Додано: Суб 19 січ, 2019 23:48

vladus17 написав: jabba написав: vladus17 Я так думаю что в этом году золото не будет выше 1350 и ниже 1150 и то крайние цифры если и будут достигнуты то просуществуют недолго а основное время будет торговаться еще уже - в диапазоне 1200-1300. Предпосылок для резкого роста нет и не предвидится а нисходящий тренд тоже выдохся. Я так думаю что в этом году золото не будет выше 1350 и ниже 1150 и то крайние цифры если и будут достигнуты то просуществуют недолго а основное время будет торговаться еще уже - в диапазоне 1200-1300.и не предвидится а нисходящий тренд тоже выдохся.



Когда будут предпосылки тогда и цена будет соответственная.



Если прекратятся торговые войны и правительство США начнет работу в нормальном режиме, думаю 1200 увиди уже скоро.



ПС нефть+ акции++ -стабильность, тоже не в пользу золота.

ПС2 золото приуныло уже на 10 баксов за 2 дня. Будет разворот?



По серебру какие мысли? Хочу прикупить тоже. Правда раньше никогда не покупал. Но думаю для разнообразия, на долгосрок. На каких уровнях стоит входить в этот рынок, и какие слитки лучше покупать?



ПысЫ Фишка с обменом как то не пошла... Когда будут предпосылки тогда и цена будет соответственная.Если прекратятся торговые войны и правительство США начнет работу в нормальном режиме, думаю 1200 увиди уже скоро.ПС нефть+ акции++ -стабильность, тоже не в пользу золота.ПС2 золото приуныло уже на 10 баксов за 2 дня. Будет разворот?По серебру какие мысли? Хочу прикупить тоже. Правда раньше никогда не покупал. Но думаю для разнообразия, на долгосрок. На каких уровнях стоит входить в этот рынок, и какие слитки лучше покупать?ПысЫ Фишка с обменом как то не пошла...

Ерунду какую-то пишете. Та политика не влияет на цену как и шатдаун ее не повысил и его прекращение вряд ли понизит (толку с тех американских чинуш как с козла молока, а отсутствие их зарплаты скорей, наоборот, к уменьшению количества денег теоретически), а о торговых переговорах с Китаем говорят уже не одну неделю и все уже отыграно (посмотрите на американскую фонду, рост на 15% за 3 недели, чего еще вы ждете, по-моему, позитив сейчас на максимуме, а это значит, что золото сейчас дешевое, а не дорогое), вот если они опять провалятся, будет удар по фонде, хотя после такой накрутки он по-любому будет, да и даже самые успешные переговоры вряд ли заставят китайцев покупать переоцененные американские товары, тут поможет только ослабление бакса. Рост нефти вряд ли в пользу падния золота, скорей к инфляции. Кстати, золото отрисовало перевернутые голову и плечи за последние 6 лет (на графиках инвестинга хорошо видно) и теперь технически видится поход на 1440 при том в ближайшие пару месяцев. Серебру уже явно некуда падать, оно на многолетней трендовой линии, в стабильное ее пробитие я не верю после и так падения более чем втрое, см. торговый и бюджетный дефицит (кстати, последний месяц я так и не вижу данных, это из-за шатдауна или они их засекретили?), гос. долг и денежные массы, не 2000-й год, только отношение капитализации компаний к ВВП как тогда, перед крахом доткомов. По серебру выше.