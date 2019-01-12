Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1850185118521853 Додано: Суб 12 січ, 2019 16:43 Oleg_z1 написав: Если вы считаете первую вершину то да это было в 2007. Я говорю как раз про фонду и трежер, с чего вы взяли что те кто был в трежерях с 90-х сейчас в минусе? И скажите мне какую доходность показло золото если взять за точку отсчета ваши 90е Если вы считаете первую вершину то да это было в 2007. Я говорю как раз про фонду и трежер, с чего вы взяли что те кто был в трежерях с 90-х сейчас в минусе? И скажите мне какую доходность показло золото если взять за точку отсчета ваши 90е

После декабря 2007-го фонда падала аж до марта 2009-го, когда началась ее накачка с печатных станков.

А какая там была доходность у трежерей? 2-3% в среднем? Золото считайте сами, если в 90-х, когда появилась возможность в него вкладываться в нашей стране, оно было 300, а сейчас почти 1300.

К тому же, золото еще не показало. Дисбалансы в американской экономике накапливаются и скоро его очередной скачок к доллару. После декабря 2007-го фонда падала аж до марта 2009-го, когда началась ее накачка с печатных станков.А какая там была доходность у трежерей? 2-3% в среднем? Золото считайте сами, если в 90-х, когда появилась возможность в него вкладываться в нашей стране, оно было 300, а сейчас почти 1300.К тому же, золото еще не показало. Дисбалансы в американской экономике накапливаются и скоро его очередной скачок к доллару. hxbbgaf Повідомлень: 20122 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1184 раз. Подякували: 1977 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 січ, 2019 16:54 Oleg_z1 написав: Если проблемы у США, тогда у остальных стран мира проблемы еще больше и как бы вы не пытались угадать когда случится следующий кризис у вас ничего не получится. А сидеть в золоте и ждать когда оно подорожает означает потерять прибыль от роста акций и дивов к тому-же какая цена золота будет максимальная тоже загадка. Если проблемы у США, тогда у остальных стран мира проблемы еще больше и как бы вы не пытались угадать когда случится следующий кризис у вас ничего не получится. А сидеть в золоте и ждать когда оно подорожает означает потерять прибыль от роста акций и дивов к тому-же какая цена золота будет максимальная тоже загадка.

Вы - ходячий набор штампов, которые нам хотят внушить со всех дыр. Если мир откажется от доллара, то в итоге после горячей фазы кризиса все заживут только лучше, так как скинут паразита, перестанут вкладывать в него деньги, надеясь на их сохранение при том, что доллары будут обесценены и большинство все равно потеряет, а фонда сейчас на хаях и теперь там тоже будут терять, а начнут вкладывать деньги в свой уровень жизни, а лишнее - в инвестиции, защищенные от инфляции, и это касается и людей, и компаний, и государств.

Какая цена у акций максимальная, тоже загадка (скорей всего, она уже была в сентябре прошлого года и теперь эта цифра повторится разве что через десятилетия, так как для роста насдака в 7 раз за 9 лет причин не было, и экономика США по-прежнему больна, это становится понятно, если взглянуть на торговый, бюджетный дефицит и динамику гос. долга). Вы - ходячий набор штампов, которые нам хотят внушить со всех дыр. Если мир откажется от доллара, то в итоге после горячей фазы кризиса все заживут только лучше, так как скинут паразита, перестанут вкладывать в него деньги, надеясь на их сохранение при том, что доллары будут обесценены и большинство все равно потеряет, а фонда сейчас на хаях и теперь там тоже будут терять, а начнут вкладывать деньги в свой уровень жизни, а лишнее - в инвестиции, защищенные от инфляции, и это касается и людей, и компаний, и государств.Какая цена у акций максимальная, тоже загадка (скорей всего, она уже была в сентябре прошлого года и теперь эта цифра повторится разве что через десятилетия, так как для роста насдака в 7 раз за 9 лет причин не было, и экономика США по-прежнему больна, это становится понятно, если взглянуть на торговый, бюджетный дефицит и динамику гос. долга). hxbbgaf Повідомлень: 20122 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1184 раз. Подякували: 1977 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 січ, 2019 16:57 Oleg_z1 написав: Что можете посоветовать? Вместо сша?) Что можете посоветовать? Вместо сша?)

Сейчас только золото и серебро. До того как рухнет американская финансовая пирамида долларов и трежерей и сдуется пузырь на фондовом рынке. Сейчас только золото и серебро. До того как рухнет американская финансовая пирамида долларов и трежерей и сдуется пузырь на фондовом рынке. hxbbgaf Повідомлень: 20122 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1184 раз. Подякували: 1977 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 січ, 2019 22:32 Oleg_z1 написав: Что можете посоветовать? Вместо сша?) Что можете посоветовать? Вместо сша?)

Ничего нового - кроме общеизвестных - вложиться в свой бизнес, или в недвигу, или валюту, или золото ( серебро). У кого что получится на свое усмотрение. Ничего нового сказать не могу. Депо сегодня - не могу советовать, хотя раньше.....

Лет 10 назад хотел вложиться в юани. Но не решился.... И как видим - это было верно, что не решился. Одно время были депо актуальны. Я не пишу сейчас - так как сказать нечего.

Я не пишу что вы не правы. Но вы пишет про долгосрок. С этим временным промежутком не согласен. Будем посмотреть , все может измениться. Ничего нового - кроме общеизвестных - вложиться в свой бизнес, или в недвигу, или валюту, или золото ( серебро). У кого что получится на свое усмотрение. Ничего нового сказать не могу. Депо сегодня - не могу советовать, хотя раньше.....Лет 10 назад хотел вложиться в юани.Но не решился.... И как видим - это было верно, что не решился. Одно время были депо актуальны. Я не пишу сейчас - так как сказать нечего.Я не пишу что вы не правы. Но вы пишет про долгосрок. С этим временным промежутком не согласен. Будем посмотреть , все может измениться. kalinavalera1

Повідомлень: 4829 З нами з: 07.05.11 Подякував: 659 раз. Подякували: 495 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 січ, 2019 22:51 На долгосрок однозначно только драг. металлы. Даже фонду даже теоретически у нас можно купить только через брокера, который кинет. hxbbgaf Повідомлень: 20122 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1184 раз. Подякували: 1977 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 січ, 2019 00:38 hxbbgaf 100% cогласен. kalinavalera1

Повідомлень: 4829 З нами з: 07.05.11 Подякував: 659 раз. Подякували: 495 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 січ, 2019 18:44 Израильская фонда не поддержала американский тренд и опять посыпалась. Конец коррекции, завтра продолжение обвала? hxbbgaf Повідомлень: 20122 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1184 раз. Подякували: 1977 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1850185118521853 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_