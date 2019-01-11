Oleg_z1 написав:
Если проблемы у США, тогда у остальных стран мира проблемы еще больше и как бы вы не пытались угадать когда случится следующий кризис у вас ничего не получится. А сидеть в золоте и ждать когда оно подорожает означает потерять прибыль от роста акций и дивов к тому-же какая цена золота будет максимальная тоже загадка.
Вы - ходячий набор штампов, которые нам хотят внушить со всех дыр. Если мир откажется от доллара, то в итоге после горячей фазы кризиса все заживут только лучше, так как скинут паразита, перестанут вкладывать в него деньги, надеясь на их сохранение при том, что доллары будут обесценены и большинство все равно потеряет, а фонда сейчас на хаях и теперь там тоже будут терять, а начнут вкладывать деньги в свой уровень жизни, а лишнее - в инвестиции, защищенные от инфляции, и это касается и людей, и компаний, и государств.
Какая цена у акций максимальная, тоже загадка (скорей всего, она уже была в сентябре прошлого года и теперь эта цифра повторится разве что через десятилетия, так как для роста насдака в 7 раз за 9 лет причин не было, и экономика США по-прежнему больна, это становится понятно, если взглянуть на торговый, бюджетный дефицит и динамику гос. долга).