрителей, и тп. Но главная бомба - цена ! Цена около 140 долларов Специалисты говорят - это фантастика и супер-бомба. Я не спец в электронике, но сам имею Сяоми - разительно отличатся от привычной нам китайщины. Пока для меня это дыхание 21 века.



Осенью этой стал чудить мой смарт. Обратился к мастеру по ремонту Эппл. он сказал , что сейчас стоит покупать смарты Сяоми - там отличное железо - на уровне Эппл, а цена в разы меньше. Я так и поступил. Купил их "крайний" фаблет. Отличная машинка. Не знаю как в плане надежности, пока он мало у меня служит. Но аппарат очень достойного качества. Берешь в руку и видишь - что это вещь сразу. Корпус алюминиевый - все идеально подогнано, очень лаконичный дизайн, игры тянет весь день, остальные смарты от силы 2 часа и заряд кончается. Эта фирма имеет свой особый стиль и выпуска сейчас все, плоть до пылесосов-роботов.

Поэтому про замедление экономики Китая я не понял ? Судя по этой фирме - Китайский дракон взлетает. Это имхо. Составьте свое мнение - так как я в электронике не особо шарю. Но то что я вижу - поражает. Cегодня состоялась презентация смартфон Китайского Сяоми - камера 48 пикселей, мощный, противоударное стекло, его топчут на глазах ошарашенных зрителей, и тп. Но главная бомба - цена ! Цена около 140 долларовСпециалисты говорят - это фантастика и супер-бомба. Я не спец в электронике, но сам имею Сяоми - разительно отличатся от привычной нам китайщины. Пока для меня это дыхание 21 века.Осенью этой стал чудить мой смарт. Обратился к мастеру по ремонту Эппл. он сказал , что сейчас стоит покупать смарты Сяоми - там отличное железо - на уровне Эппл, а цена в разы меньше. Я так и поступил. Купил их "крайний" фаблет. Отличная машинка. Не знаю как в плане надежности, пока он мало у меня служит. Но аппарат очень достойного качества. Берешь в руку и видишь - что это вещь сразу. Корпус алюминиевый - все идеально подогнано, очень лаконичный дизайн, игры тянет весь день, остальные смарты от силы 2 часа и заряд кончается. Эта фирма имеет свой особый стиль и выпуска сейчас все, плоть до пылесосов-роботов.Поэтому про замедление экономики Китая я не понял ? Судя по этой фирме - Китайский дракон взлетает. Это имхо. Составьте свое мнение - так как я в электронике не особо шарю. Но то что я вижу - поражает. kalinavalera1

Повідомлень: 4827 З нами з: 07.05.11 Подякував: 659 раз. Подякували: 495 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 січ, 2019 21:29 Темпы рост ВВП и производства в Китае на минимуме за много лет, для Китая это уже замедление. А продажи Эпла, действительно, провалены, это не я написал.

З.Ы. Опять "рынок". Как только выступление ФРСников, так все падает, а фонда начинает расти. Пауэлл теперь выступает каждые 3 дня. И под эту лавчоку начинают сбивать серебро, чтоб повлиять на золото. Чтоб выработать такой инстинкт. Какая-то собака Павлова.... Пауэла. Тем временем цены на физ. мет. пошли в рост, я выше написал, что в Индустриалбанке. Доигрались? Начался дефицит физического металла? hxbbgaf Повідомлень: 20116 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1184 раз. Подякували: 1977 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 січ, 2019 21:30 kalinavalera1 написав: Я не спец в электронике, но сам имею Сяоми - разительно отличатся от привычной нам китайщины. Пока для меня это дыхание 21 века. Я не спец в электронике, но сам имею Сяоми - разительно отличатся от привычной нам китайщины. Пока для меня это дыхание 21 века.

