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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:49
Опять сбивают перед 3-мя выходными, чтоб дольше продержать низкую цену. Каждый раз одно и то же. За 2 недели скинули 100 000 контрактов, столько физ. мета нет и в помине. Голые шорты!
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:17
Извините, я где то упустил этот момент где вы писали когда сливать надо было.
На форуме не так давно, на данной ветке.
Напомните пожалуйста?
Я так понимаю цели у вас на закупку $1100 за унц? Когда же мы увидим такие уровни? Или хотябы $1200?
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:38
vladus17 Так было 1200 и ниже еще в октябре. Хто же вам мешал покупать?
Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:19
Купил в Августе и слился на прошлой неделе. Жду когда опять на откуп
Джаба, Вы для меня авторитет. Будет интересно от вас послушать прогнозы на 2019-2020года.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:23
Видимо не смогли пробить 1300, теперь только вниз.
Брексит отменяется. Может увидим 1200 уже скоро?
А да, Торговые Войны если в Марте прекратятся (или когда там) то тоже не в пользу золота.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:38
vladus17 Я так думаю что в этом году золото не будет выше 1350 и ниже 1150 и то крайние цифры если и будут достигнуты то просуществуют недолго а основное время будет торговаться еще уже - в диапазоне 1200-1300. Предпосылок для резкого роста нет и не предвидится а нисходящий тренд тоже выдохся.
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