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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1852185318541855
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:49

Опять сбивают перед 3-мя выходными, чтоб дольше продержать низкую цену. Каждый раз одно и то же. За 2 недели скинули 100 000 контрактов, столько физ. мета нет и в помине. Голые шорты!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:17

  odessit2007 написав:
  vladus17 написав:А если подрастет? На какой отметке думаете начать слив? Или Вы только покупать тогда начнете?

про сливы я писал тут уже
и первый раз и второй
кому было интересно те поняли
и что при цене 1100 вполне можно брать что бы немного заработать
так в конечном итоге и получилось
кто хочет зарабатывает
кто не хочет мечтает о Pd


Извините, я где то упустил этот момент где вы писали когда сливать надо было.
На форуме не так давно, на данной ветке.
Напомните пожалуйста?
Я так понимаю цели у вас на закупку $1100 за унц? Когда же мы увидим такие уровни? Или хотябы $1200?
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:38

vladus17 Так было 1200 и ниже еще в октябре. Хто же вам мешал покупать? :roll:
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:19

  jabba написав:vladus17 Так было 1200 и ниже еще в октябре. Хто же вам мешал покупать? :roll:

Купил в Августе и слился на прошлой неделе. Жду когда опять на откуп 8)

Джаба, Вы для меня авторитет. Будет интересно от вас послушать прогнозы на 2019-2020года.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:23

Видимо не смогли пробить 1300, теперь только вниз.
Брексит отменяется. Может увидим 1200 уже скоро?

А да, Торговые Войны если в Марте прекратятся (или когда там) то тоже не в пользу золота.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:38

vladus17 Я так думаю что в этом году золото не будет выше 1350 и ниже 1150 и то крайние цифры если и будут достигнуты то просуществуют недолго а основное время будет торговаться еще уже - в диапазоне 1200-1300. Предпосылок для резкого роста нет и не предвидится а нисходящий тренд тоже выдохся.
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:56

  jabba написав:vladus17 Я так думаю что в этом году золото не будет выше 1350 и ниже 1150 и то крайние цифры если и будут достигнуты то просуществуют недолго а основное время будет торговаться еще уже - в диапазоне 1200-1300. Предпосылок для резкого роста нет и не предвидится а нисходящий тренд тоже выдохся.


Когда будут предпосылки тогда и цена будет соответственная.

Если прекратятся торговые войны и правительство США начнет работу в нормальном режиме, думаю 1200 увиди уже скоро.

ПС нефть+ акции++ -стабильность, тоже не в пользу золота.
ПС2 золото приуныло уже на 10 баксов за 2 дня. Будет разворот?

По серебру какие мысли? Хочу прикупить тоже. Правда раньше никогда не покупал. Но думаю для разнообразия, на долгосрок. На каких уровнях стоит входить в этот рынок, и какие слитки лучше покупать?

ПысЫ Фишка с обменом как то не пошла... :mrgreen:
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 00:08

vladus17 Если цена не смогла пойти вверх - то пойдет вниз. И наоборот. По другому не бывает. :mrgreen:
По серебру мысли что оно никому не интересно и перспектив не имеет в обозримом будущем. Такие тяжести таскать чтоб хотя бы десятку припарковать. Производство серебра не остановится даже при плате за его утилизацию. Потребление промышленностью снижается - де те пленочные фотоаппараты и то столовое серебро что жрали тысячи тонн? Уже и рентгеновские пленки скоро станут анахронизмом - все перейдет в цифирь. Да и микроэлектроника уже не требует контактов на несколько грамм каждый, как раньше. Разве что лет через 20-30 какой-то очередной памп как в прошлый и позапрошлый разы.
jabba
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