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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:49
Опять сбивают перед 3-мя выходными, чтоб дольше продержать низкую цену. Каждый раз одно и то же. За 2 недели скинули 100 000 контрактов, столько физ. мета нет и в помине. Голые шорты!
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:17
Извините, я где то упустил этот момент где вы писали когда сливать надо было.
На форуме не так давно, на данной ветке.
Напомните пожалуйста?
Я так понимаю цели у вас на закупку $1100 за унц? Когда же мы увидим такие уровни? Или хотябы $1200?
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