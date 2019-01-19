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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1853185418551856 Додано: Суб 19 січ, 2019 23:48 vladus17 написав: jabba написав: vladus17 Я так думаю что в этом году золото не будет выше 1350 и ниже 1150 и то крайние цифры если и будут достигнуты то просуществуют недолго а основное время будет торговаться еще уже - в диапазоне 1200-1300. Предпосылок для резкого роста нет и не предвидится а нисходящий тренд тоже выдохся. Я так думаю что в этом году золото не будет выше 1350 и ниже 1150 и то крайние цифры если и будут достигнуты то просуществуют недолго а основное время будет торговаться еще уже - в диапазоне 1200-1300.и не предвидится а нисходящий тренд тоже выдохся.



Когда будут предпосылки тогда и цена будет соответственная.



Если прекратятся торговые войны и правительство США начнет работу в нормальном режиме, думаю 1200 увиди уже скоро.



ПС нефть+ акции++ -стабильность, тоже не в пользу золота.

ПС2 золото приуныло уже на 10 баксов за 2 дня. Будет разворот?



По серебру какие мысли? Хочу прикупить тоже. Правда раньше никогда не покупал. Но думаю для разнообразия, на долгосрок. На каких уровнях стоит входить в этот рынок, и какие слитки лучше покупать?



ПысЫ Фишка с обменом как то не пошла... Когда будут предпосылки тогда и цена будет соответственная.Если прекратятся торговые войны и правительство США начнет работу в нормальном режиме, думаю 1200 увиди уже скоро.ПС нефть+ акции++ -стабильность, тоже не в пользу золота.ПС2 золото приуныло уже на 10 баксов за 2 дня. Будет разворот?По серебру какие мысли? Хочу прикупить тоже. Правда раньше никогда не покупал. Но думаю для разнообразия, на долгосрок. На каких уровнях стоит входить в этот рынок, и какие слитки лучше покупать?ПысЫ Фишка с обменом как то не пошла...

Ерунду какую-то пишете. Та политика не влияет на цену как и шатдаун ее не повысил и его прекращение вряд ли понизит (толку с тех американских чинуш как с козла молока, а отсутствие их зарплаты скорей, наоборот, к уменьшению количества денег теоретически), а о торговых переговорах с Китаем говорят уже не одну неделю и все уже отыграно (посмотрите на американскую фонду, рост на 15% за 3 недели, чего еще вы ждете, по-моему, позитив сейчас на максимуме, а это значит, что золото сейчас дешевое, а не дорогое), вот если они опять провалятся, будет удар по фонде, хотя после такой накрутки он по-любому будет, да и даже самые успешные переговоры вряд ли заставят китайцев покупать переоцененные американские товары, тут поможет только ослабление бакса. Рост нефти вряд ли в пользу падния золота, скорей к инфляции. Кстати, золото отрисовало перевернутые голову и плечи за последние 6 лет (на графиках инвестинга хорошо видно) и теперь технически видится поход на 1440 при том в ближайшие пару месяцев. Серебру уже явно некуда падать, оно на многолетней трендовой линии, в стабильное ее пробитие я не верю после и так падения более чем втрое, см. торговый и бюджетный дефицит (кстати, последний месяц я так и не вижу данных, это из-за шатдауна или они их засекретили?), гос. долг и денежные массы, не 2000-й год, только отношение капитализации компаний к ВВП как тогда, перед крахом доткомов. По серебру выше. Ерунду какую-то пишете. Та политика не влияет на цену как и шатдаун ее не повысил и его прекращение вряд ли понизит (толку с тех американских чинуш как с козла молока, а отсутствие их зарплаты скорей, наоборот, к уменьшению количества денег теоретически), а о торговых переговорах с Китаем говорят уже не одну неделю и все уже отыграно (посмотрите на американскую фонду, рост на 15% за 3 недели, чего еще вы ждете, по-моему, позитив сейчас на максимуме, а это значит, что золото сейчас дешевое, а не дорогое), вот если они опять провалятся, будет удар по фонде, хотя после такой накрутки он по-любому будет, да и даже самые успешные переговоры вряд ли заставят китайцев покупать переоцененные американские товары, тут поможет только ослабление бакса. Рост нефти вряд ли в пользу падния золота, скорей к инфляции. Кстати, золото отрисовало перевернутые голову и плечи за последние 6 лет (на графиках инвестинга хорошо видно) и теперь технически видится поход на 1440 при том в ближайшие пару месяцев. Серебру уже явно некуда падать, оно на многолетней трендовой линии, в стабильное ее пробитие я не верю после и так падения более чем втрое, см. торговый и бюджетный дефицит (кстати, последний месяц я так и не вижу данных, это из-за шатдауна или они их засекретили?), гос. долг и денежные массы, не 2000-й год, только отношение капитализации компаний к ВВП как тогда, перед крахом доткомов. По серебру выше. hxbbgaf Повідомлень: 20144 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1186 раз. Подякували: 1977 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 січ, 2019 03:57 hxbbgaf Вы неся всякую околесицу ровно ничем не рискуете так как ничего не покупаете и не продаете. Поэтом пятый год у вас "счет идет на недели"(с).

