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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 20 січ, 2019 23:55
hxbbgaf написав: jabba написав: hxbbgaf написав:
Серебро применяется в электромобилях. К тому же, когда начинается рост, оно растет быстрее золота. Так что у него больше перспектив.
И скок там того серебра в тех электромобилях? А 30-50 лет назад каждый советский ветеран носил на груди его грамм сто и более в медалях а лет стопятьдесят назад столовое серебро в семьях среднего класса исчислялось многими килограммами - без этого и гостей неприлично было за стол усадить и в кошельках даже совсем небогатых людей оно лежало сотнями грамм на каждого в виде монет. Почувствуйте как говорится разницу.
Достаточно, потому и сбивают цену. Это вы несете бред. Сейчас столовое серебро что ли уже не ценится? У бомжей не ценится.
Достаточно - это сколько килограммов на 1 авто? И вы наверное с особыми потребностями (с) (как щас принято политкорректно говорить) что не понимаете разницу между "обязаны иметь несколько килограмм" и "ценится"? Мона Лиза тоже очень как ценится но иметь ее в оригинале у себя на стене могут не только лишь все. И даже копию далеко не все желают. А с столовым серебром еще хуже - даже те кто вполне могут себе позволить его иметь по 10 наборов на 12 персон на каждого члена семьи - не имеют и не собираются его покупать никогда от слова вообще, потому как раньше альтернативой были только деревянные ложки а сейчас современные материалы куда эстетичнее и практичнее.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 00:00
hxbbgaf написав:
Что я вижу? Наблюдательный таки плюнул на 1050 и вложился в золото? Ну, все, теперь точно после 1440 мы увидим финальный загон под 1200 для скупки больших дядь на все и слива лохами, а потом уже в космос. Летом что-то будет, в августе в полне вероятен дефолт США. Я на полном серьезе.
Ваше "Точно" теоретически может быть после доклада спец.прокурора Мюллера о связи Трампа с РФ. ...Meanwhile, the explosive story kicked off a ferocious news cycle in which the word "impeachment" was mentioned hundreds of times by primarily anti-Trump networks.
Если Трамп выкрутится, то золото очевидно останется в нынешнем состоянии статус-кво. Его и покупать особо не будут, и продавать тоже. Если он заработает импичмент, тогда вероятность роста прелести в район 1300-1400 довольно велика. Судя по несговорчивости демократов, даже после того как Трамп дал задний ход, позиция у него сейчас неважная.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 00:03
наблюдательный написав:
Ваше "Точно" теоретически может быть после доклада спец.прокурора Мюллера о связи Трампа с РФ. ...Meanwhile, the explosive story kicked off a ferocious news cycle in which the word "impeachment" was mentioned hundreds of times by primarily anti-Trump networks.
Если Трамп выкрутится, то золото очевидно останется в нынешнем состоянии статус-кво. Его и покупать особо не будут, и продавать тоже. Если он заработает импичмент, тогда вероятность роста прелести в район 1300-1400 довольно велика. Судя по несговорчивости демократов, даже после того как Трамп дал задний ход, позиция у него сейчас неважная.
Небудет никакого импичмента, готов забить на пляхан вискаря!
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