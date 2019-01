Додано: Пон 21 січ, 2019 00:03

наблюдательный написав: Ваше "Точно" теоретически может быть после доклада спец.прокурора Мюллера о связи Трампа с РФ.

...Meanwhile, the explosive story kicked off a ferocious news cycle in which the word " impeachment " was mentioned hundreds of times by primarily anti-Trump networks.

Если Трамп выкрутится, то золото очевидно останется в нынешнем состоянии статус-кво. Его и покупать особо не будут, и продавать тоже. Если он заработает импичмент, тогда вероятность роста прелести в район 1300-1400 довольно велика. Судя по несговорчивости демократов, даже после того как Трамп дал задний ход, позиция у него сейчас неважная. Ваше "Точно" теоретически может быть после доклада спец.прокурора Мюллера о связи Трампа с РФ.

Небудет никакого импичмента, готов забить на пляхан вискаря! Небудет никакого импичмента, готов забить на пляхан вискаря!

