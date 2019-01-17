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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 15 січ, 2019 09:39
blindtrust написав:
Де подивитися графіки цін на золото за останні роки?
В гугле забанили? На китко, на инвестинге, форекспф и т.д.
Вижу наплыв новичков. Похоже, таки популярность возвращается к золоту...
З.Ы. То, что происходит последние 2 недели можно охарактеризовать как непускание цены выше 1300. Ежедневное и планомерное. И делают это опять с помощью серебра (хотя серебру надо еще закрепиться выше 16.20, тогда с технической точки зрения только можно будет говорить об окончании нисходящего тренда), которое вчера, к примеру, упало без причины, чтоб не дать золоту расти. То есть манипуляция. Сегодня опять выступает куча говорящих ФРСовских голов, еще и Драги. Под эту лавочку манипуляции усиливаются. Они там им верят беспрекословно, страны непуганных оленей, нам такое трудно и представить, а у них возникает эффект собаки Павлова, я об этом уже писал несколько дней назад. И они теперь выступают каждые 3 дня. У нас бы, если б сказали о небывалой стабильности гривны, все побежали бы покупать валюту, а у них, когда целыми днями трещат, что надо тарить фонду, они так и делают. Но мы-то понимаем, что трещат они совсем не от приступов альтруизма.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Вів 15 січ, 2019 10:12, всього редагувалось 6 разів.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 09:45
А что с торговым балансом США? Данные не вышли? Похоже, то же будет и с бюджетным дефицитом.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 12:16
Еще и юань растет. Это опять в пользу роста золота. И указывает на манипуляцию, если 2 года золото ходило за юанем, а тут вдруг не реагирует.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 10:42
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Чукча2
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Додано: Чет 17 січ, 2019 13:54
Палладий уже 1420....+ 55 $ за день...ракета
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:40
Чукча2 написав:
Палладий уже 1420....+ 55 $ за день...ракета
у тебя много палладия?
если весной золото не подрастет забью на это все
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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odessit2007
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:09
odessit2007 написав: Чукча2 написав:
Палладий уже 1420....+ 55 $ за день...ракета
у тебя много палладия?
если весной золото не подрастет забью на это все
Палладий рос в 2000-м году перед началом роста золота. Опять сигнал.
Вы, кажется, покупали серебро по 34? Когда начнете сливать, это как раз будет верный знак, что надо тарить на все.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:15
hxbbgaf написав: odessit2007 написав: Чукча2 написав:
Палладий уже 1420....+ 55 $ за день...ракета
у тебя много палладия?
если весной золото не подрастет забью на это все
Палладий рос в 2000-м году перед началом роста золота. Опять сигнал.
Вы, кажется, покупали серебро по 34? Когда начнете сливать, это как раз будет верный знак, что надо тарить на все.
это все было гораздо раньше
я же писал уже
да и цена на серебро меня давно не волнует
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:46
odessit2007 написав: Чукча2 написав:
Палладий уже 1420....+ 55 $ за день...ракета
у тебя много палладия?
если весной золото не подрастет забью на это все
А если подрастет? На какой отметке думаете начать слив? Или Вы только покупать тогда начнете?
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vladus17
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