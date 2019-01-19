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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:49
Опять сбивают перед 3-мя выходными, чтоб дольше продержать низкую цену. Каждый раз одно и то же. За 2 недели скинули 100 000 контрактов, столько физ. мета нет и в помине. Голые шорты!
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:17
Извините, я где то упустил этот момент где вы писали когда сливать надо было.
На форуме не так давно, на данной ветке.
Напомните пожалуйста?
Я так понимаю цели у вас на закупку $1100 за унц? Когда же мы увидим такие уровни? Или хотябы $1200?
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:38
vladus17 Так было 1200 и ниже еще в октябре. Хто же вам мешал покупать?
Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:19
Купил в Августе и слился на прошлой неделе. Жду когда опять на откуп
Джаба, Вы для меня авторитет. Будет интересно от вас послушать прогнозы на 2019-2020года.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:23
Видимо не смогли пробить 1300, теперь только вниз.
Брексит отменяется. Может увидим 1200 уже скоро?
А да, Торговые Войны если в Марте прекратятся (или когда там) то тоже не в пользу золота.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:38
vladus17 Я так думаю что в этом году золото не будет выше 1350 и ниже 1150 и то крайние цифры если и будут достигнуты то просуществуют недолго а основное время будет торговаться еще уже - в диапазоне 1200-1300. Предпосылок для резкого роста нет и не предвидится а нисходящий тренд тоже выдохся.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:56
Когда будут предпосылки тогда и цена будет соответственная.
Если прекратятся торговые войны и правительство США начнет работу в нормальном режиме, думаю 1200 увиди уже скоро.
ПС нефть+ акции++ -стабильность, тоже не в пользу золота.
ПС2 золото приуныло уже на 10 баксов за 2 дня. Будет разворот?
По серебру какие мысли? Хочу прикупить тоже. Правда раньше никогда не покупал. Но думаю для разнообразия, на долгосрок. На каких уровнях стоит входить в этот рынок, и какие слитки лучше покупать?
ПысЫ Фишка с обменом как то не пошла...
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Суб 19 січ, 2019 00:08
vladus17 Если цена не смогла пойти вверх - то пойдет вниз. И наоборот. По другому не бывает.
По серебру мысли что оно никому не интересно и перспектив не имеет в обозримом будущем. Такие тяжести таскать чтоб хотя бы десятку припарковать. Производство серебра не остановится даже при плате за его утилизацию. Потребление промышленностью снижается - де те пленочные фотоаппараты и то столовое серебро что жрали тысячи тонн? Уже и рентгеновские пленки скоро станут анахронизмом - все перейдет в цифирь. Да и микроэлектроника уже не требует контактов на несколько грамм каждый, как раньше. Разве что лет через 20-30 какой-то очередной памп как в прошлый и позапрошлый разы.
Додано: Суб 19 січ, 2019 11:26
Нету достаточно хороших новостей в пользу золота что бы преодолеть уровень 1300. Если инвесторы увидят полит стабилизацию в США и на фондовых рынках - золото будут сбрасывать. Цена вниз. 1200 не так давно была. Думаю можем еще туда сходить в ближайшем будущем.
По серебру Вы правы. Довольно неудобный актив. Пожалуй оставлю эту затею.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Суб 19 січ, 2019 23:38
Серебро применяется в электромобилях. К тому же, когда начинается рост, оно растет быстрее золота. Так что у него больше перспектив.
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