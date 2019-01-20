Додано: Нед 20 січ, 2019 23:55

hxbbgaf написав: jabba написав: hxbbgaf написав: Серебро применяется в электромобилях. К тому же, когда начинается рост, оно растет быстрее золота. Так что у него больше перспектив. Серебро применяется в электромобилях. К тому же, когда начинается рост, оно растет быстрее золота. Так что у него больше перспектив.

И скок там того серебра в тех электромобилях? А 30-50 лет назад каждый советский ветеран носил на груди его грамм сто и более в медалях а лет стопятьдесят назад столовое серебро в семьях среднего класса исчислялось многими килограммами - без этого и гостей неприлично было за стол усадить и в кошельках даже совсем небогатых людей оно лежало сотнями грамм на каждого в виде монет. Почувствуйте как говорится разницу. И скок там того серебра в тех электромобилях? А 30-50 лет назад каждый советский ветеран носил на груди его грамм сто и более в медалях а лет стопятьдесят назад столовое серебро в семьях среднего класса исчислялось многими килограммами - без этого и гостей неприлично было за стол усадить и в кошельках даже совсем небогатых людей оно лежало сотнями грамм на каждого в виде монет. Почувствуйте как говорится разницу.

Достаточно, потому и сбивают цену. Это вы несете бред. Сейчас столовое серебро что ли уже не ценится? У бомжей не ценится. Достаточно, потому и сбивают цену. Это вы несете бред. Сейчас столовое серебро что ли уже не ценится? У бомжей не ценится.

Достаточно - это сколько килограммов на 1 авто? И вы наверное с особыми потребностями (с) (как щас принято политкорректно говорить) что не понимаете разницу между "обязаны иметь несколько килограмм" и "ценится"? Мона Лиза тоже очень как ценится но иметь ее в оригинале у себя на стене могут не только лишь все. И даже копию далеко не все желают. А с столовым серебром еще хуже - даже те кто вполне могут себе позволить его иметь по 10 наборов на 12 персон на каждого члена семьи - не имеют и не собираются его покупать никогда от слова вообще, потому как раньше альтернативой были только деревянные ложки а сейчас современные материалы куда эстетичнее и практичнее.