Опять сбивают перед 3-мя выходными, чтоб дольше продержать низкую цену. Каждый раз одно и то же. За 2 недели скинули 100 000 контрактов, столько физ. мета нет и в помине. Голые шорты!

про сливы я писал тут уже

и первый раз и второй

кому было интересно те поняли

и что при цене 1100 вполне можно брать что бы немного заработать

так в конечном итоге и получилось

кто хочет зарабатывает

кто не хочет мечтает о Pd про сливы я писал тут ужеи первый раз и второйкому было интересно те понялии что при цене 1100 вполне можно брать что бы немного заработатьтак в конечном итоге и получилоськто хочет зарабатываеткто не хочет мечтает о Pd



Извините, я где то упустил этот момент где вы писали когда сливать надо было.

На форуме не так давно, на данной ветке.

Напомните пожалуйста?

Извините, я где то упустил этот момент где вы писали когда сливать надо было.
На форуме не так давно, на данной ветке.
Напомните пожалуйста?
Я так понимаю цели у вас на закупку $1100 за унц? Когда же мы увидим такие уровни? Или хотябы $1200?

Так было 1200 и ниже еще в октябре. Хто же вам мешал покупать?

Купил в Августе и слился на прошлой неделе. Жду когда опять на откуп



Купил в Августе и слился на прошлой неделе. Жду когда опять на откуп

Джаба, Вы для меня авторитет. Будет интересно от вас послушать прогнозы на 2019-2020года.

Брексит отменяется. Может увидим 1200 уже скоро?



Я так думаю что в этом году золото не будет выше 1350 и ниже 1150 и то крайние цифры если и будут достигнуты то просуществуют недолго а основное время будет торговаться еще уже - в диапазоне 1200-1300. Предпосылок для резкого роста нет и не предвидится а нисходящий тренд тоже выдохся.

Я так думаю что в этом году золото не будет выше 1350 и ниже 1150 и то крайние цифры если и будут достигнуты то просуществуют недолго а основное время будет торговаться еще уже - в диапазоне 1200-1300. Предпосылок для резкого роста нет и не предвидится а нисходящий тренд тоже выдохся.

Когда будут предпосылки тогда и цена будет соответственная.

Если прекратятся торговые войны и правительство США начнет работу в нормальном режиме, думаю 1200 увиди уже скоро.

ПС нефть+ акции++ -стабильность, тоже не в пользу золота.
ПС2 золото приуныло уже на 10 баксов за 2 дня. Будет разворот?

По серебру какие мысли? Хочу прикупить тоже. Правда раньше никогда не покупал. Но думаю для разнообразия, на долгосрок. На каких уровнях стоит входить в этот рынок, и какие слитки лучше покупать?

ПысЫ Фишка с обменом как то не пошла...



Когда будут предпосылки тогда и цена будет соответственная.



Если прекратятся торговые войны и правительство США начнет работу в нормальном режиме, думаю 1200 увиди уже скоро.



ПС нефть+ акции++ -стабильность, тоже не в пользу золота.

ПС2 золото приуныло уже на 10 баксов за 2 дня. Будет разворот?



По серебру какие мысли? Хочу прикупить тоже. Правда раньше никогда не покупал. Но думаю для разнообразия, на долгосрок. На каких уровнях стоит входить в этот рынок, и какие слитки лучше покупать?



Когда будут предпосылки тогда и цена будет соответственная.

Если прекратятся торговые войны и правительство США начнет работу в нормальном режиме, думаю 1200 увиди уже скоро.

ПС нефть+ акции++ -стабильность, тоже не в пользу золота.
ПС2 золото приуныло уже на 10 баксов за 2 дня. Будет разворот?

По серебру какие мысли? Хочу прикупить тоже. Правда раньше никогда не покупал. Но думаю для разнообразия, на долгосрок. На каких уровнях стоит входить в этот рынок, и какие слитки лучше покупать?

ПысЫ Фишка с обменом как то не пошла...

Если цена не смогла пойти вверх - то пойдет вниз. И наоборот. По другому не бывает.
По серебру мысли что оно никому не интересно и перспектив не имеет в обозримом будущем. Такие тяжести таскать чтоб хотя бы десятку припарковать. Производство серебра не остановится даже при плате за его утилизацию. Потребление промышленностью снижается - де те пленочные фотоаппараты и то столовое серебро что жрали тысячи тонн? Уже и рентгеновские пленки скоро станут анахронизмом - все перейдет в цифирь. Да и микроэлектроника уже не требует контактов на несколько грамм каждый, как раньше. Разве что лет через 20-30 какой-то очередной памп как в прошлый и позапрошлый разы.