А OnePlus,Oppo,Vivo от BBK, Huawei (Honor) тоже привычная вам китайщина ? А OnePlus,Oppo,Vivo от BBK, Huawei (Honor) тоже привычная вам китайщина ? tumos Повідомлень: 879 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:50 Можно внятный ответ без "теории заговора"? То что фондовый рынок США растет затем снижается и снова растет обновляя максимумы это не для кого не секрет(кто не верит посмотрите график SNP500 даже если бы вы вложились на пике 2008 сейчас были бы все равно в плюсе, и дивиденды стригли бы не плохие). Гос.долг США выражается в % от ВВП а не в числах что в свою очередь говорит нам о том что США занимают 9-ю строчку должников мира.

П.С покупайте etf на SPY и etf на treasure 10y.-30y. и будет вам счастье на пенсии. Oleg_z1 Повідомлень: 4 З нами з: 01.01.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:17 Oleg_z1 написав: Можно внятный ответ без "теории заговора"? То что фондовый рынок США растет затем снижается и снова растет обновляя максимумы это не для кого не секрет(кто не верит посмотрите график SNP500 даже если бы вы вложились на пике 2008 сейчас были бы все равно в плюсе, и дивиденды стригли бы не плохие). Гос.долг США выражается в % от ВВП а не в числах что в свою очередь говорит нам о том что США занимают 9-ю строчку должников мира.

П.С покупайте etf на SPY и etf на treasure 10y.-30y. и будет вам счастье на пенсии. Можно внятный ответ без "теории заговора"? То что фондовый рынок США растет затем снижается и снова растет обновляя максимумы это не для кого не секрет(кто не верит посмотрите график SNP500 даже если бы вы вложились на пике 2008 сейчас были бы все равно в плюсе, и дивиденды стригли бы не плохие). Гос.долг США выражается в % от ВВП а не в числах что в свою очередь говорит нам о том что США занимают 9-ю строчку должников мира.П.С покупайте etf на SPY и etf на treasure 10y.-30y. и будет вам счастье на пенсии.

А откуда уверенность что так будет вечно ? Вечного нет ничего. Я бы не был таким наивным, и рекомендовал диверсифицировать риски.



что касается "теории заговоров" - то не нужно нас этим пугать. Там где крутятся деньги - всегда идут - сделки, а вокруг них переговоры, договоры и часто даже откровенно криминальные, полукриминальные, или просто мутные и сомнительные сговоры. Так устроена наша планета и жизнь на ней такая. Поэтому шарахаться от заговоров - то есть манипуляционных сговоров - очень глупо. Зная о них можно себя обезопасить. Такие сговоры есть всегда и везде, часто в быту даже, и всегда по крайней мере там где крутятся деньги, кто-то у кого-то их хочет отжать и старается как может. Другой вопрос - не всегда они -эти сговоры - значимы ,действенны, успешны и хорош организованы. Часто ими можно и пренебречь. Но с начала нужно их взвесить А откуда уверенность что так будет вечно ? Вечного нет ничего. Я бы не был таким наивным, и рекомендовал диверсифицировать риски.что касается "теории заговоров" - то не нужно нас этим пугать. Там где крутятся деньги - всегда идут - сделки, а вокруг них переговоры, договоры и часто даже откровенно криминальные, полукриминальные, или просто мутные и сомнительные сговоры. Так устроена наша планета и жизнь на ней такая. Поэтому шарахаться от заговоров - то есть манипуляционных сговоров - очень глупо. Зная о них можно себя обезопасить. Такие сговоры есть всегда и везде, часто в быту даже, и всегда по крайней мере там где крутятся деньги, кто-то у кого-то их хочет отжать и старается как может. Другой вопрос - не всегда они -эти сговоры - значимы ,действенны, успешны и хорош организованы. Часто ими можно и пренебречь. Но с начала нужно их взвесить Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 11 січ, 2019 20:16, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4827 З нами з: 07.05.11 Подякував: 659 раз. Подякували: 495 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:10 kalinavalera1 написав: Oleg_z1 написав: Можно внятный ответ без "теории заговора"? То что фондовый рынок США растет затем снижается и снова растет обновляя максимумы это не для кого не секрет(кто не верит посмотрите график SNP500 даже если бы вы вложились на пике 2008 сейчас были бы все равно в плюсе, и дивиденды стригли бы не плохие). Гос.долг США выражается в % от ВВП а не в числах что в свою очередь говорит нам о том что США занимают 9-ю строчку должников мира.

