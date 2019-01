Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:17

odessit2007 написав: vladus17 написав: А если подрастет? На какой отметке думаете начать слив? Или Вы только покупать тогда начнете? А если подрастет? На какой отметке думаете начать слив? Или Вы только покупать тогда начнете?

про сливы я писал тут уже

и первый раз и второй

кому было интересно те поняли

и что при цене 1100 вполне можно брать что бы немного заработать

так в конечном итоге и получилось

кто хочет зарабатывает

Извините, я где то упустил этот момент где вы писали когда сливать надо было.

На форуме не так давно, на данной ветке.

Напомните пожалуйста?

Я так понимаю цели у вас на закупку $1100 за унц? Когда же мы увидим такие уровни? Или хотябы $1200? Извините, я где то упустил этот момент где вы писали когда сливать надо было.На форуме не так давно, на данной ветке.Напомните пожалуйста?Я так понимаю цели у вас на закупку $1100 за унц? Когда же мы увидим такие уровни? Или хотябы $1200?

