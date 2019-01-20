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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1856185718581859>
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:08

  vladus17 написав:ПыСы
Кстати Вы правы по поводу импичмента президента Никсона.
Никсону зделали импичмент изза того что он отправил больше солдат на войну во Вьетнам. А не по той пречине что Наблюдательный указал.

Вы очевидно в то время ген.прокурором США были?

Эта история с Никсоном к золотой теме отношения не имеет.. Но если вы вставили свои 5 копеек, то для общего развития почитайте об этом деле хотя бы тут:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%B0%D0%BB
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:15

http://gold.ru/news/ehlektrokary-luchsh ... noidy.html
Плюс солнечная энергетика развивается и потребляет 9% серебра.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:26

  vladus17 написав:Да и прогноз у Вас по золоту такой же как и у меня, что еще сходим на 1200.
Ну если уже сходим, тогда я к Вам присоединюсь и буду всем бычьи тенденции показывать и графики рисовать и гос долг США всем тыкать, и с пеной у рта кричать что цена должна быть 100500 за унцию :mrgreen:

И что вы выиграете от этого всего? Сдать по 1280 и купить по 1200? Маржа все съест. Тогда уже надо было ждать до 1440. Ну, такая логика до добра не доведет. Гос. долг не зависит от того, купили вы или продали. Вы думаете, вы повлияете на цену?
З.Ы. Статистика по трежерям тоже не вышла:
http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
Висит еще то, что в прошлом месяце вышло.
Что-то там происходит.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:43

  hxbbgaf написав:З.Ы. Статистика по трежерям тоже не вышла:
http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
Висит еще то, что в прошлом месяце вышло.
Что-то там происходит.


Какая может быть статистика,
когда правительство и почти все гос.службы США уже месяц как не работают.
Shutdown!

Тут для вас бальзам:
10 Reasons Why Silver Will Outshine Gold In 2019
https://seekingalpha.com/article/423388 ... 019?page=5
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:03

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Без меня, меня женили...
Не будет импичмента Трампа, не будут и ваши 1440(в ближайшее время)

подождем весны
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:05

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:И что вы выиграете от этого всего? Сдать по 1280 и купить по 1200? Маржа все съест. Тогда уже надо было ждать до 1440.

$80 на унции- если для вас это не деньги тогда ок. Для меня- деньги.
Я без марж покупаю и продаю, через заявки физ лиц, здесь же на финанс юа.
А вы ждите 1440, ваш выбор!
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:12

  odessit2007 написав:
  наблюдательный написав:Без меня, меня женили...
Не будет импичмента Трампа, не будут и ваши 1440(в ближайшее время)

подождем весны

Вы вроде как на конец 2018г. похожие цены прогнозировали...
А что весной изменится?
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:13

  odessit2007 написав:
  наблюдательный написав:Без меня, меня женили...
Не будет импичмента Трампа, не будут и ваши 1440(в ближайшее время)

подождем весны

Весной по 1200 продавать будете если США снизять тарифы на Катайские товары и правительство США будет работать в нормальном режиме. Сливайте сейчас. Вон уже пробили 1278.1 - Значит 1268 быть, а там дальше 1248 и дорога открыта на 1200. Довольно долго были на этих уровнях. Потом в рост пошли за счет медвежих тенденций на рынке акций. Сейчас расти не на чем- инвесторы начали слив- цена вниз пойдет.

"Technically, traders may try to pressure sell stops under the recent low at $1278.10. If successful, they could trigger a break into $1268.50. "

https://finance.yahoo.com/news/price-go ... 41246.html
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:32

  vladus17 написав:
  odessit2007 написав:
  наблюдательный написав:Без меня, меня женили...
Не будет импичмента Трампа, не будут и ваши 1440(в ближайшее время)

подождем весны

Весной по 1200 продавать будете если США снизять тарифы на Катайские товары и правительство США будет работать в нормальном режиме. Сливайте сейчас. Вон уже пробили 1278.1 - Значит 1268 быть, а там дальше 1248 и дорога открыта на 1200. Довольно долго были на этих уровнях. Потом в рост пошли за счет медвежих тенденций на рынке акций. Сейчас расти не на чем- инвесторы начали слив- цена вниз пойдет.

"Technically, traders may try to pressure sell stops under the recent low at $1278.10. If successful, they could trigger a break into $1268.50. "

https://finance.yahoo.com/news/price-go ... 41246.html

Как начали, так и закончат. Это предпраздничный загон в США. 3 выходных, под них всегда сбивают, так легче. День простоять, да ночь продержаться. Показатель, что фонда уже выдохлась, теперь дорога вниз, золоту, соответственно, вверх.
А с заявками физ. лиц можно попасть на мента.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:34

Кстати, война во Вьетнаме началась еще в 1959-м, а Никсон пришел к власти только через 10 лет, так что не поэтому его выгнали. За отмену золотого стандарта (дефолт).
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