А я свои прогнозы даю не только тут ради поболтать а и сам действую в соответсвии с ними - т.е. отвечаю за них реальными деньгами перед самим собой и партнерами. Вот в этом собственно вся разница между моими прогнозами и вашим алярмистским бредом. Если бы у меня "счет шел на недели" пять лет - я уже в трубу бы вылетел. Вы неся всякую околесицу ровно ничем не рискуете так как ничего не покупаете и не продаете. Поэтом пятый год у вас "счет идет на недели"(с).А я свои прогнозы даю не только тут ради поболтать а и сам действую в соответсвии с ними - т.е. отвечаю за них реальными деньгами перед самим собой и партнерами. Вот в этом собственно вся разница между моими прогнозами и вашим алярмистским бредом. Если бы у меня "счет шел на недели" пять лет - я уже в трубу бы вылетел. jabba

Повідомлень: 5226 З нами з: 18.12.08 Подякував: 340 раз. Подякували: 329 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 січ, 2019 04:10 hxbbgaf написав: Серебро применяется в электромобилях. К тому же, когда начинается рост, оно растет быстрее золота. Так что у него больше перспектив. Серебро применяется в электромобилях. К тому же, когда начинается рост, оно растет быстрее золота. Так что у него больше перспектив.

И скок там того серебра в тех электромобилях? А 30-50 лет назад каждый советский ветеран носил на груди его грамм сто и более в медалях а лет стопятьдесят назад столовое серебро в семьях среднего класса исчислялось многими килограммами - без этого и гостей неприлично было за стол усадить и в кошельках даже совсем небогатых людей оно лежало сотнями грамм на каждого в виде монет. Почувствуйте как говорится разницу. И скок там того серебра в тех электромобилях? А 30-50 лет назад каждый советский ветеран носил на груди его грамм сто и более в медалях а лет стопятьдесят назад столовое серебро в семьях среднего класса исчислялось многими килограммами - без этого и гостей неприлично было за стол усадить и в кошельках даже совсем небогатых людей оно лежало сотнями грамм на каждого в виде монет. Почувствуйте как говорится разницу. jabba

Повідомлень: 5226 З нами з: 18.12.08 Подякував: 340 раз. Подякували: 329 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 січ, 2019 14:43 Re: Горячие новости по драгоценным металлам hxbbgaf написав: Кстати, золото отрисовало перевернутые голову и плечи за последние 6 лет (на графиках инвестинга хорошо видно) и теперь технически видится поход на 1440 при том в ближайшие пару месяцев. Кстати, золото отрисовало перевернутые голову и плечи за последние 6 лет (на графиках инвестинга хорошо видно) и теперь технически видится поход на 1440 при том в ближайшие пару месяцев.

Вас смешно читать, Вы сами себе противоречите. Еще недавно сами писали что тех анализу доверять нельзя и что мол это лже-наука. Вас смешно читать, Вы сами себе противоречите. Еще недавно сами писали что тех анализу доверять нельзя и что мол это лже-наука. Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha vladus17 Повідомлень: 631 З нами з: 21.03.14 Подякував: 110 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1853185418551856 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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