П.С покупайте etf на SPY и etf на treasure 10y.-30y. и будет вам счастье на пенсии. Можно внятный ответ без "теории заговора"? То что фондовый рынок США растет затем снижается и снова растет обновляя максимумы это не для кого не секрет(кто не верит посмотрите график SNP500 даже если бы вы вложились на пике 2008 сейчас были бы все равно в плюсе, и дивиденды стригли бы не плохие). Гос.долг США выражается в % от ВВП а не в числах что в свою очередь говорит нам о том что США занимают 9-ю строчку должников мира.П.С покупайте etf на SPY и etf на treasure 10y.-30y. и будет вам счастье на пенсии.

А откуда уверенность что так будет вечно ? Вечного нет ничего. Я бы не был таким наивным, и рекомендовал диверсифицировать риски.



что касается "теории заговоров" - то не нужно нас эти пугать. Там где крутятся деньги - всегда идут - сделки, а вокруг них переговоры, договоры и часто даже откровенно криминальные, полукриминальные, или просто мутные и сомнительные сговоры. Так устроена наша планета и жизнь на ней такая. Поэтому шарахаться от заговоров - то есть манипуляционных сговоров - очень глупо. Зная о них можно себя обезопасить. Таки сговоры есть всегда и везде. по крайней мере там где крутятся деньги, кто-то у кого-то их хочет отжать и старается как может. Другой вопрос - не всегда они -эти сговоры - значимы ,действенны, успешны и хорош организованы. Часто ими можно и пренебречь. Но с начала нужно их взвесить А откуда уверенность что так будет вечно ? Вечного нет ничего. Я бы не был таким наивным, и рекомендовал диверсифицировать риски.что касается "теории заговоров" - то не нужно нас эти пугать. Там где крутятся деньги - всегда идут - сделки, а вокруг них переговоры, договоры и часто даже откровенно криминальные, полукриминальные, или просто мутные и сомнительные сговоры. Так устроена наша планета и жизнь на ней такая. Поэтому шарахаться от заговоров - то есть манипуляционных сговоров - очень глупо. Зная о них можно себя обезопасить. Таки сговоры есть всегда и везде. по крайней мере там где крутятся деньги, кто-то у кого-то их хочет отжать и старается как может. Другой вопрос - не всегда они -эти сговоры - значимы ,действенны, успешны и хорош организованы. Часто ими можно и пренебречь. Но с начала нужно их взвесить



Тот чувак не соображает, о чем говорит. Америкнская фонда не была на пике в 2008-м, была в 2007-м, а в 2008-м был обвал. И в прошлом году была на пике.

Очередной желающий сидеть в баксе до пенсии. Если б он еще посоветовал сидеть в фонде, но бакс и трежеря. Не думаю, что сейчас довольны те, кто сидел в них с 90-х. Тот чувак не соображает, о чем говорит. Америкнская фонда не была на пике в 2008-м, была в 2007-м, а в 2008-м был обвал. И в прошлом году была на пике.Очередной желающий сидеть в баксе до пенсии. Если б он еще посоветовал сидеть в фонде, но бакс и трежеря. Не думаю, что сейчас довольны те, кто сидел в них с 90-х. hxbbgaf Повідомлень: 20116 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1184 раз. Подякували: 1977 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:45

2.5% by the end of 2019. Emerging signs of weakness in major economic sectors, including auto manufacturing, agriculture and home building, are prompting some forecasters to warn that one of the longest periods of economic growth in American history may be approaching the end of its run.

Как им удается дурачить весь мир? Толпы ботов пытаются всем навязать мнение, что во время падения американской экономики надо покупать американские облигации, а не избавляться от них.Как им удается дурачить весь мир? hxbbgaf Повідомлень: 20116 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1184 раз. Подякували: 1977 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1849185018511852 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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