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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1851185218531854
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 09:39

  blindtrust написав:Де подивитися графіки цін на золото за останні роки?

В гугле забанили? На китко, на инвестинге, форекспф и т.д.
Вижу наплыв новичков. Похоже, таки популярность возвращается к золоту...
З.Ы. То, что происходит последние 2 недели можно охарактеризовать как непускание цены выше 1300. Ежедневное и планомерное. И делают это опять с помощью серебра (хотя серебру надо еще закрепиться выше 16.20, тогда с технической точки зрения только можно будет говорить об окончании нисходящего тренда), которое вчера, к примеру, упало без причины, чтоб не дать золоту расти. То есть манипуляция. Сегодня опять выступает куча говорящих ФРСовских голов, еще и Драги. Под эту лавочку манипуляции усиливаются. Они там им верят беспрекословно, страны непуганных оленей, нам такое трудно и представить, а у них возникает эффект собаки Павлова, я об этом уже писал несколько дней назад. И они теперь выступают каждые 3 дня. У нас бы, если б сказали о небывалой стабильности гривны, все побежали бы покупать валюту, а у них, когда целыми днями трещат, что надо тарить фонду, они так и делают. Но мы-то понимаем, что трещат они совсем не от приступов альтруизма.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 15 січ, 2019 10:12, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 09:45

А что с торговым балансом США? Данные не вышли? Похоже, то же будет и с бюджетным дефицитом.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:16

Еще и юань растет. Это опять в пользу роста золота. И указывает на манипуляцию, если 2 года золото ходило за юанем, а тут вдруг не реагирует.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:42

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Что скрывают крупнейшие центробанки мира? 

https://finance.rambler.ru/markets/4157 ... anki-mira/
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:54

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Палладий уже 1420....+ 55 $ за день...ракета
Чукча2
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