Вы очевидно в то время ген.прокурором США были?
Эта история с Никсоном к золотой теме отношения не имеет.. Но если вы вставили свои 5 копеек, то для общего развития почитайте об этом деле хотя бы тут:
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:08
Вы очевидно в то время ген.прокурором США были?
Эта история с Никсоном к золотой теме отношения не имеет.. Но если вы вставили свои 5 копеек, то для общего развития почитайте об этом деле хотя бы тут:
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:15
Плюс солнечная энергетика развивается и потребляет 9% серебра.
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:26
И что вы выиграете от этого всего? Сдать по 1280 и купить по 1200? Маржа все съест. Тогда уже надо было ждать до 1440. Ну, такая логика до добра не доведет. Гос. долг не зависит от того, купили вы или продали. Вы думаете, вы повлияете на цену?
З.Ы. Статистика по трежерям тоже не вышла:
Висит еще то, что в прошлом месяце вышло.
Что-то там происходит.
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:43
Какая может быть статистика,
когда правительство и почти все гос.службы США уже месяц как не работают.
Shutdown!
Тут для вас бальзам:
10 Reasons Why Silver Will Outshine Gold In 2019
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:03
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
подождем весны
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:05
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
$80 на унции- если для вас это не деньги тогда ок. Для меня- деньги.
Я без марж покупаю и продаю, через заявки физ лиц, здесь же на финанс юа.
А вы ждите 1440, ваш выбор!
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:12
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:13
Весной по 1200 продавать будете если США снизять тарифы на Катайские товары и правительство США будет работать в нормальном режиме. Сливайте сейчас. Вон уже пробили 1278.1 - Значит 1268 быть, а там дальше 1248 и дорога открыта на 1200. Довольно долго были на этих уровнях. Потом в рост пошли за счет медвежих тенденций на рынке акций. Сейчас расти не на чем- инвесторы начали слив- цена вниз пойдет.
"Technically, traders may try to pressure sell stops under the recent low at $1278.10. If successful, they could trigger a break into $1268.50. "
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:32
Как начали, так и закончат. Это предпраздничный загон в США. 3 выходных, под них всегда сбивают, так легче. День простоять, да ночь продержаться. Показатель, что фонда уже выдохлась, теперь дорога вниз, золоту, соответственно, вверх.
А с заявками физ. лиц можно попасть на мента.
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:34
Кстати, война во Вьетнаме началась еще в 1959-м, а Никсон пришел к власти только через 10 лет, так что не поэтому его выгнали. За отмену золотого стандарта (дефолт).
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