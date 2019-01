Форуми / Банківські метали та

#<1 ... 1854185518561857 Додано: Нед 20 січ, 2019 23:55 hxbbgaf написав: jabba написав: hxbbgaf написав: Серебро применяется в электромобилях. К тому же, когда начинается рост, оно растет быстрее золота. Так что у него больше перспектив. Серебро применяется в электромобилях. К тому же, когда начинается рост, оно растет быстрее золота. Так что у него больше перспектив.

И скок там того серебра в тех электромобилях? А 30-50 лет назад каждый советский ветеран носил на груди его грамм сто и более в медалях а лет стопятьдесят назад столовое серебро в семьях среднего класса исчислялось многими килограммами - без этого и гостей неприлично было за стол усадить и в кошельках даже совсем небогатых людей оно лежало сотнями грамм на каждого в виде монет. Почувствуйте как говорится разницу. И скок там того серебра в тех электромобилях? А 30-50 лет назад каждый советский ветеран носил на груди его грамм сто и более в медалях а лет стопятьдесят назад столовое серебро в семьях среднего класса исчислялось многими килограммами - без этого и гостей неприлично было за стол усадить и в кошельках даже совсем небогатых людей оно лежало сотнями грамм на каждого в виде монет. Почувствуйте как говорится разницу.

Достаточно, потому и сбивают цену. Это вы несете бред. Сейчас столовое серебро что ли уже не ценится? У бомжей не ценится. Достаточно, потому и сбивают цену. Это вы несете бред. Сейчас столовое серебро что ли уже не ценится? У бомжей не ценится.

Достаточно - это сколько килограммов на 1 авто? И вы наверное с особыми потребностями (с) (как щас принято политкорректно говорить) что не понимаете разницу между "обязаны иметь несколько килограмм" и "ценится"? Мона Лиза тоже очень как ценится но иметь ее в оригинале у себя на стене могут не только лишь все. И даже копию далеко не все желают. А с столовым серебром еще хуже - даже те кто вполне могут себе позволить его иметь по 10 наборов на 12 персон на каждого члена семьи - не имеют и не собираются его покупать никогда от слова вообще, потому как раньше альтернативой были только деревянные ложки а сейчас современные материалы куда эстетичнее и практичнее. Достаточно - это сколько килограммов на 1 авто? И вы наверное с особыми потребностями (с) (как щас принято политкорректно говорить) что не понимаете разницу между "обязаны иметь несколько килограмм" и "ценится"? Мона Лиза тоже очень как ценится но иметь ее в оригинале у себя на стене могут не только лишь все. И даже копию далеко не все желают. А с столовым серебром еще хуже - даже те кто вполне могут себе позволить его иметь по 10 наборов на 12 персон на каждого члена семьи - не имеют и не собираются его покупать никогда от слова вообще, потому как раньше альтернативой были только деревянные ложки а сейчас современные материалы куда эстетичнее и практичнее. jabba

Повідомлень: 5227 З нами з: 18.12.08 Подякував: 340 раз. Подякували: 329 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 січ, 2019 00:00 hxbbgaf написав: Что я вижу? Наблюдательный таки плюнул на 1050 и вложился в золото? Ну, все, теперь точно после 1440 мы увидим финальный загон под 1200 для скупки больших дядь на все и слива лохами, а потом уже в космос. Летом что-то будет, в августе в полне вероятен дефолт США. Я на полном серьезе. Что я вижу? Наблюдательный таки плюнул на 1050 и вложился в золото? Ну, все, теперь точно после 1440 мы увидим финальный загон под 1200 для скупки больших дядь на все и слива лохами, а потом уже в космос. Летом что-то будет, в августе в полне вероятен дефолт США. Я на полном серьезе.



Ваше "Точно" теоретически может быть после доклада спец.прокурора Мюллера о связи Трампа с РФ.

...Meanwhile, the explosive story kicked off a ferocious news cycle in which the word " impeachment " was mentioned hundreds of times by primarily anti-Trump networks.

Если Трамп выкрутится, то золото очевидно останется в нынешнем состоянии статус-кво. Его и покупать особо не будут, и продавать тоже. Если он заработает импичмент, тогда вероятность роста прелести в район 1300-1400 довольно велика. Судя по несговорчивости демократов, даже после того как Трамп дал задний ход, позиция у него сейчас неважная. Ваше "Точно" теоретически может быть после доклада спец.прокурора Мюллера о связи Трампа с РФ.Если Трамп выкрутится, то золото очевидно останется в нынешнем состоянии статус-кво. Его и покупать особо не будут, и продавать тоже. Если он заработает импичмент, тогда вероятность роста прелести в район 1300-1400 довольно велика. Судя по несговорчивости демократов, даже после того как Трамп дал задний ход, позиция у него сейчас неважная. наблюдательный

Небудет никакого импичмента, готов забить на пляхан вискаря! Небудет никакого импичмента, готов забить на пляхан вискаря! Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha vladus17 Повідомлень: 634 З нами з: 21.03.14 Подякував: 110 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата

