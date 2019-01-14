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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1851185218531854 Додано: Вів 15 січ, 2019 09:39 blindtrust написав: Де подивитися графіки цін на золото за останні роки? Де подивитися графіки цін на золото за останні роки?

В гугле забанили? На китко, на инвестинге, форекспф и т.д.

Вижу наплыв новичков. Похоже, таки популярность возвращается к золоту...

З.Ы. То, что происходит последние 2 недели можно охарактеризовать как непускание цены выше 1300. Ежедневное и планомерное. И делают это опять с помощью серебра (хотя серебру надо еще закрепиться выше 16.20, тогда с технической точки зрения только можно будет говорить об окончании нисходящего тренда), которое вчера, к примеру, упало без причины, чтоб не дать золоту расти. То есть манипуляция. Сегодня опять выступает куча говорящих ФРСовских голов, еще и Драги. Под эту лавочку манипуляции усиливаются. Они там им верят беспрекословно, страны непуганных оленей, нам такое трудно и представить, а у них возникает эффект собаки Павлова, я об этом уже писал несколько дней назад. И они теперь выступают каждые 3 дня. У нас бы, если б сказали о небывалой стабильности гривны, все побежали бы покупать валюту, а у них, когда целыми днями трещат, что надо тарить фонду, они так и делают. Но мы-то понимаем, что трещат они совсем не от приступов альтруизма. В гугле забанили? На китко, на инвестинге, форекспф и т.д.Вижу наплыв новичков. Похоже, таки популярность возвращается к золоту...З.Ы. То, что происходит последние 2 недели можно охарактеризовать как непускание цены выше 1300. Ежедневное и планомерное. И делают это опять с помощью серебра (хотя серебру надо еще закрепиться выше 16.20, тогда с технической точки зрения только можно будет говорить об окончании нисходящего тренда), которое вчера, к примеру, упало без причины, чтоб не дать золоту расти. То есть манипуляция. Сегодня опять выступает куча говорящих ФРСовских голов, еще и Драги. Под эту лавочку манипуляции усиливаются. Они там им верят беспрекословно, страны непуганных оленей, нам такое трудно и представить, а у них возникает эффект собаки Павлова, я об этом уже писал несколько дней назад. И они теперь выступают каждые 3 дня. У нас бы, если б сказали о небывалой стабильности гривны, все побежали бы покупать валюту, а у них, когда целыми днями трещат, что надо тарить фонду, они так и делают. Но мы-то понимаем, что трещат они совсем не от приступов альтруизма. Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 15 січ, 2019 10:12, всього редагувалось 6 разів. hxbbgaf Повідомлень: 20131 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1184 раз. Подякували: 1977 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 січ, 2019 09:45 А что с торговым балансом США? Данные не вышли? Похоже, то же будет и с бюджетным дефицитом. hxbbgaf Повідомлень: 20131 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1184 раз. Подякували: 1977 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 січ, 2019 12:16 Еще и юань растет. Это опять в пользу роста золота. И указывает на манипуляцию, если 2 года золото ходило за юанем, а тут вдруг не реагирует. hxbbgaf Повідомлень: 20131 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1184 раз. Подякували: 1977 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1851185218531854 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. 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