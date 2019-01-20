Как говориться - будем посмотреть.
Какого еще мента? Это же не наркотики продают/покупают.
Законом не запрещено - значит разрешино.
Пугаловка от банковских работников. Конечно, им не выгодно чтобы люди без них обходились. Еще как не выгодно...
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:37
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Как говориться - будем посмотреть.
Какого еще мента? Это же не наркотики продают/покупают.
Законом не запрещено - значит разрешино.
Пугаловка от банковских работников. Конечно, им не выгодно чтобы люди без них обходились. Еще как не выгодно...
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:42
Война закончилась в 1975году.
Президент Никсон подписал указ об отправке во Вьетнам еще несколько сотен тысяч
Американских солдат. Начались протести/забастовки в США, Никсон подал в отставку.
И да , там было еще много причин. Не только лишь эта.
Но на данный момент это не имеет никакого отношения к теме.
Трампу еще до тех проблем что были у Никсона очень далеко.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
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