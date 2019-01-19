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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 19 січ, 2019 23:48
vladus17 написав: jabba написав:vladus17
Я так думаю что в этом году золото не будет выше 1350 и ниже 1150 и то крайние цифры если и будут достигнуты то просуществуют недолго а основное время будет торговаться еще уже - в диапазоне 1200-1300. Предпосылок для резкого роста нет
и не предвидится а нисходящий тренд тоже выдохся.
Когда будут предпосылки тогда и цена будет соответственная.
Если прекратятся торговые войны и правительство США начнет работу в нормальном режиме, думаю 1200 увиди уже скоро.
ПС нефть+ акции++ -стабильность, тоже не в пользу золота.
ПС2 золото приуныло уже на 10 баксов за 2 дня. Будет разворот?
По серебру какие мысли? Хочу прикупить тоже. Правда раньше никогда не покупал. Но думаю для разнообразия, на долгосрок. На каких уровнях стоит входить в этот рынок, и какие слитки лучше покупать?
ПысЫ Фишка с обменом как то не пошла...
Ерунду какую-то пишете. Та политика не влияет на цену как и шатдаун ее не повысил и его прекращение вряд ли понизит (толку с тех американских чинуш как с козла молока, а отсутствие их зарплаты скорей, наоборот, к уменьшению количества денег теоретически), а о торговых переговорах с Китаем говорят уже не одну неделю и все уже отыграно (посмотрите на американскую фонду, рост на 15% за 3 недели, чего еще вы ждете, по-моему, позитив сейчас на максимуме, а это значит, что золото сейчас дешевое, а не дорогое), вот если они опять провалятся, будет удар по фонде, хотя после такой накрутки он по-любому будет, да и даже самые успешные переговоры вряд ли заставят китайцев покупать переоцененные американские товары, тут поможет только ослабление бакса. Рост нефти вряд ли в пользу падния золота, скорей к инфляции. Кстати, золото отрисовало перевернутые голову и плечи за последние 6 лет (на графиках инвестинга хорошо видно) и теперь технически видится поход на 1440 при том в ближайшие пару месяцев. Серебру уже явно некуда падать, оно на многолетней трендовой линии, в стабильное ее пробитие я не верю после и так падения более чем втрое, см. торговый и бюджетный дефицит (кстати, последний месяц я так и не вижу данных, это из-за шатдауна или они их засекретили?), гос. долг и денежные массы, не 2000-й год, только отношение капитализации компаний к ВВП как тогда, перед крахом доткомов. По серебру выше.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 03:57
hxbbgaf
Вы неся всякую околесицу ровно ничем не рискуете так как ничего не покупаете и не продаете. Поэтом пятый год у вас "счет идет на недели"(с).
А я свои прогнозы даю не только тут ради поболтать а и сам действую в соответсвии с ними - т.е. отвечаю за них реальными деньгами перед самим собой и партнерами. Вот в этом собственно вся разница между моими прогнозами и вашим алярмистским бредом. Если бы у меня "счет шел на недели" пять лет - я уже в трубу бы вылетел.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 04:10
hxbbgaf написав:
Серебро применяется в электромобилях. К тому же, когда начинается рост, оно растет быстрее золота. Так что у него больше перспектив.
И скок там того серебра в тех электромобилях? А 30-50 лет назад каждый советский ветеран носил на груди его грамм сто и более в медалях а лет стопятьдесят назад столовое серебро в семьях среднего класса исчислялось многими килограммами - без этого и гостей неприлично было за стол усадить и в кошельках даже совсем небогатых людей оно лежало сотнями грамм на каждого в виде монет. Почувствуйте как говорится разницу.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 14:43
hxbbgaf написав:
Кстати, золото отрисовало перевернутые голову и плечи за последние 6 лет (на графиках инвестинга хорошо видно) и теперь технически видится поход на 1440 при том в ближайшие пару месяцев.
Вас смешно читать, Вы сами себе противоречите. Еще недавно сами писали что тех анализу доверять нельзя и что мол это лже-наука.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 16:55
jabba написав: hxbbgaf написав:
Серебро применяется в электромобилях. К тому же, когда начинается рост, оно растет быстрее золота. Так что у него больше перспектив.
И скок там того серебра в тех электромобилях? А 30-50 лет назад каждый советский ветеран носил на груди его грамм сто и более в медалях а лет стопятьдесят назад столовое серебро в семьях среднего класса исчислялось многими килограммами - без этого и гостей неприлично было за стол усадить и в кошельках даже совсем небогатых людей оно лежало сотнями грамм на каждого в виде монет. Почувствуйте как говорится разницу.
Достаточно, потому и сбивают цену. Это вы несете бред. Сейчас столовое серебро что ли уже не ценится? У бомжей не ценится.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 16:56
vladus17 написав: hxbbgaf написав:
Кстати, золото отрисовало перевернутые голову и плечи за последние 6 лет (на графиках инвестинга хорошо видно) и теперь технически видится поход на 1440 при том в ближайшие пару месяцев.
Вас смешно читать, Вы сами себе противоречите. Еще недавно сами писали что тех анализу доверять нельзя и что мол это лже-наука.
Лженаука, но, чтоб ей продолжали верить, нужно постоянно поддерживать миф. Поэтому цену сейчас и загонят на 1440.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:26
hxbbgaf написав:
Лженаука, но, чтоб ей продолжали верить, нужно постоянно поддерживать миф. Поэтому цену сейчас и загонят на 1440.
Та не загоняют, сейчас откат пойдет до 1200 а то и ниже.
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