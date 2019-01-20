hxbbgaf написав:Серебро применяется в электромобилях. К тому же, когда начинается рост, оно растет быстрее золота. Так что у него больше перспектив.
И скок там того серебра в тех электромобилях? А 30-50 лет назад каждый советский ветеран носил на груди его грамм сто и более в медалях а лет стопятьдесят назад столовое серебро в семьях среднего класса исчислялось многими килограммами - без этого и гостей неприлично было за стол усадить и в кошельках даже совсем небогатых людей оно лежало сотнями грамм на каждого в виде монет. Почувствуйте как говорится разницу.
Достаточно, потому и сбивают цену. Это вы несете бред. Сейчас столовое серебро что ли уже не ценится? У бомжей не ценится.
Достаточно - это сколько килограммов на 1 авто? И вы наверное с особыми потребностями (с) (как щас принято политкорректно говорить) что не понимаете разницу между "обязаны иметь несколько килограмм" и "ценится"? Мона Лиза тоже очень как ценится но иметь ее в оригинале у себя на стене могут не только лишь все. И даже копию далеко не все желают. А с столовым серебром еще хуже - даже те кто вполне могут себе позволить его иметь по 10 наборов на 12 персон на каждого члена семьи - не имеют и не собираются его покупать никогда от слова вообще, потому как раньше альтернативой были только деревянные ложки а сейчас современные материалы куда эстетичнее и практичнее.
hxbbgaf написав:Что я вижу? Наблюдательный таки плюнул на 1050 и вложился в золото? Ну, все, теперь точно после 1440 мы увидим финальный загон под 1200 для скупки больших дядь на все и слива лохами, а потом уже в космос. Летом что-то будет, в августе в полне вероятен дефолт США. Я на полном серьезе.
Ваше "Точно" теоретически может быть после доклада спец.прокурора Мюллера о связи Трампа с РФ. ...Meanwhile, the explosive story kicked off a ferocious news cycle in which the word "impeachment" was mentioned hundreds of times by primarily anti-Trump networks. Если Трамп выкрутится, то золото очевидно останется в нынешнем состоянии статус-кво. Его и покупать особо не будут, и продавать тоже. Если он заработает импичмент, тогда вероятность роста прелести в район 1300-1400 довольно велика. Судя по несговорчивости демократов, даже после того как Трамп дал задний ход, позиция у него сейчас неважная.
наблюдательный написав:Ваше "Точно" теоретически может быть после доклада спец.прокурора Мюллера о связи Трампа с РФ. ...Meanwhile, the explosive story kicked off a ferocious news cycle in which the word "impeachment" was mentioned hundreds of times by primarily anti-Trump networks. Если Трамп выкрутится, то золото очевидно останется в нынешнем состоянии статус-кво. Его и покупать особо не будут, и продавать тоже. Если он заработает импичмент, тогда вероятность роста прелести в район 1300-1400 довольно велика. Судя по несговорчивости демократов, даже после того как Трамп дал задний ход, позиция у него сейчас неважная.
Небудет никакого импичмента, готов забить на пляхан вискаря!
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17 Около 60% американских избирателей хотят чтобы президент Дональд Трамп или покинул свой кабинет через импичмент или был формально осужден. https://qz.com/1510401/will-trump-be-im ... e-in-2019/ Вероятность импичмента Трампа есть, хотя она для него пока и не критичная. Он уже успел нажить себе немало им недовольных. Никсона вообще хотели отстранили от власти только за прослушку демократов, хотя это и не было доказано. В итоге потеряв всех союзников он ушел сам.
Что касается вискаря, то я его люблю. Особенно Chivas Regal. Но вам лучше к букмекерам. Там ставки на импичмент Трампа тоже принимают.
hxbbgaf написав:Что я вижу? Наблюдательный таки плюнул на 1050 и вложился в золото? Ну, все, теперь точно после 1440 мы увидим финальный загон под 1200 для скупки больших дядь на все и слива лохами, а потом уже в космос. Летом что-то будет, в августе в полне вероятен дефолт США. Я на полном серьезе.
Ваше "Точно" теоретически может быть после доклада спец.прокурора Мюллера о связи Трампа с РФ. ...Meanwhile, the explosive story kicked off a ferocious news cycle in which the word "impeachment" was mentioned hundreds of times by primarily anti-Trump networks. Если Трамп выкрутится, то золото очевидно останется в нынешнем состоянии статус-кво. Его и покупать особо не будут, и продавать тоже. Если он заработает импичмент, тогда вероятность роста прелести в район 1300-1400 довольно велика. Судя по несговорчивости демократов, даже после того как Трамп дал задний ход, позиция у него сейчас неважная.
Да, не влияет эта вся политика на золото. Американцы не воспринимают эту клоунаду. И импичмента не будет. Не такое бывало, даже после отмены золотого стандарта никсону устроили импичмент не за это. Якобы. Вот если трам летом объявит дефолт, тогда, может, и найдут повод для импичмента. А пока это фантазии. Я б лучше смотрел на макрофинансы - торговый баланс, бюджетный дефицит (если взглянуть на измеение бюджетного дефицита, то золото всегда менялось пропорционально), гос. долг, его отношение к ВВП и т.д. Кстати, в этом месяце не повыходили эти данные - бюджетный дефицит и торговый баланс.
наблюдательный написав:vladus17 Около 60% американских избирателей хотят чтобы президент Дональд Трамп или покинул свой кабинет через импичмент или был формально осужден. https://qz.com/1510401/will-trump-be-im ... e-in-2019/ Вероятность импичмента Трампа есть, хотя она для него пока и не критичная. Он уже успел нажить себе немало им недовольных. Никсона вообще хотели отстранили от власти только за прослушку демократов, хотя это и не было доказано. В итоге потеряв всех союзников он ушел сам.
Что касается вискаря, то я его люблю. Особенно Chivas Regal. Но вам лучше к букмекерам. Там ставки на импичмент Трампа тоже принимают.
Ну, исходя из любви к Никсону, закончит он также. Но реальной причиной может быть совсем не какой-то там скандал. Как и у никсона. З.Ы. Жабба, а новые семьи не создаются? Им не нужно столовое серебро? По-моему, население Земли растет и китайцы и индийцы сейчас покупают гораздо больше драг. металлов, они уже не такие нищие как при совке, когда, по-вашему, все максимально покупали сторловое серебро. Мир - это не только бывший СССР. З.Ы. vladus17, может быть пролет, исходя из того, что даже наблюдательный уже купил золото (даже не отрицает).
hxbbgaf написав:З.Ы. vladus17, может быть пролет, исходя из того, что даже наблюдательный уже купил золото (даже не отрицает).
Наблюдательный однозначно купил золота, раз такой бык по нем. Я медведь, потому что продал. Куплю - буду опять бык)) Такая жизнь. Точка зрения зависит от кочки сидения(с) А Вас и спрашивать не надо
ПыСы Кстати Вы правы по поводу импичмента президента Никсона. Никсону зделали импичмент изза того что он отправил больше солдат на войну во Вьетнам. А не по той пречине что Наблюдательный указал.
Да и прогноз у Вас по золоту такой же как и у меня, что еще сходим на 1200. Ну если уже сходим, тогда я к Вам присоединюсь и буду всем бычьи тенденции показывать и графики рисовать и гос долг США всем тыкать, и с пеной у рта кричать что цена должна быть 100500 за унцию
Востаннє редагувалось vladus17 в Пон 21 січ, 2019 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha