Додано: Пон 21 січ, 2019 13:13

odessit2007 написав: наблюдательный написав: Без меня, меня женили...

Не будет импичмента Трампа, не будут и ваши 1440(в ближайшее время) Без меня, меня женили...Не будет импичмента Трампа, не будут и ваши(в ближайшее время)

подождем весны подождем весны

Весной по 1200 продавать будете если США снизять тарифы на Катайские товары и правительство США будет работать в нормальном режиме. Сливайте сейчас. Вон уже пробили 1278.1 - Значит 1268 быть, а там дальше 1248 и дорога открыта на 1200. Довольно долго были на этих уровнях. Потом в рост пошли за счет медвежих тенденций на рынке акций. Сейчас расти не на чем- инвесторы начали слив- цена вниз пойдет.



"Technically, traders may try to pressure sell stops under the recent low at $1278.10. If successful, they could trigger a break into $1268.50. "



https://finance.yahoo.com/news/price-go ... 41246.html Весной по 1200 продавать будете если США снизять тарифы на Катайские товары и правительство США будет работать в нормальном режиме. Сливайте сейчас. Вон уже пробили 1278.1 - Значит 1268 быть, а там дальше 1248 и дорога открыта на 1200. Довольно долго были на этих уровнях. Потом в рост пошли за счет медвежих тенденций на рынке акций. Сейчас расти не на чем- инвесторы начали слив- цена вниз пойдет."Technically, traders may try to pressure sell stops under the recent low at $1278.10. If successful, they could trigger a break into $1268.50. "

Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha