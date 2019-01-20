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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1856185718581859
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:37

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Как начали, так и закончат. Это предпраздничный загон в США. 3 выходных, под них всегда сбивают, так легче. День простоять, да ночь продержаться. Показатель, что фонда уже выдохлась, теперь дорога вниз, золоту, соответственно, вверх.
А с заявками физ. лиц можно попасть на мента.


Как говориться - будем посмотреть.

Какого еще мента? Это же не наркотики продают/покупают.
Законом не запрещено - значит разрешино.
Пугаловка от банковских работников. Конечно, им не выгодно чтобы люди без них обходились. Еще как не выгодно...
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:42

  hxbbgaf написав:Кстати, война во Вьетнаме началась еще в 1959-м, а Никсон пришел к власти только через 10 лет, так что не поэтому его выгнали. За отмену золотого стандарта (дефолт).

Война закончилась в 1975году.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War

Президент Никсон подписал указ об отправке во Вьетнам еще несколько сотен тысяч
Американских солдат. Начались протести/забастовки в США, Никсон подал в отставку.
И да , там было еще много причин. Не только лишь эта.
Но на данный момент это не имеет никакого отношения к теме.

Трампу еще до тех проблем что были у Никсона очень далеко.
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vladus17
 
Повідомлень: 640
З нами з: 21.03.14
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  #<1 ... 1856185718581859
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