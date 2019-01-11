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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 12 січ, 2019 16:43
Oleg_z1 написав:
Если вы считаете первую вершину то да это было в 2007. Я говорю как раз про фонду и трежер, с чего вы взяли что те кто был в трежерях с 90-х сейчас в минусе? И скажите мне какую доходность показло золото если взять за точку отсчета ваши 90е
После декабря 2007-го фонда падала аж до марта 2009-го, когда началась ее накачка с печатных станков.
А какая там была доходность у трежерей? 2-3% в среднем? Золото считайте сами, если в 90-х, когда появилась возможность в него вкладываться в нашей стране, оно было 300, а сейчас почти 1300.
К тому же, золото еще не показало. Дисбалансы в американской экономике накапливаются и скоро его очередной скачок к доллару.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 16:54
Oleg_z1 написав:
Если проблемы у США, тогда у остальных стран мира проблемы еще больше и как бы вы не пытались угадать когда случится следующий кризис у вас ничего не получится. А сидеть в золоте и ждать когда оно подорожает означает потерять прибыль от роста акций и дивов к тому-же какая цена золота будет максимальная тоже загадка.
Вы - ходячий набор штампов, которые нам хотят внушить со всех дыр. Если мир откажется от доллара, то в итоге после горячей фазы кризиса все заживут только лучше, так как скинут паразита, перестанут вкладывать в него деньги, надеясь на их сохранение при том, что доллары будут обесценены и большинство все равно потеряет, а фонда сейчас на хаях и теперь там тоже будут терять, а начнут вкладывать деньги в свой уровень жизни, а лишнее - в инвестиции, защищенные от инфляции, и это касается и людей, и компаний, и государств.
Какая цена у акций максимальная, тоже загадка (скорей всего, она уже была в сентябре прошлого года и теперь эта цифра повторится разве что через десятилетия, так как для роста насдака в 7 раз за 9 лет причин не было, и экономика США по-прежнему больна, это становится понятно, если взглянуть на торговый, бюджетный дефицит и динамику гос. долга).
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Додано: Суб 12 січ, 2019 16:57
Oleg_z1 написав:
Что можете посоветовать? Вместо сша?)
Сейчас только золото и серебро. До того как рухнет американская финансовая пирамида долларов и трежерей и сдуется пузырь на фондовом рынке.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 22:32
Oleg_z1 написав:
Что можете посоветовать? Вместо сша?)
Ничего нового - кроме общеизвестных - вложиться в свой бизнес, или в недвигу, или валюту, или золото ( серебро). У кого что получится на свое усмотрение. Ничего нового сказать не могу. Депо сегодня - не могу советовать, хотя раньше.....
Лет 10 назад хотел вложиться в юани.
Но не решился.... И как видим - это было верно, что не решился. Одно время были депо актуальны. Я не пишу сейчас - так как сказать нечего.
Я не пишу что вы не правы. Но вы пишет про долгосрок. С этим временным промежутком не согласен. Будем посмотреть , все может измениться.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 22:51
На долгосрок однозначно только драг. металлы. Даже фонду даже теоретически у нас можно купить только через брокера, который кинет.
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