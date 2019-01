Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:46

odessit2007 написав: Чукча2 написав: Палладий уже 1420....+ 55 $ за день...ракета Палладий уже 1420....+ 55 $ за день...ракета

у тебя много палладия?



если весной золото не подрастет забью на это все у тебя много палладия?если весной золото не подрастет забью на это все



А если подрастет? На какой отметке думаете начать слив? Или Вы только покупать тогда начнете? А если подрастет? На какой отметке думаете начать слив? Или Вы только покупать тогда начнете?

